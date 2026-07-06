Intel a résolu l'un des plus gros problèmes de la technologie 18A

Après des mois d'incertitude concernant le processus technologique le plus important d'Intel, une nouvelle information pourrait changer la donne pour le fabricant américain. Selon un récent rapport de BlueFin Research Partners, l'entreprise aurait résolu l'un des problèmes de production les plus épineux liés à sa technologie 18A. Si ces informations se confirment, Intel franchirait une étape majeure vers la production en masse de ses processeurs de nouvelle génération. Il s'agit du procédé de lithographie 18A, qui devrait équiper les futurs chipsets Core Ultra Panther Lake et les processeurs serveurs Clearwater Forest. Le succès de cette technologie déterminera si Intel parviendra à retrouver sa place parmi les leaders mondiaux de la fabrication de semi-conducteurs. Un rapport de BlueFin Research Partners indique qu'Intel a résolu le problème de la variabilité entre les plaquettes de silicium produites avec la technologie 18A. Il s'agit d'un paramètre crucial dans la production moderne de puces. Même si toutes les plaquettes sont produites selon le même procédé technologique, leur qualité peut varier considérablement. Concrètement, cela signifie que certaines plaquettes permettent de fabriquer un grand nombre de puces fonctionnelles, tandis que d'autres génèrent beaucoup plus de déchets. Ces différences compliquent la planification de la production, augmentent les coûts et allongent le délai nécessaire pour atteindre une rentabilité élevée. Selon les auteurs du rapport, ce problème est désormais résolu.
BlueFin affirme également qu'Intel augmente rapidement la capacité de production de ses usines. Actuellement, les deux usines chargées du développement de la technologie 18A devraient avoir une capacité de production combinée d'environ 30 000 plaquettes de silicium par mois. Il s'agit du centre D1X en Oregon et de l'usine Fab 52 en Arizona. Chaque usine devrait produire entre 12 000 et 15 000 plaquettes par mois. Bien qu'il s'agisse encore d'une phase d'expansion de la production, ces chiffres montrent qu'Intel passe progressivement de la phase de développement technologique à la préparation de la production en série de processeurs. Cependant, les experts soulignent que la résolution d'un problème ne met pas fin à l'ensemble du processus d'optimisation. De nombreux facteurs influencent l'efficacité finale de la production. Parmi ceux-ci figurent le nombre de défauts générés lors de la fabrication, la qualité des sections individuelles des plaquettes, les performances énergétiques des circuits finis, la stabilité des processeurs et les résultats des tests de fiabilité. L'élimination de la variabilité d'une plaquette à l'autre ne garantit pas qu'Intel ait atteint son objectif de production de puces fonctionnelles par puce. Toutefois, elle permet de rendre le processus beaucoup plus prévisible et d'accélérer la mise en œuvre des améliorations ultérieures. Intel a précédemment indiqué que le rendement de son processus 18A s'améliore en moyenne d'environ 7 % par mois. Si ce rythme se maintient, l'entreprise pourrait atteindre ses objectifs de production dans les délais prévus.
La technologie 18A devrait constituer la base de la prochaine génération de processeurs Intel. Ce processus permettra de créer, entre autres, des systèmes Core Ultra de la famille Panther Lake, destinés aux ordinateurs personnels, et des processeurs de serveur Xeon Clearwater Forest. On ignore cependant encore si les rendements actuels permettent de produire suffisamment de puces pour entamer une commercialisation à grande échelle. Intel n'a pas publié de données officielles concernant les rendements de production finaux ni le nombre de processeurs fonctionnels produits par tranche de silicium. Parallèlement, l'entreprise prépare la prochaine génération de son processus technologique. Selon un rapport de BlueFin, le centre D1X devrait devenir le premier site de production à grande échelle de puces utilisant la technologie 14A. Il sera ensuite rejoint par l'usine Ohio One, actuellement en construction. Intel annonce officiellement le début de la production en série des puces 14A en 2029. La première partie du complexe Ohio One devrait être achevée vers 2030, de sorte que dans un premier temps, l'essentiel de la production reposera sur les usines existantes.
Le procédé 18A est l'un des projets les plus importants de l'histoire de l'entreprise. Intel souhaite non seulement produire ses propres processeurs de nouvelle génération, mais aussi attirer des clients externes vers les services d'Intel Foundry. Toute information relative aux améliorations des performances technologiques est scrutée de près par l'ensemble du marché des semi-conducteurs. Si les rapports de BlueFin s'avèrent exacts, Intel est sur le point de faire basculer le 18A, d'un projet de développement ambitieux à la production en série de processeurs de pointe.
BlueFin affirme également qu'Intel augmente rapidement la capacité de production de ses usines. Actuellement, les deux usines chargées du développement de la technologie 18A devraient avoir une capacité de production combinée d'environ 30 000 plaquettes de silicium par mois. Il s'agit du centre D1X en Oregon et de l'usine Fab 52 en Arizona. Chaque usine devrait produire entre 12 000 et 15 000 plaquettes par mois. Bien qu'il s'agisse encore d'une phase d'expansion de la production, ces chiffres montrent qu'Intel passe progressivement de la phase de développement technologique à la préparation de la production en série de processeurs. Cependant, les experts soulignent que la résolution d'un problème ne met pas fin à l'ensemble du processus d'optimisation. De nombreux facteurs influencent l'efficacité finale de la production. Parmi ceux-ci figurent le nombre de défauts générés lors de la fabrication, la qualité des sections individuelles des plaquettes, les performances énergétiques des circuits finis, la stabilité des processeurs et les résultats des tests de fiabilité. L'élimination de la variabilité d'une plaquette à l'autre ne garantit pas qu'Intel ait atteint son objectif de production de puces fonctionnelles par puce. Toutefois, elle permet de rendre le processus beaucoup plus prévisible et d'accélérer la mise en œuvre des améliorations ultérieures. Intel a précédemment indiqué que le rendement de son processus 18A s'améliore en moyenne d'environ 7 % par mois. Si ce rythme se maintient, l'entreprise pourrait atteindre ses objectifs de production dans les délais prévus.
La technologie 18A devrait constituer la base de la prochaine génération de processeurs Intel. Ce processus permettra de créer, entre autres, des systèmes Core Ultra de la famille Panther Lake, destinés aux ordinateurs personnels, et des processeurs de serveur Xeon Clearwater Forest. On ignore cependant encore si les rendements actuels permettent de produire suffisamment de puces pour entamer une commercialisation à grande échelle. Intel n'a pas publié de données officielles concernant les rendements de production finaux ni le nombre de processeurs fonctionnels produits par tranche de silicium. Parallèlement, l'entreprise prépare la prochaine génération de son processus technologique. Selon un rapport de BlueFin, le centre D1X devrait devenir le premier site de production à grande échelle de puces utilisant la technologie 14A. Il sera ensuite rejoint par l'usine Ohio One, actuellement en construction. Intel annonce officiellement le début de la production en série des puces 14A en 2029. La première partie du complexe Ohio One devrait être achevée vers 2030, de sorte que dans un premier temps, l'essentiel de la production reposera sur les usines existantes.
Le procédé 18A est l'un des projets les plus importants de l'histoire de l'entreprise. Intel souhaite non seulement produire ses propres processeurs de nouvelle génération, mais aussi attirer des clients externes vers les services d'Intel Foundry. Toute information relative aux améliorations des performances technologiques est scrutée de près par l'ensemble du marché des semi-conducteurs. Si les rapports de BlueFin s'avèrent exacts, Intel est sur le point de faire basculer le 18A, d'un projet de développement ambitieux à la production en série de processeurs de pointe.
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