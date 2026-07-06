Un problème mystérieux affecte Windows. Tout semble indiquer que Google Chrome est en cause.

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Un problème mystérieux affecte Windows. Tout semble indiquer que Google Chrome...
Publié le: 06/07/2026 @ 01:10:44: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsDes utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 signalent un problème survenant immédiatement après le démarrage de leur ordinateur. Une grande fenêtre blanche apparaît à l'écran pendant quelques secondes, masquant une partie du bureau et empêchant l'utilisation des éléments situés en dessous. Heureusement, ce phénomène disparaît au bout d'un moment. Au départ, on a soupçonné que le problème pouvait être lié aux pilotes des cartes graphiques AMD. Cependant, cette hypothèse a rapidement été écartée, car le bug se manifeste également sur des ordinateurs équipés de processeurs et de chipsets Intel. Des signalements ont été effectués pour différentes versions de Windows, y compris les versions bêta de Windows 11 et les versions stables de Windows 10. Un utilisateur a peut-être trouvé la cause de l'erreur. Il s'agit probablement d'une tâche du Planificateur de tâches Windows appelée RunPlatformExperienceHelperOnUnlock, située dans le dossier GoogleUserPEH. Cette tâche est associée au navigateur Google Chrome et gère certains processus en arrière-plan, tels que les extensions, les composants supplémentaires et les mécanismes de mise à jour. La solution proposée consiste à désactiver la tâche mentionnée dans le Planificateur de tâches. Certains utilisateurs indiquent que cette action résout le problème. Toutefois, il ne s'agit pas d'une méthode officielle et recommandée ; elle peut donc ne pas fonctionner dans tous les cas, d'autant plus que le processus est plus complexe.

Chez certains utilisateurs, la fenêtre apparaît systématiquement au démarrage de leur système, tandis que d'autres ne l'ont remarquée qu'une seule fois. Cela laisse supposer que le problème pourrait être lié à plusieurs facteurs encore inconnus. On peut supposer qu'il s'agit d'une erreur liée à la communication d'un des processus Google Chrome avec le système Windows, bien que nous devions encore attendre la confirmation définitive de cette hypothèse. L'erreur en elle-même semble moins gênante car elle n'entraîne ni blocage de l'ordinateur ni perte de données, mais elle peut agacer les utilisateurs à chaque démarrage de leur système.
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