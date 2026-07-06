Microsoft Edge 150 est maintenant disponible. Tenté(e) ?

Publié le: 06/07/2026 @ 01:09:30: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft Edge 150 est disponible en version stable. Cette mise à jour apporte plusieurs changements importants, notamment la possibilité de se connecter à Edge via un compte Google. Jusqu'à présent, les utilisateurs se connectaient principalement avec leur compte Microsoft ; cette nouvelle fonctionnalité pourrait donc s'avérer particulièrement utile pour ceux qui utilisent quotidiennement les services Google. La nouvelle option apparaît à la fois sur l'écran de connexion du navigateur et dans le menu de profil. Cependant, Microsoft précise que le déploiement de cette fonctionnalité est progressif ; par conséquent, tous les utilisateurs n'en bénéficieront pas immédiatement. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les ordinateurs Windows et les appareils macOS. Se connecter avec son compte Google permet de synchroniser rapidement ses favoris, mots de passe et autres données de compte sans avoir à les importer manuellement dans le navigateur. Cela facilite la transition depuis d'autres navigateurs de l'écosystème Google ou l'utilisation d'Edge sur un nouvel ordinateur. Il convient de rappeler qu'il y a quelques années à peine, Microsoft avait déclaré ne pas prévoir d'intégrer par défaut les services Google au navigateur Edge. Finalement, l'entreprise a revu sa position et, d'après des informations antérieures, cette décision faisait suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs.
La mise à jour Edge 150 apporte également des modifications à la fonctionnalité Espaces de travail, qui permet d'enregistrer des ensembles d'onglets et d'organiser son travail. Microsoft transfère la prise en charge de cet outil de OneDrive et SharePoint vers son propre mécanisme de synchronisation Edge Sync. Parallèlement, Microsoft supprime la possibilité de partager des espaces de travail avec d'autres utilisateurs. La barre latérale des applications a également été modifiée. Microsoft a abandonné le développement de cette fonctionnalité et il n'est plus possible d'épingler de nouvelles applications. L'entreprise a annoncé qu'une prochaine mise à jour supprimera également les éléments précédemment épinglés et que les paramètres d'administration associés ne seront plus fonctionnels. Par ailleurs, Edge 150 est la dernière version du navigateur compatible avec macOS 12 Monterey. Cela signifie que les utilisateurs qui restent sur cette version du système ne recevront plus de mises à jour majeures d'Edge, à moins de choisir de mettre à niveau leur système d'exploitation. On peut donc conclure que Microsoft se concentre de plus en plus sur une plus grande ouverture de son écosystème et s'efforce de faciliter l'utilisation d'Edge, même pour les personnes fortement attachées aux services Google.
La mise à jour Edge 150 apporte également des modifications à la fonctionnalité Espaces de travail, qui permet d'enregistrer des ensembles d'onglets et d'organiser son travail. Microsoft transfère la prise en charge de cet outil de OneDrive et SharePoint vers son propre mécanisme de synchronisation Edge Sync. Parallèlement, Microsoft supprime la possibilité de partager des espaces de travail avec d'autres utilisateurs. La barre latérale des applications a également été modifiée. Microsoft a abandonné le développement de cette fonctionnalité et il n'est plus possible d'épingler de nouvelles applications. L'entreprise a annoncé qu'une prochaine mise à jour supprimera également les éléments précédemment épinglés et que les paramètres d'administration associés ne seront plus fonctionnels. Par ailleurs, Edge 150 est la dernière version du navigateur compatible avec macOS 12 Monterey. Cela signifie que les utilisateurs qui restent sur cette version du système ne recevront plus de mises à jour majeures d'Edge, à moins de choisir de mettre à niveau leur système d'exploitation. On peut donc conclure que Microsoft se concentre de plus en plus sur une plus grande ouverture de son écosystème et s'efforce de faciliter l'utilisation d'Edge, même pour les personnes fortement attachées aux services Google.
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-06NavigateursGemini sur Chrome : Adieu les menus contextuels : Place à la barre flottante pour l’interrogation de l’IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité