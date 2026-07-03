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Test Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch) - Balade sous les mers
Publié le: 03/07/2026 @ 19:25:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosEndless Ocean est une série peu connue du grand public. Pourtant, profitant de l'immense parc de consoles Switch, Nintendo a décidé de la remettre au goût du jour avec le nouvel Endless Ocean Luminous, dévoilé à la surprise générale lors du Partner Showcase en février 2024. Dans la peau d'un plongeur qui vient de rejoindre un groupe de recherche, nous sommes guidés par OceanIA , une intelligence artificielle qui nous fournit toutes les instructions sur les commandes du jeu et tous les rapports provenant du centre des opérations, qui, grâce à nous, peut surveiller la situation actuelle dans la zone marine où nous nous trouvons, la Mer Voilée . Cette région océanique est soumise à des changements morphologiques constants, dus à diverses activités naturelles qui modifient le paysage marin à chaque nouvelle plongée. Autrement dit, la morphologie marine n'est jamais identique d'une plongée à l'autre. Au fil de l'histoire d'Endless Ocean Luminous, on découvre qu'à l'intérieur d'un canyon sous-marin se trouve un « corail mère », appelé Corail Primordial , qu'il faut étudier et préserver autant que possible, car il parvient à maintenir l'ensemble du système marin naturel en parfait équilibre. Dans Endless Ocean Luminous, la difficulté est minimale et l'histoire sert de cadre à la structure principale du jeu d'Arika. Au début, il faut accomplir une série de missions organisées en chapitres qui permettent d'approfondir progressivement la compréhension des mécanismes de base du jeu. Après cela, les missions principales prennent une tournure beaucoup plus narrative, ponctuée de moments d'exploration pure. Je vous révèle tout de suite un détail important : si l'envie vous prend de sortir de l'eau, une « barrière invisible » vous en empêche. Cela peut paraître un choix de conception déroutant pour certains, mais en réalité, il est compréhensible compte tenu de l'objectif principal du jeu. En parlant de faune, dans Endless Ocean Luminous, nous avons plus de 500 espèces de créatures marines qui attendent d'être scannées et cataloguées dans notre collection. Elles vont des poissons des grands fonds aux créatures préhistoriques que l'on croyait disparues depuis des siècles. Sans oublier les créatures marines inconnues que nous examinerons plus en détail ultérieurement.

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