L'Union européenne ouvre ses portes aux créateurs de contenu en ligne. Dès juillet, les influenceurs et auteurs de contenu publié sur YouTube, TikTok et Instagram pourront obtenir une accréditation pour les sommets du Conseil européen et certaines réunions ministérielles. Bruxelles explique vouloir ainsi toucher un public plus jeune et offrir un aperçu du fonctionnement des institutions européennes grâce à ces nouveaux canaux de communication. L'idée en elle-même n'est guère controversée. Un problème est apparu uniquement lors de la publication des lignes directrices à destination des États membres concernant la sélection des candidats. Ce document comportait une disposition qui a immédiatement suscité un débat sur les limites de la liberté d'expression et sur les personnes habilitées à rendre compte des activités des institutions de l'Union européenne. Conformément aux lignes directrices, les États membres doivent recommander des créateurs qui disposent d'un public pertinent, d'une expérience des affaires européennes et d'une indépendance vis-à-vis des grands sponsors commerciaux. Toutefois, le document comprend également un critère supplémentaire : les candidats ne doivent pas publier de contenu jugé contraire aux valeurs de l'Union européenne. C’est ce passage qui est devenu source de controverse. Le document ne précise pas quelles déclarations seraient considérées comme enfreignant ces valeurs ni quels critères seront utilisés pour évaluer les profils des candidats. L’absence de définition précise laisse place à l’interprétation.
Les détracteurs de ces nouvelles règles soulignent que le document ne comporte ni liste de propos interdits, ni procédure d'appel. De plus, on ignore si l'examen portera sur des publications datant de plusieurs années, sur l'activité actuelle de l'auteur ou sur l'ensemble de son activité. En pratique, cela signifie que la décision peut dépendre de l'interprétation individuelle des personnes chargées de vérifier les candidats. C’est cette ambiguïté qui a suscité les débats les plus vifs. La question s’est posée de savoir si les critiques formulées à l’encontre de certaines politiques de l’Union européenne, les discussions sur la migration, la monnaie unique ou les activités de la Commission européenne pouvaient constituer un obstacle à l’obtention de l’accréditation. Le document ne fournit pas encore de réponse claire.
Le débat a rapidement suscité des comparaisons avec les médias traditionnels, de nombreux commentateurs soulignant qu'une disposition similaire pour les journalistes couvrant les sommets de l'UE déclencherait probablement une réaction immédiate des organisations de défense de la liberté de la presse. Depuis des années, les journalistes exercent leur métier selon le principe d'indépendance vis-à-vis des institutions qu'ils couvrent. La possibilité de poser des questions qui dérangent et de critiquer les décisions gouvernementales est l'un des fondements du travail éditorial. Parallèlement, les influenceurs jouent un rôle informationnel de plus en plus important. Nombre d'auteurs de chaînes consacrées à la politique et à l'économie touchent un public bien plus large que les médias traditionnels, notamment auprès des jeunes. C’est pourquoi la question se pose de savoir si les créateurs de contenu sur Internet devraient être soumis à des normes différentes de celles des journalistes professionnels.
Certains experts soulignent un autre aspect des nouvelles directives : même si aucun créateur n’est formellement rejeté, la simple présence d’un critère vague pourrait avoir un impact sur la manière dont les documents sont publiés. Les auteurs souhaitant obtenir une accréditation pourraient commencer à éviter les critiques les plus acerbes à l'égard des institutions de l'UE ou s'abstenir d'aborder des sujets controversés, de crainte que cela n'ait un impact négatif sur l'évaluation de leur candidature. Ce programme vise à encourager les créateurs de contenu internet à rendre compte des événements qui se déroulent à Bruxelles et à montrer le processus décisionnel au sein des institutions de l'UE. Nos modes de consommation d'information évoluent. De plus en plus de jeunes Européens s'informent politiquement grâce à de courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, plutôt qu'auprès des médias traditionnels. C'est pourquoi le Conseil européen a décidé d'autoriser les influenceurs à participer à des événements auparavant réservés aux journalistes accrédités.
Les nouvelles directives ont suscité des critiques de la part de certains responsables politiques européens. Le député européen belge Gerolf Annemans a déclaré avec ironie que, puisqu'il est exigé de respecter les valeurs de l'UE, il serait préférable d'aller plus loin et d'interdire toute remise en question. L'ancien eurodéputé néerlandais Lucas Hartong a déclaré que ce document révèle un problème de compréhension des principes de la démocratie et du pluralisme des opinions. Les représentants des Démocrates de Suède ont également exprimé une position critique, considérant ces nouveaux critères comme une tentative de limiter l'accès aux institutions pour les personnes présentant des opinions gênantes.
Les détracteurs de ces nouvelles règles soulignent que le document ne comporte ni liste de propos interdits, ni procédure d'appel. De plus, on ignore si l'examen portera sur des publications datant de plusieurs années, sur l'activité actuelle de l'auteur ou sur l'ensemble de son activité. En pratique, cela signifie que la décision peut dépendre de l'interprétation individuelle des personnes chargées de vérifier les candidats. C’est cette ambiguïté qui a suscité les débats les plus vifs. La question s’est posée de savoir si les critiques formulées à l’encontre de certaines politiques de l’Union européenne, les discussions sur la migration, la monnaie unique ou les activités de la Commission européenne pouvaient constituer un obstacle à l’obtention de l’accréditation. Le document ne fournit pas encore de réponse claire.
Le débat a rapidement suscité des comparaisons avec les médias traditionnels, de nombreux commentateurs soulignant qu'une disposition similaire pour les journalistes couvrant les sommets de l'UE déclencherait probablement une réaction immédiate des organisations de défense de la liberté de la presse. Depuis des années, les journalistes exercent leur métier selon le principe d'indépendance vis-à-vis des institutions qu'ils couvrent. La possibilité de poser des questions qui dérangent et de critiquer les décisions gouvernementales est l'un des fondements du travail éditorial. Parallèlement, les influenceurs jouent un rôle informationnel de plus en plus important. Nombre d'auteurs de chaînes consacrées à la politique et à l'économie touchent un public bien plus large que les médias traditionnels, notamment auprès des jeunes. C’est pourquoi la question se pose de savoir si les créateurs de contenu sur Internet devraient être soumis à des normes différentes de celles des journalistes professionnels.
Certains experts soulignent un autre aspect des nouvelles directives : même si aucun créateur n’est formellement rejeté, la simple présence d’un critère vague pourrait avoir un impact sur la manière dont les documents sont publiés. Les auteurs souhaitant obtenir une accréditation pourraient commencer à éviter les critiques les plus acerbes à l'égard des institutions de l'UE ou s'abstenir d'aborder des sujets controversés, de crainte que cela n'ait un impact négatif sur l'évaluation de leur candidature. Ce programme vise à encourager les créateurs de contenu internet à rendre compte des événements qui se déroulent à Bruxelles et à montrer le processus décisionnel au sein des institutions de l'UE. Nos modes de consommation d'information évoluent. De plus en plus de jeunes Européens s'informent politiquement grâce à de courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, plutôt qu'auprès des médias traditionnels. C'est pourquoi le Conseil européen a décidé d'autoriser les influenceurs à participer à des événements auparavant réservés aux journalistes accrédités.
Les nouvelles directives ont suscité des critiques de la part de certains responsables politiques européens. Le député européen belge Gerolf Annemans a déclaré avec ironie que, puisqu'il est exigé de respecter les valeurs de l'UE, il serait préférable d'aller plus loin et d'interdire toute remise en question. L'ancien eurodéputé néerlandais Lucas Hartong a déclaré que ce document révèle un problème de compréhension des principes de la démocratie et du pluralisme des opinions. Les représentants des Démocrates de Suède ont également exprimé une position critique, considérant ces nouveaux critères comme une tentative de limiter l'accès aux institutions pour les personnes présentant des opinions gênantes.
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