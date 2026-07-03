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Amazon prêt à lancer son Internet par satellite. Leo se rapproche de Starlink.
Publié le: 03/07/2026 @ 18:32:27: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetAmazon n'a jamais caché son ambition de concurrencer Starlink de SpaceX avec son système internet par satellite mondial, Leo. Le nombre de satellites Amazon en orbite est suffisant pour le lancement du service, mais la constellation reste relativement modeste comparée au réseau d'Elon Musk. Amazon a franchi une nouvelle étape importante dans le déploiement de son réseau internet par satellite. Une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) a mis en orbite 29 nouveaux satellites du projet Leo (anciennement Kuiper), portant leur nombre total à plus de 390. L'entreprise a confirmé que tous les satellites ont été déployés, connectés et fonctionnent correctement Le lancement a eu lieu depuis le Centre spatial de Cap Canaveral, en Floride. Il ne reste plus qu'à placer les satellites sur leur orbite opérationnelle cible, à une altitude d'environ 630 km. Selon Amazon, le nombre actuel de satellites permet le lancement initial de services continus dans les premières zones de couverture. L'entreprise prévoit de lancer ses services commerciaux avant la fin de l'année.

Il s'agissait également du dernier vol de la fusée Atlas V dans le cadre du programme Kuiper. Pour les missions suivantes, Amazon prévoit d'utiliser la nouvelle fusée Vulcan d'ULA, capable d'emporter plus de 40 satellites simultanément. L'augmentation de la charge utile et de la fréquence de lancement accélérera considérablement le déploiement de la constellation. L'entreprise a également annoncé que des centaines de satellites prêts au vol sont déjà en attente en Floride, ainsi qu'une nouvelle installation spécialement conçue pour l'intégration des missions ultérieures du programme.

Malgré sa croissance rapide, Amazon a encore un retard considérable à rattraper sur SpaceX. La constellation Starlink compte déjà plus de 10 000 satellites, offrant un accès internet haut débit mondial. Amazon, cependant, ne compte pas uniquement sur les fusées d'ULA. L'entreprise prévoit également d'utiliser le lanceur New Glenn de Blue Origin, capable de mettre en orbite plus de 48 satellites en un seul lancement. Toutefois, le programme a subi des retards suite à une explosion sur le pas de tir lors d'essais en mai. Blue Origin est déjà en train de construire de nouvelles infrastructures et prévoit de reprendre les vols avant la fin de 2026. Si le calendrier est respecté, le projet Kuiper pourrait devenir le concurrent le plus sérieux de Starlink sur le marché de l'internet par satellite dans les années à venir.
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