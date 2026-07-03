Sony va cesser la production de disques en Europe.

Publié le: 03/07/2026 @ 18:30:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Les disques sont en voie de disparition, et il s'avère que Sony s'y prépare depuis plusieurs années. Selon une source interne, l'usine Sony de Thalgau, en Autriche, produit environ 600 000 disques par jour, dont la moitié est destinée à la PlayStation. Cependant, d'ici 2028, la production sera réduite à environ 10 % de son niveau actuel. Par conséquent, l'entreprise prévoit de reconvertir les 300 employés de l'usine à la production de microlentilles optiques. L'usine de Thalgau revêt une importance particulière pour Sony, car elle abrite le siège de sa division DADC.
Sony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d'abord à Terre Haute (Indiana), puis dans le New Jersey. L'usine du New Jersey a fermé ses portes en 2011 et la production restante de l'Indiana a été définitivement transférée en Autriche en 2022. L'ancien site de l'Indiana produit désormais des solutions pour l'industrie automobile, notamment l'assemblage et le conditionnement de composants optiques. Cette transition n'est pas nouvelle : l'entreprise étudie la possibilité de se lancer dans la production de microlentilles depuis 2024. Selon ORF Salzburg, Sony a investi environ 30 millions d'euros dans ce domaine et la production en série de ce nouveau produit pourrait débuter dès l'année prochaine. Les microlentilles optiques sont utilisées dans de nombreuses technologies prometteuses liées à la gestion de la lumière. Cette perspective est bien plus prometteuse que la production de disques en 2026.
Sony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d'abord à Terre Haute (Indiana), puis dans le New Jersey. L'usine du New Jersey a fermé ses portes en 2011 et la production restante de l'Indiana a été définitivement transférée en Autriche en 2022. L'ancien site de l'Indiana produit désormais des solutions pour l'industrie automobile, notamment l'assemblage et le conditionnement de composants optiques. Cette transition n'est pas nouvelle : l'entreprise étudie la possibilité de se lancer dans la production de microlentilles depuis 2024. Selon ORF Salzburg, Sony a investi environ 30 millions d'euros dans ce domaine et la production en série de ce nouveau produit pourrait débuter dès l'année prochaine. Les microlentilles optiques sont utilisées dans de nombreuses technologies prometteuses liées à la gestion de la lumière. Cette perspective est bien plus prometteuse que la production de disques en 2026.
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