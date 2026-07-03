La Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les utilisateurs.

La Steam Machine a été livrée à ses premiers utilisateurs il y a quelques jours seulement, et un dysfonctionnement grave a déjà été signalé en ligne. Un utilisateur a publié une photo montrant la partie rouge clignotante de la barre LED frontale, ce qui indique un problème avec la puce graphique. L'expression « ligne rouge de la mort » est rapidement apparue dans la communauté, en référence au fameux bug du « Red Ring of Death » qui avait affecté les premières consoles Xbox 360 il y a plusieurs années. L'utilisateur a lancé No Man's Sky, mais le jeu n'a fonctionné que quelques minutes. Il a ensuite installé une mise à jour système, ce qui a provoqué l'arrêt de l'appareil. Pire encore, l'appareil a refusé de s'allumer. Les informations disponibles sur la page d'assistance de Valve indiquent qu'un clignotement rouge de la LED située sur le côté droit de l'appareil signale une panne du processeur graphique (GPU). Il s'agit d'une des pannes les plus graves pouvant affecter ce type de matériel, car dans de nombreux cas, une défaillance du GPU nécessite le remplacement complet de l'unité ou une réparation coûteuse.
Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un incident isolé. Aucun autre cas similaire n'a été signalé, mais il reste à voir si la situation évoluera si la Steam Machine est distribuée à un plus grand nombre d'utilisateurs. Bien que la Steam Machine soit chère et n'offre pas des performances exceptionnelles, elle suscite déjà un vif intérêt. Nombreux sont ceux qui ne s'offusquent pas de ses performances inférieures à celles de la PS5 et de la Xbox Series X, malgré son prix plus élevé. La machine a été en rupture de stock en un clin d'œil lors des précommandes, et rien n'indique que cet engouement faiblira de sitôt.
Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un incident isolé. Aucun autre cas similaire n'a été signalé, mais il reste à voir si la situation évoluera si la Steam Machine est distribuée à un plus grand nombre d'utilisateurs. Bien que la Steam Machine soit chère et n'offre pas des performances exceptionnelles, elle suscite déjà un vif intérêt. Nombreux sont ceux qui ne s'offusquent pas de ses performances inférieures à celles de la PS5 et de la Xbox Series X, malgré son prix plus élevé. La machine a été en rupture de stock en un clin d'œil lors des précommandes, et rien n'indique que cet engouement faiblira de sitôt.
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