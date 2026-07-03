La Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les utilisateurs.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
La Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les uti...
Publié le: 03/07/2026 @ 14:11:26: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa Steam Machine a été livrée à ses premiers utilisateurs il y a quelques jours seulement, et un dysfonctionnement grave a déjà été signalé en ligne. Un utilisateur a publié une photo montrant la partie rouge clignotante de la barre LED frontale, ce qui indique un problème avec la puce graphique. L'expression « ligne rouge de la mort » est rapidement apparue dans la communauté, en référence au fameux bug du « Red Ring of Death » qui avait affecté les premières consoles Xbox 360 il y a plusieurs années. L'utilisateur a lancé No Man's Sky, mais le jeu n'a fonctionné que quelques minutes. Il a ensuite installé une mise à jour système, ce qui a provoqué l'arrêt de l'appareil. Pire encore, l'appareil a refusé de s'allumer. Les informations disponibles sur la page d'assistance de Valve indiquent qu'un clignotement rouge de la LED située sur le côté droit de l'appareil signale une panne du processeur graphique (GPU). Il s'agit d'une des pannes les plus graves pouvant affecter ce type de matériel, car dans de nombreux cas, une défaillance du GPU nécessite le remplacement complet de l'unité ou une réparation coûteuse.

Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un incident isolé. Aucun autre cas similaire n'a été signalé, mais il reste à voir si la situation évoluera si la Steam Machine est distribuée à un plus grand nombre d'utilisateurs. Bien que la Steam Machine soit chère et n'offre pas des performances exceptionnelles, elle suscite déjà un vif intérêt. Nombreux sont ceux qui ne s'offusquent pas de ses performances inférieures à celles de la PS5 et de la Xbox Series X, malgré son prix plus élevé. La machine a été en rupture de stock en un clin d'œil lors des précommandes, et rien n'indique que cet engouement faiblira de sitôt.
« Google risque une lourde amende de l'Uni...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 03-07MatérielUn nouveau record d'overclocking de la mémoire vive DDR5 a été battu
 02-07MatérielFire TV ne permet plus d'installer des applications provenant de sources externes.
 02-07MatérielNouvelles failles de sécurité dans AirDrop et Quick Share : Apple, Google et Samsung réagissent déjà.
 30-06MatérielLes fabricants de RAM font l'objet de poursuites judiciaires.
 29-06MatérielLenovo prévient : la RAM bon marché ne reviendra pas
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Matériel03-07
La Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les utilisateurs.
 Android03-07
Google risque une lourde amende de l'Union européenne pour violation des règles de la concurrence
 Intel03-07
Intel surprend : la firme revient aux anciens processeurs face à l'essor de la DDR4.
 Matériel03-07
Un nouveau record d'overclocking de la mémoire vive DDR5 a été battu
 Apple03-07
L'iPhone 18 Pro Max sera doté d'une batterie de 5 425 mAh.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page