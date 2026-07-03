Google risque une lourde amende de l'Union européenne pour violation des règles de la concurrence

Google vient de perdre l'une des batailles juridiques les plus importantes de son histoire. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le recours de l'entreprise et de sa maison mère, Alphabet, confirmant ainsi une amende record de 4,1 milliards d'euros pour violation des règles de la concurrence liées à Android. L'affaire remonte à 2016, lorsque la Commission européenne a accusé Google d'exploiter la position dominante d'Android pour promouvoir ses propres services. Selon les autorités de régulation, des conditions ont été imposées aux fabricants et opérateurs de smartphones, les obligeant à préinstaller par défaut le navigateur Chrome, le moteur de recherche Google et d'autres applications Google. Étant donné qu'Android contrôle la grande majorité du marché mobile en Europe depuis des années, ces pratiques visaient à limiter considérablement la concurrence. Les petits moteurs de recherche et fournisseurs d'accès à Internet avaient peu de chances d'atteindre les utilisateurs, ce qui renforçait de fait la position de Google.
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé les décisions précédentes. Les juges ont estimé que les clauses des contrats Android avaient des effets anticoncurrentiels et que le mode de calcul de l'amende était conforme au droit applicable. La Commission européenne avait initialement infligé à Google une amende de 4,34 milliards d'euros, ramenée ultérieurement à environ 4,1 milliards d'euros. Le montant de l'amende tenait compte de l'ampleur et de la durée des infractions, ainsi que des revenus publicitaires générés par la recherche sur les appareils Android. Cette décision met fin à un long conflit concernant Android, mais ne résout pas les problèmes du géant américain avec les autorités de régulation européennes. Hier, nous avons rapporté une autre affaire majeure perdue par Google en Suède, où l'entreprise a été condamnée à payer 14,3 milliards de couronnes suédoises, soit environ 1,5 milliard de dollars. Google avait également perdu un procès pour favoritisme envers son propre service de comparaison de prix, et avait été condamné à une amende de 2,4 milliards d'euros.
L'entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête de la Commission européenne en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Les investigations en cours portent notamment sur la promotion de ses services dans les résultats de recherche, les politiques du Google Play Store et la présentation des contenus d'actualité. Cela démontre que l'offensive européenne contre les plus grandes plateformes numériques continue de s'intensifier. La seule question qui demeure est de savoir comment réagira le président Donald Trump, qui a brandi à plusieurs reprises la menace de droits de douane élevés pour défendre les géants américains de la tech.
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé les décisions précédentes. Les juges ont estimé que les clauses des contrats Android avaient des effets anticoncurrentiels et que le mode de calcul de l'amende était conforme au droit applicable. La Commission européenne avait initialement infligé à Google une amende de 4,34 milliards d'euros, ramenée ultérieurement à environ 4,1 milliards d'euros. Le montant de l'amende tenait compte de l'ampleur et de la durée des infractions, ainsi que des revenus publicitaires générés par la recherche sur les appareils Android. Cette décision met fin à un long conflit concernant Android, mais ne résout pas les problèmes du géant américain avec les autorités de régulation européennes. Hier, nous avons rapporté une autre affaire majeure perdue par Google en Suède, où l'entreprise a été condamnée à payer 14,3 milliards de couronnes suédoises, soit environ 1,5 milliard de dollars. Google avait également perdu un procès pour favoritisme envers son propre service de comparaison de prix, et avait été condamné à une amende de 2,4 milliards d'euros.
L'entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête de la Commission européenne en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Les investigations en cours portent notamment sur la promotion de ses services dans les résultats de recherche, les politiques du Google Play Store et la présentation des contenus d'actualité. Cela démontre que l'offensive européenne contre les plus grandes plateformes numériques continue de s'intensifier. La seule question qui demeure est de savoir comment réagira le président Donald Trump, qui a brandi à plusieurs reprises la menace de droits de douane élevés pour défendre les géants américains de la tech.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité