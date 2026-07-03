Intel surprend : la firme revient aux anciens processeurs face à l'essor de la DDR4.

Alors qu'Intel prépare déjà la prochaine génération de processeurs Core Ultra, l'entreprise n'a pas l'intention d'abandonner les plateformes plus anciennes pour le moment. Selon des informations récentes, le fabricant prévoit d'augmenter les livraisons de processeurs de bureau Core de 10e, 12e, 13e et 14e générations, principalement en raison de la forte demande en mémoire DDR4. La production supplémentaire devrait démarrer au troisième trimestre 2026, la majorité des nouvelles livraisons étant destinées au marché chinois. La plus forte augmentation de la disponibilité devrait concerner les processeurs Comet Lake (10e génération) et Alder Lake (12e génération), tandis que les modèles Raptor Lake des 13e et 14e générations devraient rester plus facilement disponibles. Dans le même temps, les fabricants de cartes mères relancent la production de modèles équipés du socket LGA 1700 et compatibles avec la mémoire DDR4. Il s'agit manifestement d'une réponse à l'intérêt croissant pour des ordinateurs plus abordables, notamment après les soldes du 618 en Chine.
Jusqu'à récemment, on pensait que la DDR4 tomberait rapidement dans l'oubli. Cependant, la situation du marché de la mémoire DRAM a permis à cette norme de 2014 de regagner en popularité, notamment en raison de la flambée des prix de la DDR5. Le prix de ces puces a augmenté de près de 90 % au deuxième trimestre 2026, et les experts prévoient que le marché de la DDR5 ne se stabilisera peut-être pas avant 2028 environ. De ce fait, monter un ordinateur basé sur la plateforme LGA 1700 et la mémoire DDR4 redevient l'une des options les plus rentables pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Des fuites indiquent également qu'Intel dévoilera la famille Raptor Lake Next début 2027. Les nouveaux processeurs continueront d'utiliser le socket LGA 1700 et prendront en charge la mémoire DDR4, offrant jusqu'à 20 cœurs dans certains modèles de bureau.
La stratégie d'Intel fait écho aux efforts d'AMD pour prolonger la durée de vie de la plateforme AM4. Les deux fabricants ont manifestement compris que, compte tenu du coût élevé du passage à la DDR5, les utilisateurs seraient plus enclins à privilégier des solutions éprouvées et nettement moins onéreuses.
Jusqu'à récemment, on pensait que la DDR4 tomberait rapidement dans l'oubli. Cependant, la situation du marché de la mémoire DRAM a permis à cette norme de 2014 de regagner en popularité, notamment en raison de la flambée des prix de la DDR5. Le prix de ces puces a augmenté de près de 90 % au deuxième trimestre 2026, et les experts prévoient que le marché de la DDR5 ne se stabilisera peut-être pas avant 2028 environ. De ce fait, monter un ordinateur basé sur la plateforme LGA 1700 et la mémoire DDR4 redevient l'une des options les plus rentables pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Des fuites indiquent également qu'Intel dévoilera la famille Raptor Lake Next début 2027. Les nouveaux processeurs continueront d'utiliser le socket LGA 1700 et prendront en charge la mémoire DDR4, offrant jusqu'à 20 cœurs dans certains modèles de bureau.
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