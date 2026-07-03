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Un nouveau record d'overclocking de la mémoire vive DDR5 a été battu
Publié le: 03/07/2026 @ 00:22:38: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'overclockeur connu sous le pseudo de saltycroissant a établi un nouveau record du monde officiel d'overclocking de mémoire DDR5, devenant le premier à dépasser la barre des 13 600 MT/s. Ce résultat a été validé par HWBot et CPU-Z, et il occupe actuellement la première place du classement mondial pour ce type d'exploit. Le record actuel est de 13 606 MT/s, ce qui correspond à une fréquence d'horloge mémoire d'environ 6 802,7 MHz. Ce record a été atteint avec un seul module de 24 Go Corsair Vengeance LP DDR5, une carte mère GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE et un processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus, le tout refroidi à l'azote liquide. Atteindre une fréquence aussi élevée ne se résume pas à utiliser des composants performants. Les overclockeurs consacrent de nombreuses heures à ajuster manuellement les paramètres du BIOS et à tester la stabilité de la configuration. Dans ce cas précis, la mémoire fonctionnait avec des latences CL68 de 127, 127, 127 et 2, valeurs qui ont été prises en compte lors de la validation officielle du résultat.

Il est intéressant de noter que le détenteur du record a lui-même publié une capture d'écran suggérant qu'une fréquence encore plus élevée, d'environ 6 861,5 MHz, soit près de 13 722 MT/s, avait été atteinte. Cependant, ce résultat n'a pas été officiellement vérifié par CPU-Z ni par HWBot ; le record actuel reste donc de 13 606 MT/s. Ce n'est pas le premier exploit de saltycroissant. Cet overclockeur rivalise depuis longtemps avec les plus grands spécialistes du domaine, tels que Sergmann et Hicookie, et détient des records du monde en overclocking de mémoire DDR5. Cette fois-ci, il est parvenu à prendre une nouvelle fois la tête du classement mondial. La carte mère GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE a également joué un rôle déterminant dans ce succès, car elle a été conçue pour l'overclocking extrême. Elle atteignait déjà plus de 12 900 MT/s avec un refroidissement par air classique, et l'utilisation d'azote liquide a repoussé les limites encore plus loin. Ce record est impressionnant, mais il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il ne soit battu.
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