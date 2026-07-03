L'iPhone 18 Pro Max sera doté d'une batterie de 5 425 mAh.

Selon une source interne, l'iPhone 18 Pro Max sera doté d'une batterie plus performante, dont la capacité variera légèrement selon les régions. Les versions européenne et internationale, qui conserveront un emplacement nano-SIM physique, disposeraient d'une batterie de 5 235 mAh. Cela représente environ 412 mAh de plus que l'iPhone 17 Pro Max, soit environ 8,5 %. La version américaine, qui devrait passer entièrement à l'eSIM, pourrait quant à elle être équipée d'une batterie de 5 425 mAh au lieu de 5 088 mAh, soit une augmentation d'environ 6,6 %. Ces chiffres concordent avec les fuites précédentes de Digital Chat Station, qui laissaient également entendre que le Pro Max dépasserait pour la première fois la barre des 5 000 mAh.
La différence entre les régions s'explique par l'espace interne supplémentaire occupé par l'emplacement physique pour carte SIM, espace qui peut être utilisé pour une batterie dans les versions eSIM. À titre de comparaison, la capacité de la batterie du Samsung Galaxy S26 Ultra est théoriquement équivalente à celle de l'iPhone 17 Pro Max, mais en pratique, son autonomie est généralement légèrement inférieure. Le Galaxy S27 Ultra, quant à lui, serait doté d'une batterie de 5 500 mAh, ce qui représenterait la première augmentation significative de capacité pour la gamme Ultra depuis le Galaxy S20 Ultra en 2020. Dans ce contexte, la batterie de 5 425 mAh annoncée pour l'iPhone 18 Pro Max avec eSIM est particulièrement intéressante, compte tenu de l'optimisation traditionnelle d'Apple et de l'importance accordée aux fonctionnalités logicielles qui prolongent l'autonomie tout au long de la journée.
La différence entre les régions s'explique par l'espace interne supplémentaire occupé par l'emplacement physique pour carte SIM, espace qui peut être utilisé pour une batterie dans les versions eSIM. À titre de comparaison, la capacité de la batterie du Samsung Galaxy S26 Ultra est théoriquement équivalente à celle de l'iPhone 17 Pro Max, mais en pratique, son autonomie est généralement légèrement inférieure. Le Galaxy S27 Ultra, quant à lui, serait doté d'une batterie de 5 500 mAh, ce qui représenterait la première augmentation significative de capacité pour la gamme Ultra depuis le Galaxy S20 Ultra en 2020. Dans ce contexte, la batterie de 5 425 mAh annoncée pour l'iPhone 18 Pro Max avec eSIM est particulièrement intéressante, compte tenu de l'optimisation traditionnelle d'Apple et de l'importance accordée aux fonctionnalités logicielles qui prolongent l'autonomie tout au long de la journée.
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