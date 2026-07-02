Apple développe un nouveau MacBook abordable.

D'après des sources internes, Apple travaille activement sur une version mise à jour du MacBook Pro d'entrée de gamme, qui pourrait être lancée dès le premier semestre 2027. Ce nouveau MacBook Pro conservera son écran de 14 pouces, mais arborera un design conforme au concept des futurs MacBook tactiles, sur lesquels le constructeur travaille depuis plusieurs années. Selon Bloomberg, ces ordinateurs portables pourraient être commercialisés entre fin 2026 et début 2027. Le média avait précédemment indiqué que ces ordinateurs portables de nouvelle génération seraient dotés d'une encoche en haut de l'écran, rappelant le Dynamic Island. La dernière mise à jour du MacBook Pro d'entrée de gamme remonte à octobre, date à laquelle il a reçu le processeur M5. Apple développe actuellement le processeur M6, qui devrait être mieux adapté aux tâches d'intelligence artificielle.
En 2027, Apple prévoit également une transition rapide vers la gamme de processeurs M7, incluant les versions Pro et Max, afin d'offrir aux acheteurs potentiels davantage d'options pour exécuter l'IA localement sur leurs ordinateurs. Par ailleurs, l'entreprise teste actuellement quatre nouveaux modèles d'iPad Pro, dont la sortie est prévue ce printemps. Ces appareils se concentreront principalement sur des améliorations internes, notamment matérielles. Les nouveaux iPad Pro conserveront les écrans de 11 et 13 pouces, le même design que la génération précédente et les mêmes appareils photo. Cependant, Apple pourrait améliorer considérablement les capacités d'IA des tablettes afin de les mettre au même niveau que ses ordinateurs portables et de bureau.
En 2027, Apple prévoit également une transition rapide vers la gamme de processeurs M7, incluant les versions Pro et Max, afin d'offrir aux acheteurs potentiels davantage d'options pour exécuter l'IA localement sur leurs ordinateurs. Par ailleurs, l'entreprise teste actuellement quatre nouveaux modèles d'iPad Pro, dont la sortie est prévue ce printemps. Ces appareils se concentreront principalement sur des améliorations internes, notamment matérielles. Les nouveaux iPad Pro conserveront les écrans de 11 et 13 pouces, le même design que la génération précédente et les mêmes appareils photo. Cependant, Apple pourrait améliorer considérablement les capacités d'IA des tablettes afin de les mettre au même niveau que ses ordinateurs portables et de bureau.
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