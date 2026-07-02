Voilà à quoi Windows 12 était censé ressembler ? Une vidéo semble avoir fuité

Des images internes de Microsoft, diffusées en ligne, révèlent un système d'exploitation expérimental nommé Aion, utilisant Copilot comme interface principale. Ces images, datant probablement de 2024, ont fuité sur le serveur Discord BetaWiki et montrent un prototype préliminaire du logiciel, qui pourrait servir de base à Windows 12. Aion repose sur une version allégée de Windows, appelée en interne Win3, et sur le navigateur Microsoft Edge. Son fonctionnement est entièrement axé sur les technologies web. Le système n'exécute pas d'applications Windows natives ; il fonctionne exclusivement avec des programmes et des sites web. L'accès aux logiciels classiques est assuré par la diffusion en continu depuis Windows 365 vers un serveur virtuel dans le cloud. Cela implique l'abandon de la prise en charge des anciennes applications Win32 au profit de mises à jour plus rapides, d'une autonomie accrue et d'une sécurité renforcée.
L'interface d'Aion rappelle le bureau Windows classique, avec sa barre des tâches en bas de l'écran et son menu Démarrer, mais chaque élément est contrôlé par Copilot via un champ de saisie de commandes universel. C'est ici que les utilisateurs recherchent des fichiers, ouvrent des applications et naviguent sur Internet. Une fonctionnalité particulièrement intéressante est le mécanisme des « Espaces », qui regroupe les applications et sites web ouverts dans un seul ensemble, accessible d'un simple clic depuis la barre des tâches ou le menu Démarrer. La vidéo illustre l'ampleur des expérimentations internes de Microsoft concernant l'intégration de l'IA à l'ensemble du système d'exploitation, et non pas seulement à des applications individuelles. Même si Aion ne voit jamais le jour sous sa forme actuelle, les enseignements tirés de ce projet pourraient d'ores et déjà influencer le développement de Windows 12.
Ce projet se distingue de l'approche précédente de Microsoft par le fait qu'il place Copilot au cœur du fonctionnement du système. Concrètement, cela implique que les utilisateurs doivent s'habituer à une manière totalement différente d'utiliser leur ordinateur, basée sur des commandes adressées à l'assistant IA plutôt que sur la navigation traditionnelle entre les fichiers et les applications. Pour l'instant, Aion reste un projet expérimental et on ignore si Microsoft prévoit de le commercialiser. Cependant, il est judicieux de suivre les futures mises à jour de Windows 11 concernant les fonctionnalités d'IA, car c'est là que des solutions issues de ce projet pourraient apparaître, notamment compte tenu des critiques croissantes des utilisateurs concernant l'intégration actuelle de Copilot.
L'interface d'Aion rappelle le bureau Windows classique, avec sa barre des tâches en bas de l'écran et son menu Démarrer, mais chaque élément est contrôlé par Copilot via un champ de saisie de commandes universel. C'est ici que les utilisateurs recherchent des fichiers, ouvrent des applications et naviguent sur Internet. Une fonctionnalité particulièrement intéressante est le mécanisme des « Espaces », qui regroupe les applications et sites web ouverts dans un seul ensemble, accessible d'un simple clic depuis la barre des tâches ou le menu Démarrer. La vidéo illustre l'ampleur des expérimentations internes de Microsoft concernant l'intégration de l'IA à l'ensemble du système d'exploitation, et non pas seulement à des applications individuelles. Même si Aion ne voit jamais le jour sous sa forme actuelle, les enseignements tirés de ce projet pourraient d'ores et déjà influencer le développement de Windows 12.
Ce projet se distingue de l'approche précédente de Microsoft par le fait qu'il place Copilot au cœur du fonctionnement du système. Concrètement, cela implique que les utilisateurs doivent s'habituer à une manière totalement différente d'utiliser leur ordinateur, basée sur des commandes adressées à l'assistant IA plutôt que sur la navigation traditionnelle entre les fichiers et les applications. Pour l'instant, Aion reste un projet expérimental et on ignore si Microsoft prévoit de le commercialiser. Cependant, il est judicieux de suivre les futures mises à jour de Windows 11 concernant les fonctionnalités d'IA, car c'est là que des solutions issues de ce projet pourraient apparaître, notamment compte tenu des critiques croissantes des utilisateurs concernant l'intégration actuelle de Copilot.
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