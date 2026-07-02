Test RENNSPORT (PS5) - Un simulateur exigeant loin d'être terminé

Publié le: 02/07/2026 @ 16:16:25: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
RENNSPORT est une simulation de course moderne et ambitieuse qui se veut une plateforme de compétition automobile à part entière, bien plus qu'un simple jeu de course. Développé par Teyon en collaboration avec Competition Company, le jeu se positionne résolument dans l'univers de la simulation de course exigeante, visant à séduire aussi bien les passionnés de simulation que les joueurs compétitifs d'e-sport. Basé sur Unreal Engine 5, RENNSPORT met l'accent sur le réalisme, la compétition en ligne et le développement à long terme, même si sa réalisation reflète à la fois les promesses et les défis d'un projet d'une telle envergure. Au cœur de RENNSPORT se concentre sur la course sur circuit authentique, avec une sélection de voitures sous licence couvrant les catégories GT3, GT4, prototype et tourisme. Ces véhicules évoluent sur un mélange de circuits réels, scannés au laser et sous licence officielle, et de circuits créés par les utilisateurs, offrant ainsi un équilibre parfait entre authenticité et expérimentation. Les circuits emblématiques sont recréés avec une précision impressionnante, tant au niveau du tracé que des détails de la surface, renforçant l'engagement de la simulation envers le réalisme. L'intégration de circuits créés par la communauté suggère également la volonté des développeurs de faire de RENNSPORT une plateforme vivante plutôt qu'un écosystème fermé, encourageant ainsi la créativité des joueurs et leur engagement à long terme.
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