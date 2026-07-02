Claude Fable 5 est de retour dans le monde entier

Publié le: 02/07/2026 @ 15:31:22: Par Nic007 Dans "Programmation"
L' histoire de Claude Fable 5 connaît une fin partiellement heureuse : le modèle est de nouveau disponible dans le monde entier après près de trois semaines de blocage . Le département du Commerce américain a imposé des restrictions à l'exportation sur Fable 5 et Mythos 5 le 12 juin, trois jours seulement après leur lancement, interdisant l'accès aux citoyens étrangers. Anthropic, ne disposant pas d'un système de vérification des nationalités en temps réel, a tout simplement tout arrêté . La raison officielle du blocage était un rapport de chercheurs d'Amazon ayant découvert une faille dans les protections de Fable 5 et obtenu des informations sur les vulnérabilités du logiciel. D'après Anthropic, des tests internes ont montré que des modèles moins performants, comme Claude Opus 4.8, GPT-5.5 et Kimi K2.7, étaient capables de détecter les mêmes vulnérabilités décrites dans le rapport. Pratiquement tous les modèles testés ont pu reproduire la même démonstration d'exploitation. Autrement dit, bloquer Fable 5 n'aurait rien résolu , car le problème était reproductible avec des outils déjà largement disponibles. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a révoqué ces contrôles , mais s'est réservé le droit de réévaluer cette décision si les circonstances changeaient.
Anthropic a entraîné et déployé un nouveau système de classification de sécurité, développé en collaboration avec le gouvernement, capable de bloquer la technique décrite dans le rapport dans plus de 99 % des cas. Lorsqu'il intervient sur une requête adressée à Fable 5, l'utilisateur est notifié et la requête est prise en charge par Opus 4.8. Anthropic reconnaît cependant que ce système générera davantage de faux positifs, même sur des requêtes bénignes, notamment des tâches de programmation et de débogage courantes. Un cadre de travail partagé avec Amazon, Microsoft et Google pour évaluer la gravité des intrusions dans les systèmes d'IA a également été annoncé , ainsi qu'un programme sur HackerOne pour le signalement responsable des vulnérabilités. Les utilisateurs de Fable 5 sur les forfaits Pro , Max , Team ou Enterprise auront accès à ce modèle jusqu'à 50 % des limites hebdomadaires jusqu'au 7 juillet, après quoi ils passeront à un système de crédits d'utilisation. Le modèle est de nouveau disponible sur Claude Platform, Claude.ai, Claude Code et Claude Cowork, et le sera prochainement sur AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry. Mythos 5 reste cependant réservé à certaines organisations américaines agréées et aux partenaires du programme Glasswing, car il ne s'agit pas d'un modèle destiné au grand public.
Anthropic a entraîné et déployé un nouveau système de classification de sécurité, développé en collaboration avec le gouvernement, capable de bloquer la technique décrite dans le rapport dans plus de 99 % des cas. Lorsqu'il intervient sur une requête adressée à Fable 5, l'utilisateur est notifié et la requête est prise en charge par Opus 4.8. Anthropic reconnaît cependant que ce système générera davantage de faux positifs, même sur des requêtes bénignes, notamment des tâches de programmation et de débogage courantes. Un cadre de travail partagé avec Amazon, Microsoft et Google pour évaluer la gravité des intrusions dans les systèmes d'IA a également été annoncé , ainsi qu'un programme sur HackerOne pour le signalement responsable des vulnérabilités. Les utilisateurs de Fable 5 sur les forfaits Pro , Max , Team ou Enterprise auront accès à ce modèle jusqu'à 50 % des limites hebdomadaires jusqu'au 7 juillet, après quoi ils passeront à un système de crédits d'utilisation. Le modèle est de nouveau disponible sur Claude Platform, Claude.ai, Claude Code et Claude Cowork, et le sera prochainement sur AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry. Mythos 5 reste cependant réservé à certaines organisations américaines agréées et aux partenaires du programme Glasswing, car il ne s'agit pas d'un modèle destiné au grand public.
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