Fire TV ne permet plus d'installer des applications provenant de sources externes.

Pendant des années, les boîtiers Amazon Fire TV ont connu un grand succès, non seulement grâce à leur prix attractif, mais aussi grâce à la grande flexibilité qu'ils offraient pour l'installation d'applications. Grâce à Fire OS, basé sur Android, les utilisateurs pouvaient exécuter des applications provenant de sources autres que la boutique officielle. Cependant, Amazon abandonne désormais cette approche, invoquant des problèmes de sécurité. Une avancée majeure a eu lieu avec le lancement du Fire TV Stick 4K Select, premier appareil à bénéficier du nouveau système d'exploitation Vega OS. Ce système, basé sur Linux, offre des performances accrues et une meilleure compatibilité avec les applications modernes, mais limite en même temps l'installation d'applications à la boutique officielle Amazon. L'entreprise a déjà annoncé que Vega OS deviendra la norme pour les futures générations d'appareils Fire TV, marquant ainsi une rupture définitive avec le modèle ouvert de Fire OS.
Dans une interview accordée à Cord Busters, Aidan Marcuss, vice-président de Fire TV, a affirmé que les applications installées depuis des sources non officielles pouvaient contenir des logiciels malveillants et servir au piratage. Bien qu'il n'ait pas explicitement déclaré que c'était la raison de la restriction du chargement d'applications hors des sources officielles, sa déclaration suggère clairement un tel lien. Depuis des années, les détenteurs de droits d'auteur se plaignent que les applications Fire TV non officielles soient fréquemment utilisées pour regarder des retransmissions sportives ou des films illégaux. La nouvelle stratégie d'Amazon fait écho à celle d'Apple, qui soutient depuis longtemps que son écosystème iOS fermé protège mieux les utilisateurs contre les logiciels malveillants et la fraude. Google, de son côté, rend progressivement plus difficile l'installation d'applications provenant de sources autres que le Play Store en introduisant une vérification obligatoire des développeurs et des procédures de sécurité supplémentaires.
Amazon laisse toutefois une petite échappatoire aux développeurs de logiciels. Les développeurs enregistrés pourront toujours installer leurs propres applications sur les appareils Vega OS. Cependant, la complexité de ce processus et son accessibilité aux utilisateurs plus avancés restent floues. Pour beaucoup, c'était l'un des principaux atouts de Fire TV. Avec le passage à Vega OS, les appareils Amazon deviennent beaucoup plus fermés et se rapprochent des plateformes concurrentes comme Apple TV et Roku. La question est de savoir quel impact cela aura sur leur popularité.
Dans une interview accordée à Cord Busters, Aidan Marcuss, vice-président de Fire TV, a affirmé que les applications installées depuis des sources non officielles pouvaient contenir des logiciels malveillants et servir au piratage. Bien qu'il n'ait pas explicitement déclaré que c'était la raison de la restriction du chargement d'applications hors des sources officielles, sa déclaration suggère clairement un tel lien. Depuis des années, les détenteurs de droits d'auteur se plaignent que les applications Fire TV non officielles soient fréquemment utilisées pour regarder des retransmissions sportives ou des films illégaux. La nouvelle stratégie d'Amazon fait écho à celle d'Apple, qui soutient depuis longtemps que son écosystème iOS fermé protège mieux les utilisateurs contre les logiciels malveillants et la fraude. Google, de son côté, rend progressivement plus difficile l'installation d'applications provenant de sources autres que le Play Store en introduisant une vérification obligatoire des développeurs et des procédures de sécurité supplémentaires.
Amazon laisse toutefois une petite échappatoire aux développeurs de logiciels. Les développeurs enregistrés pourront toujours installer leurs propres applications sur les appareils Vega OS. Cependant, la complexité de ce processus et son accessibilité aux utilisateurs plus avancés restent floues. Pour beaucoup, c'était l'un des principaux atouts de Fire TV. Avec le passage à Vega OS, les appareils Amazon deviennent beaucoup plus fermés et se rapprochent des plateformes concurrentes comme Apple TV et Roku. La question est de savoir quel impact cela aura sur leur popularité.
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