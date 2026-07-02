La fonctionnalité « Masquer mon adresse e-mail » d'Apple révèle les adresses e-mail ...

Depuis des années, Apple fait de la protection de la vie privée un pilier de son écosystème. Parmi les outils conçus pour protéger les utilisateurs figure la fonctionnalité « Masquer mon adresse e-mail », qui permet de créer des adresses e-mail aléatoires lors de l'inscription sur des sites web et des applications. Or, de nouvelles informations pourraient inquiéter des millions de propriétaires d'appareils arborant le logo Apple. Un chercheur en sécurité affirme avoir découvert une faille de sécurité permettant de divulguer la véritable adresse e-mail d'un utilisateur lors de l'utilisation de cette fonctionnalité. De plus, ce problème a été signalé à Apple il y a plus d'un an et n'est toujours pas entièrement résolu Hide My Email fait partie d'une suite de solutions de confidentialité disponibles dans l'écosystème Apple. Ce service génère une adresse e-mail aléatoire qui redirige les messages vers la boîte de réception du titulaire du compte. Ainsi, les utilisateurs peuvent créer des comptes sur des boutiques en ligne, des applications ou des réseaux sociaux sans révéler leur véritable adresse e-mail. Au besoin, cette adresse peut être désactivée, limitant ainsi le nombre de messages indésirables.
« Les utilisateurs de Hide My Email doivent savoir que des pirates peuvent découvrir leurs adresses e-mail cachées », a déclaré Murphy à 404. Le rapport a été soumis par Tyler Murphy, cofondateur d'EasyOptOuts. Selon lui, cette vulnérabilité permet d'identifier l'adresse électronique authentique dissimulée derrière un alias généré. Les détails techniques n'ont pas été divulgués. 404 Media a confirmé l'existence du problème, mais s'est abstenu de publier sa méthode d'exploitation, car la vulnérabilité pourrait toujours être présente. Murphy a souligné que les utilisateurs de Hide My Email doivent être conscients que leur véritable adresse électronique pourrait être découverte par ceux qui exploitent la vulnérabilité. D'après le chercheur, le premier signalement est parvenu à Apple en juin 2025. L'entreprise a commencé à analyser le problème et, quelques mois plus tard, a annoncé qu'elle travaillait à un correctif. En mars 2026, Apple a annoncé qu'une mise à jour système corrigeait la vulnérabilité signalée. Cependant, Murphy affirme qu'après des tests complémentaires, il a découvert que la vulnérabilité persistait. Selon lui, Apple a continué d'analyser le problème pendant des mois, demandant que les détails ne soient pas divulgués publiquement avant la fin de l'enquête interne.
Pour l'instant, la société n'a pas communiqué d'informations concernant la suppression complète de cette vulnérabilité. Dans le même temps, Apple se prépare à modifier le fonctionnement du service. D'après de précédents rapports, les adresses utilisées par Hide My Email et la fonctionnalité « Se connecter avec Apple » seront unifiées et transférées vers le nouveau domaine @private.icloud.com. Ce changement vise à simplifier le système d'alias, mais certains experts mettent en garde contre d'éventuels effets secondaires. Certains sites web pourraient bloquer les messages provenant de ce domaine ou les considérer comme des adresses e-mail temporaires. Si ce scénario se confirme, l'utilisation de cette fonctionnalité pourrait devenir moins pratique lors de la création de nouveaux comptes.
« Les utilisateurs de Hide My Email doivent savoir que des pirates peuvent découvrir leurs adresses e-mail cachées », a déclaré Murphy à 404. Le rapport a été soumis par Tyler Murphy, cofondateur d'EasyOptOuts. Selon lui, cette vulnérabilité permet d'identifier l'adresse électronique authentique dissimulée derrière un alias généré. Les détails techniques n'ont pas été divulgués. 404 Media a confirmé l'existence du problème, mais s'est abstenu de publier sa méthode d'exploitation, car la vulnérabilité pourrait toujours être présente. Murphy a souligné que les utilisateurs de Hide My Email doivent être conscients que leur véritable adresse électronique pourrait être découverte par ceux qui exploitent la vulnérabilité. D'après le chercheur, le premier signalement est parvenu à Apple en juin 2025. L'entreprise a commencé à analyser le problème et, quelques mois plus tard, a annoncé qu'elle travaillait à un correctif. En mars 2026, Apple a annoncé qu'une mise à jour système corrigeait la vulnérabilité signalée. Cependant, Murphy affirme qu'après des tests complémentaires, il a découvert que la vulnérabilité persistait. Selon lui, Apple a continué d'analyser le problème pendant des mois, demandant que les détails ne soient pas divulgués publiquement avant la fin de l'enquête interne.
Pour l'instant, la société n'a pas communiqué d'informations concernant la suppression complète de cette vulnérabilité. Dans le même temps, Apple se prépare à modifier le fonctionnement du service. D'après de précédents rapports, les adresses utilisées par Hide My Email et la fonctionnalité « Se connecter avec Apple » seront unifiées et transférées vers le nouveau domaine @private.icloud.com. Ce changement vise à simplifier le système d'alias, mais certains experts mettent en garde contre d'éventuels effets secondaires. Certains sites web pourraient bloquer les messages provenant de ce domaine ou les considérer comme des adresses e-mail temporaires. Si ce scénario se confirme, l'utilisation de cette fonctionnalité pourrait devenir moins pratique lors de la création de nouveaux comptes.
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