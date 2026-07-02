Intel a publié de nouveaux pilotes destinés à améliorer Windows 11.

Intel a publié de nouveaux pilotes Wi-Fi et Bluetooth, version 24.50.0, pour Windows 10 et Windows 11. Le fabricant annonce que cette mise à jour vise à améliorer la stabilité, les performances du réseau sans fil et la qualité d'utilisation du système. Depuis plusieurs mois, Microsoft annonce régulièrement des améliorations pour son système d'exploitation. L'entreprise travaille à optimiser les performances des éléments clés de Windows 11 et à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochaines versions. Intel a annoncé que ses derniers pilotes ont également été conçus pour améliorer la qualité de l'écosystème Windows. D'après le fabricant, les pilotes Wi-Fi 24.50.0 offrent des performances améliorées pour les réseaux fonctionnant sur la bande 6 GHz, une meilleure interopérabilité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu'une stabilité accrue de la connexion Bluetooth. Intel précise également que le journal des modifications n'est pas exhaustif, la mise à jour incluant également des améliorations de sécurité et d'optimisation des performances.
La nouvelle version introduit également la prise en charge de la carte Intel Wi-Fi 6 AX231. Cette mise à jour est conçue pour une large gamme de cartes réseau du fabricant, notamment les modèles des familles Wi-Fi 7 BE200, BE201, BE202, BE211 et BE213, les chipsets Wi-Fi 6E AX210, AX211 et AX411, ainsi que les anciens adaptateurs des séries Wireless AC 9560, 9462, 9461 et 9260. Intel ne précise pas les modifications exactes à l'origine de l'amélioration des performances du système, mais souligne que les nouveaux pilotes sont conçus pour optimiser l'utilisation quotidienne des ordinateurs. La mise à jour inclut des correctifs fonctionnels et de sécurité ; le fabricant recommande donc son installation à tous les utilisateurs d'appareils compatibles. Contrairement aux pilotes précédents, ceux-ci n'intègrent pas de nouvelles fonctionnalités, mais améliorent les performances du système et visent à faciliter son développement. Il devrait en résulter des connexions réseau plus stables et des performances Bluetooth améliorées.
La nouvelle version introduit également la prise en charge de la carte Intel Wi-Fi 6 AX231. Cette mise à jour est conçue pour une large gamme de cartes réseau du fabricant, notamment les modèles des familles Wi-Fi 7 BE200, BE201, BE202, BE211 et BE213, les chipsets Wi-Fi 6E AX210, AX211 et AX411, ainsi que les anciens adaptateurs des séries Wireless AC 9560, 9462, 9461 et 9260. Intel ne précise pas les modifications exactes à l'origine de l'amélioration des performances du système, mais souligne que les nouveaux pilotes sont conçus pour optimiser l'utilisation quotidienne des ordinateurs. La mise à jour inclut des correctifs fonctionnels et de sécurité ; le fabricant recommande donc son installation à tous les utilisateurs d'appareils compatibles. Contrairement aux pilotes précédents, ceux-ci n'intègrent pas de nouvelles fonctionnalités, mais améliorent les performances du système et visent à faciliter son développement. Il devrait en résulter des connexions réseau plus stables et des performances Bluetooth améliorées.
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