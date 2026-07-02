 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel a publié de nouveaux pilotes destinés à améliorer Windows 11.
Publié le: 02/07/2026 @ 00:02:03: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a publié de nouveaux pilotes Wi-Fi et Bluetooth, version 24.50.0, pour Windows 10 et Windows 11. Le fabricant annonce que cette mise à jour vise à améliorer la stabilité, les performances du réseau sans fil et la qualité d'utilisation du système. Depuis plusieurs mois, Microsoft annonce régulièrement des améliorations pour son système d'exploitation. L'entreprise travaille à optimiser les performances des éléments clés de Windows 11 et à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochaines versions. Intel a annoncé que ses derniers pilotes ont également été conçus pour améliorer la qualité de l'écosystème Windows. D'après le fabricant, les pilotes Wi-Fi 24.50.0 offrent des performances améliorées pour les réseaux fonctionnant sur la bande 6 GHz, une meilleure interopérabilité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu'une stabilité accrue de la connexion Bluetooth. Intel précise également que le journal des modifications n'est pas exhaustif, la mise à jour incluant également des améliorations de sécurité et d'optimisation des performances.

La nouvelle version introduit également la prise en charge de la carte Intel Wi-Fi 6 AX231. Cette mise à jour est conçue pour une large gamme de cartes réseau du fabricant, notamment les modèles des familles Wi-Fi 7 BE200, BE201, BE202, BE211 et BE213, les chipsets Wi-Fi 6E AX210, AX211 et AX411, ainsi que les anciens adaptateurs des séries Wireless AC 9560, 9462, 9461 et 9260. Intel ne précise pas les modifications exactes à l'origine de l'amélioration des performances du système, mais souligne que les nouveaux pilotes sont conçus pour optimiser l'utilisation quotidienne des ordinateurs. La mise à jour inclut des correctifs fonctionnels et de sécurité ; le fabricant recommande donc son installation à tous les utilisateurs d'appareils compatibles. Contrairement aux pilotes précédents, ceux-ci n'intègrent pas de nouvelles fonctionnalités, mais améliorent les performances du système et visent à faciliter son développement. Il devrait en résulter des connexions réseau plus stables et des performances Bluetooth améliorées.
« Gmail Live arrive. Cela va changer votre...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 29-06IntelIntel Nova Lake-S pourrait battre un record : consommation électrique jusqu’à 474 W pour un processeur de bureau
 23-06IntelIntel prépare les processeurs Raptor Lake Next HX.
 16-06IntelDes fuites révèlent la date de sortie des processeurs Intel avec iGPU NVIDIA RTX
 09-06IntelIntel Nova Lake nécessitera l'achat d'une nouvelle carte mère
 05-06IntelIntel n'abandonne pas les cartes graphiques Arc
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Hardware
nVidia Shield Android TV
Hardware
conseil matos réseau?
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
  Actualités - Archives
 Intel02-07
Intel a publié de nouveaux pilotes destinés à améliorer Windows 11.
 Google02-07
Gmail Live arrive. Cela va changer votre façon d'utiliser les e-mails.
 Matériel02-07
Nouvelles failles de sécurité dans AirDrop et Quick Share : Apple, Google et Samsung réagissent déjà.
 Windows01-07
Windows 11 consommait silencieusement jusqu'à 70 Go d'espace disque. Microsoft l'a finalement confirmé.
 Apple01-07
Apple souhaite installer de la RAM chinoise dans les iPhones.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page