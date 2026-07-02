Gmail Live arrive. Cela va changer votre façon d'utiliser les e-mails.

Gmail sur smartphones iOS et Android bénéficiera d'une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle qui, en théorie, devrait simplifier l'utilisation de ce client de messagerie populaire. Cet outil étant actuellement en développement, sa date de mise en service reste incertaine. Une fonctionnalité appelée Gmail Live vous permettra d'avoir une conversation vocale avec l'application pour trouver plus rapidement les informations stockées dans vos e-mails, sans avoir à effectuer une recherche manuelle dans votre boîte de réception. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test. Une fois lancée, les utilisateurs verront apparaître une nouvelle option « Poser une question à Gmail » dans le moteur de recherche Gmail, leur permettant de poser des questions en langage naturel. Outre la possibilité de saisir des commandes, une icône spéciale, semblable à celle de Gemini Live, sera également disponible. En la sélectionnant, une interface plein écran s'ouvrira, permettant ainsi de mener une conversation vocale avec l'application.
Les utilisateurs pourront notamment se renseigner sur les dates de voyage à venir enregistrées dans leurs messages, ou demander à Gmail de vérifier le statut de leurs commandes en ligne récentes. Après avoir posé une question, l'application analysera le contenu de la boîte de réception, préparera une réponse, puis l'affichera simultanément à l'écran et la lira à voix haute. Cette solution peut s'avérer particulièrement utile pour les personnes ayant des centaines, voire des milliers de messages, pour lesquelles la recherche d'informations spécifiques peut souvent prendre beaucoup de temps. Au lieu de saisir plusieurs mots-clés ou de parcourir des messages, les utilisateurs peuvent simplement poser une question de manière naturelle.
Dans un premier temps, Gmail Live sera exclusivement réservé aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra. Google a annoncé que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible cet été. Les abonnements incluent également d'autres services de l'entreprise, tels que du stockage supplémentaire, des fonctionnalités d'IA et des avantages pour Google Cloud et YouTube. Gmail Live offrira une manière plus naturelle d'obtenir des informations, car l'utilisateur n'aura pas à réfléchir aux bons mots-clés ni au contenu exact du message. D'un côté, les utilisateurs devraient se réjouir car cela améliorera les performances de l'application et accélérera les recherches. De l'autre, les détracteurs de l'IA voient d'un mauvais œil l'ajout d'une telle fonctionnalité à Gmail.
Les utilisateurs pourront notamment se renseigner sur les dates de voyage à venir enregistrées dans leurs messages, ou demander à Gmail de vérifier le statut de leurs commandes en ligne récentes. Après avoir posé une question, l'application analysera le contenu de la boîte de réception, préparera une réponse, puis l'affichera simultanément à l'écran et la lira à voix haute. Cette solution peut s'avérer particulièrement utile pour les personnes ayant des centaines, voire des milliers de messages, pour lesquelles la recherche d'informations spécifiques peut souvent prendre beaucoup de temps. Au lieu de saisir plusieurs mots-clés ou de parcourir des messages, les utilisateurs peuvent simplement poser une question de manière naturelle.
Dans un premier temps, Gmail Live sera exclusivement réservé aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra. Google a annoncé que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible cet été. Les abonnements incluent également d'autres services de l'entreprise, tels que du stockage supplémentaire, des fonctionnalités d'IA et des avantages pour Google Cloud et YouTube. Gmail Live offrira une manière plus naturelle d'obtenir des informations, car l'utilisateur n'aura pas à réfléchir aux bons mots-clés ni au contenu exact du message. D'un côté, les utilisateurs devraient se réjouir car cela améliorera les performances de l'application et accélérera les recherches. De l'autre, les détracteurs de l'IA voient d'un mauvais œil l'ajout d'une telle fonctionnalité à Gmail.
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