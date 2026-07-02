Nouvelles failles de sécurité dans AirDrop et Quick Share : Apple, Google et Samsung réagissent déjà.

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert des failles de sécurité dans AirDrop et Quick Share qui, dans certaines conditions, pourraient être exploitées par une personne se trouvant à proximité de l'appareil. Bien que certains correctifs aient déjà été déployés, tous les bugs signalés n'ont pas encore été résolus. Ces failles ont été découvertes par des chercheurs du CISPA Helmholtz Center for Information Security, qui ont analysé le fonctionnement des deux technologies de transfert de fichiers sans fil entre appareils Apple et Android. Leurs recherches ont révélé trois vulnérabilités liées à AirDrop et trois autres liées à Quick Share, y compris la version Windows. Dans le cas d'AirDrop, un attaquant se trouvant à portée d'un réseau sans fil et utilisant uniquement un ordinateur portable peut faire planter le service de partage de fichiers si le paramètre de réception des données est défini sur « Tout le monde ». Il est important de noter que ce plantage affecte également d'autres fonctionnalités de l'écosystème Apple, telles qu'AirPlay, Handoff, le Presse-papiers universel, la Caméra de continuité et NameDrop, car elles partagent le même processus en arrière-plan. Les chercheurs ont également décrit un bug lié à l'analyseur de fichiers XML utilisé par les systèmes Apple. Un fichier correctement conçu peut provoquer un dépassement de capacité de la pile et le plantage des applications utilisant ce mécanisme. Des tests ont été effectués sur des systèmes tels que macOS 15.7.4, macOS 26.3, iOS 18 et iOS 26.3.
Quick Share rencontre également des problèmes. Deux vulnérabilités affectent les appareils Samsung et permettent aux utilisateurs de contourner certaines mesures de sécurité assurant la sécurité des sessions. Une autre vulnérabilité a été découverte dans l'application Google Quick Share pour Windows : une erreur de gestion de la mémoire pourrait être exploitée pour exécuter du code malveillant, même si les chercheurs n'ont pas encore élaboré de scénario complet pour une telle attaque. Apple a déjà corrigé l'une des vulnérabilités détectées et préparé un correctif correspondant, tandis que Google a résolu le problème dans l'application Quick Share pour Windows et a récompensé les chercheurs dans le cadre de son programme de primes aux bogues, tandis que deux erreurs liées aux solutions Samsung restent à l'étude. Comparées aux vulnérabilités classiques qui permettent des attaques à distance via Internet, les vulnérabilités décrites ont une portée plus limitée car l'attaquant doit se trouver à environ 10 à 30 mètres de distance ou opérer sur le même réseau local.
Dans tous les cas, il s'agit d'une menace ; les utilisateurs doivent donc mettre à jour régulièrement leurs appareils iOS et Android. Les correctifs nécessaires seront probablement intégrés à l'une de ces mises à jour.
Quick Share rencontre également des problèmes. Deux vulnérabilités affectent les appareils Samsung et permettent aux utilisateurs de contourner certaines mesures de sécurité assurant la sécurité des sessions. Une autre vulnérabilité a été découverte dans l'application Google Quick Share pour Windows : une erreur de gestion de la mémoire pourrait être exploitée pour exécuter du code malveillant, même si les chercheurs n'ont pas encore élaboré de scénario complet pour une telle attaque. Apple a déjà corrigé l'une des vulnérabilités détectées et préparé un correctif correspondant, tandis que Google a résolu le problème dans l'application Quick Share pour Windows et a récompensé les chercheurs dans le cadre de son programme de primes aux bogues, tandis que deux erreurs liées aux solutions Samsung restent à l'étude. Comparées aux vulnérabilités classiques qui permettent des attaques à distance via Internet, les vulnérabilités décrites ont une portée plus limitée car l'attaquant doit se trouver à environ 10 à 30 mètres de distance ou opérer sur le même réseau local.
Dans tous les cas, il s'agit d'une menace ; les utilisateurs doivent donc mettre à jour régulièrement leurs appareils iOS et Android. Les correctifs nécessaires seront probablement intégrés à l'une de ces mises à jour.
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