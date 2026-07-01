Windows 11 consommait silencieusement jusqu'Ã  70 Go d'espace disque. Microsoft l'a finalement confirmÃ©.

Pendant des mois, des utilisateurs de Windows 11 ont signalÃ© une perte inexpliquÃ©e de plusieurs dizaines de gigaoctets d'espace libre sur leurs ordinateurs. Initialement, il Ã©tait difficile d'identifier la cause du problÃ¨me, et les demandes d'assistance auprÃ¨s de Microsoft sont restÃ©es sans rÃ©ponse. DÃ©sormais, la situation a Ã©voluÃ©. L'entreprise a officiellement reconnu qu'une des fonctionnalitÃ©s par dÃ©faut du systÃ¨me Ã©tait responsable de cette utilisation excessive d'espace disque et a publiÃ© un correctif. Les premiers signes sont apparus il y a quelques mois sur le forum d'assistance officiel de Microsoft. Des utilisateurs ont constatÃ© que l'espace disque disponible disparaissait systÃ©matiquement, mÃªme sans installer de nouveaux programmes ni copier de fichiers volumineux. L'un des signalements les plus notoires a Ã©tÃ© publiÃ© par l'utilisateur Donald Gibson. Il dÃ©crivait un fichier liÃ© au service Gestionnaire d'accÃ¨s aux capacitÃ©s (CAM) dont la taille avait atteint environ 70 Go. Le problÃ¨me s'est rapidement rÃ©pandu, des signalements similaires provenant d'autres utilisateurs d'ordinateurs Windows 11. Cependant, Microsoft n'a fourni aucune confirmation officielle pendant longtemps.
La situation a Ã©voluÃ© aprÃ¨s la publication de la mise Ã jour KB5095093 pour Windows 11 versions 24H2 et 25H2. Initialement, la documentation ne mentionnait pas la correction du problÃ¨me d'espace disque. Ce n'est que quelques jours plus tard que Microsoft a mis Ã jour le journal des modifications et ajoutÃ© des informations concernant une correction du fichier CapabilityAccessManager.db-wal. Le fabricant a ainsi confirmÃ© que la mise Ã jour supprime l'utilisation excessive d'espace disque par cette partie du systÃ¨me. Le Gestionnaire d'accÃ¨s aux capacitÃ©s est un composant Windows qui gÃ¨re les autorisations d'accÃ¨s des applications aux fonctionnalitÃ©s systÃ¨me telles que la localisation, la camÃ©ra, le microphone et d'autres ressources de l'ordinateur. En raison d'un bogue, le fichier de base de donnÃ©es associÃ© Ã ce service pouvait croÃ®tre de maniÃ¨re incontrÃ´lÃ©e, saturer progressivement le disque Ã l'insu de l'utilisateur. Les effets Ã©taient surtout visibles sur les ordinateurs Ã©quipÃ©s de disques SSD de plus faible capacitÃ©, oÃ¹ la perte de plusieurs dizaines de gigaoctets d'espace libre pouvait affecter le travail quotidien et l'installation de nouvelles applications.
La mise Ã jour KB5095093 apporte Ã©galement d'autres correctifs. Microsoft a annoncÃ© une amÃ©lioration des performances de l'Explorateur de fichiers lors du montage d'images disque. Cependant, cette fonctionnalitÃ© est dÃ©ployÃ©e progressivement et ne sera pas disponible immÃ©diatement pour tous les utilisateurs aprÃ¨s l'installation de la mise Ã jour. Le panneau Emoji de Windows 11 a Ã©galement Ã©tÃ© modifiÃ©. Le fournisseur de GIF animÃ©s prÃ©cÃ©dent, Tenor, a Ã©tÃ© remplacÃ© par le service GIPHY.
La situation a Ã©voluÃ© aprÃ¨s la publication de la mise Ã jour KB5095093 pour Windows 11 versions 24H2 et 25H2. Initialement, la documentation ne mentionnait pas la correction du problÃ¨me d'espace disque. Ce n'est que quelques jours plus tard que Microsoft a mis Ã jour le journal des modifications et ajoutÃ© des informations concernant une correction du fichier CapabilityAccessManager.db-wal. Le fabricant a ainsi confirmÃ© que la mise Ã jour supprime l'utilisation excessive d'espace disque par cette partie du systÃ¨me. Le Gestionnaire d'accÃ¨s aux capacitÃ©s est un composant Windows qui gÃ¨re les autorisations d'accÃ¨s des applications aux fonctionnalitÃ©s systÃ¨me telles que la localisation, la camÃ©ra, le microphone et d'autres ressources de l'ordinateur. En raison d'un bogue, le fichier de base de donnÃ©es associÃ© Ã ce service pouvait croÃ®tre de maniÃ¨re incontrÃ´lÃ©e, saturer progressivement le disque Ã l'insu de l'utilisateur. Les effets Ã©taient surtout visibles sur les ordinateurs Ã©quipÃ©s de disques SSD de plus faible capacitÃ©, oÃ¹ la perte de plusieurs dizaines de gigaoctets d'espace libre pouvait affecter le travail quotidien et l'installation de nouvelles applications.
La mise Ã jour KB5095093 apporte Ã©galement d'autres correctifs. Microsoft a annoncÃ© une amÃ©lioration des performances de l'Explorateur de fichiers lors du montage d'images disque. Cependant, cette fonctionnalitÃ© est dÃ©ployÃ©e progressivement et ne sera pas disponible immÃ©diatement pour tous les utilisateurs aprÃ¨s l'installation de la mise Ã jour. Le panneau Emoji de Windows 11 a Ã©galement Ã©tÃ© modifiÃ©. Le fournisseur de GIF animÃ©s prÃ©cÃ©dent, Tenor, a Ã©tÃ© remplacÃ© par le service GIPHY.
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