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Apple souhaite installer de la RAM chinoise dans les iPhones.
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 18:43:23: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon des sources internes, Apple sollicite l'autorisation des autoritÃ©s amÃ©ricaines pour acheter des puces mÃ©moire auprÃ¨s d'un fabricant chinois. Cette dÃ©marche intervient dans un contexte de forte hausse des prix de la RAM : Samsung a augmentÃ© ses prix de DRAM d'environ 100 % en dÃ©but d'annÃ©e, et des sources indiquent qu'Apple a acceptÃ© ces nouvelles conditions. Par consÃ©quent, toujours selon ces sources, Apple s'oppose activement Ã  l'inscription de la sociÃ©tÃ© chinoise ChangXin Memory Technologies sur la liste des entitÃ©s du dÃ©partement du Commerce amÃ©ricain. Cette inscription permettrait au fabricant d'iPhone de s'approvisionner en puces DRAM auprÃ¨s de cette entreprise Ã  l'avenir.

CXMT est le plus grand fabricant de DRAM en Chine, mais l'entreprise est sous Ã©troite surveillance des autoritÃ©s amÃ©ricaines. De ce fait, toute relation commerciale avec ce fabricant est considÃ©rÃ©e comme problÃ©matique. Cependant, Apple semble disposÃ©e Ã  rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement face Ã  la pÃ©nurie croissante de mÃ©moire pour l'Ã©lectronique grand public. Selon des sources internes, d'ici 2027, environ 15 Ã  20 % de la capacitÃ© de mÃ©moire initialement prÃ©vue pour les smartphones, les ordinateurs portables et autres appareils grand public pourraient Ãªtre rÃ©orientÃ©s vers les centres de donnÃ©es et l'infrastructure d'intelligence artificielle. Ce processus impacte dÃ©jÃ  l'approvisionnement en mÃ©moire LPDDR, largement utilisÃ©e dans les appareils mobiles. Par consÃ©quent, les commandes d'Apple pour le futur processeur A20, prÃ©vues entre fin 2026 et dÃ©but 2027, pourraient Ãªtre infÃ©rieures de 10 Ã  20 % aux prÃ©visions initiales.
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