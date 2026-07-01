Test Observer System Redux (Nintendo Switch 2) - Un portage convaincant

PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 17:56:31: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Initialement publiÃ© en 2017, Observer Ã©tait un simulateur de marche, mais un bon simulateur. Il mÃ©langeait un peu de Ghost in the Shell, une bonne partie du style d'horreur de Silent Hill et une tonne mÃ©trique de Blade Runner pour offrir un cadre cyberpunk gÃ©nial, et une histoire trÃ¨s intÃ©ressante. PrÃ¨s de trois ans aprÃ¨s, nous avons Observer System Redux, une rÃ©Ã©dition du jeu original avec des graphismes mis Ã jour, du raytracing, des quÃªtes secondaires bonus et des amÃ©liorations bienvenues de l'interface utilisateur et de la direction. Sans entrer dans le territoire du spoiler, vous contrÃ´lez Daniel Lazarski, un dÃ©tective polonais qui tente de rechercher son fils dans un immeuble abandonnÃ© des bidonvilles de Cracovie (Pologne) en 2084. Avec une chance de rÃ©conciliation en vue, l'intrigue se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un mystÃ¨re de meurtre multiple fou qui couvre tout le complexe d'appartements et, comme toujours dans ces jeux de style aventure, l'aventure est beaucoup plus grande que ce Ã quoi vous vous attendez. Votre personnage a des implants futuristes qui lui permettent de pirater l'esprit des gens, et cela joue un rÃ´le Ã©norme dans la tradition et le gameplay du jeu. Dans le monde dans lequel nous jouons, les gens remplacent leurs membres avec la cybernÃ©tique et fusionnent avec les animaux, des cÃ¢bles et des fils pendent Ã tous les plafonds d'une ville couverte d'ordures. C'est en effet un avenir sombre.
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