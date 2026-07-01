 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Observer System Redux (Nintendo Switch 2) - Un portage convaincant
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 17:56:31: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osInitialement publiÃ© en 2017, Observer Ã©tait un simulateur de marche, mais un bon simulateur. Il mÃ©langeait un peu de Ghost in the Shell, une bonne partie du style d'horreur de Silent Hill et une tonne mÃ©trique de Blade Runner pour offrir un cadre cyberpunk gÃ©nial, et une histoire trÃ¨s intÃ©ressante. PrÃ¨s de trois ans aprÃ¨s, nous avons Observer System Redux, une rÃ©Ã©dition du jeu original avec des graphismes mis Ã  jour, du raytracing, des quÃªtes secondaires bonus et des amÃ©liorations bienvenues de l'interface utilisateur et de la direction. Sans entrer dans le territoire du spoiler, vous contrÃ´lez Daniel Lazarski, un dÃ©tective polonais qui tente de rechercher son fils dans un immeuble abandonnÃ© des bidonvilles de Cracovie (Pologne) en 2084. Avec une chance de rÃ©conciliation en vue, l'intrigue se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un mystÃ¨re de meurtre multiple fou qui couvre tout le complexe d'appartements et, comme toujours dans ces jeux de style aventure, l'aventure est beaucoup plus grande que ce Ã  quoi vous vous attendez. Votre personnage a des implants futuristes qui lui permettent de pirater l'esprit des gens, et cela joue un rÃ´le Ã©norme dans la tradition et le gameplay du jeu. Dans le monde dans lequel nous jouons, les gens remplacent leurs membres avec la cybernÃ©tique et fusionnent avec les animaux, des cÃ¢bles et des fils pendent Ã  tous les plafonds d'une ville couverte d'ordures. C'est en effet un avenir sombre.

Apple souhaite installer de la RAM chino... »« Les tensions s'accentuent chez Xbox, cin...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 01-07Jeux VidÃ©osLes prix du PS Plus pourraient encore augmenter
 01-07Jeux VidÃ©osPlaystation arrÃªte les jeux physiques dÃ¨s 2028
 30-06Jeux VidÃ©osLe Game Pass pourrait perdre de nouveaux jeux. Microsoft gÃ¨le les contrats avec les dÃ©veloppeurs
 30-06Jeux VidÃ©osTest Nitro City Racing (PS5) - Circulez et slalomez Ã  toute berzingue
 29-06Jeux VidÃ©osTest Driftland: The Magic Revival (PS5) - Un jeu de stratÃ©gie qui a son propre rythme
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
Edpnet
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Hardware
nVidia Shield Android TV
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
  ActualitÃ©s - Archives
 Windows01-07
Windows 11 consommait silencieusement jusqu'Ã  70 Go d'espace disque. Microsoft l'a finalement confirmÃ©.
 Apple01-07
Apple souhaite installer de la RAM chinoise dans les iPhones.
 Jeux VidÃ©os01-07
Test Observer System Redux (Nintendo Switch 2) - Un portage convaincant
 Microsoft01-07
Les tensions s'accentuent chez Xbox, cinq dÃ©veloppeurs pourraient fermer
 Jeux VidÃ©os01-07
Les prix du PS Plus pourraient encore augmenter
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page