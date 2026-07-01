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Les tensions s'accentuent chez Xbox, cinq dÃ©veloppeurs pourraient fermer
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 17:45:28: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftLors d'une confÃ©rence organisÃ©e par le syndicat Communications Workers of America, des reprÃ©sentants d'Ã©quipes de dÃ©veloppement de jeux vidÃ©o ont Ã©voquÃ© l'incertitude croissante qui plane sur leur avenir. Selon des informations prÃ©cÃ©dentes, les licenciements prÃ©vus pourraient Ãªtre parmi les plus importants de l'histoire de Xbox, et d'autres studios de dÃ©veloppement seraient Ã©galement menacÃ©s. D'aprÃ¨s des informations non officielles, Ninja Theory, Double Fine et Compulsion Games seraient des sociÃ©tÃ©s susceptibles de fermer leurs portes ou de subir d'importantes restructurations. Ce dernier studio a remportÃ© cette annÃ©e le prestigieux prix Peabody pour son jeu South of Midnight, mais son avenir reste incertain. Des employÃ©s accusent Microsoft de ralentir les nÃ©gociations avec les syndicats. Ils indiquent que certaines propositions soumises par les organisations d'employÃ©s sont restÃ©es sans rÃ©ponse pendant des mois. ParallÃ¨lement, ils reconnaissent que des accords ont Ã©tÃ© conclus dans certaines Ã©quipes, notamment chez Blizzard, offrant des conditions de travail plus favorables.

Les syndicats rÃ©clament notamment un prÃ©avis de licenciement, des indemnitÃ©s de dÃ©part adÃ©quates, la possibilitÃ© d'un dÃ©part volontaire plutÃ´t qu'un licenciement forcÃ©, et le droit Ã  la rÃ©embauche dans un dÃ©lai de deux ans si le poste est rÃ©tabli. Ils souhaitent Ã©galement que les employÃ©s menacÃ©s de licenciement puissent Ãªtre mutÃ©s dans d'autres Ã©quipes au sein de Microsoft. Cela montre que le conflit ne porte pas seulement sur les suppressions d'emplois, mais aussi sur la maniÃ¨re dont les employÃ©s sont traitÃ©s lors de changements organisationnels majeurs. Microsoft a indiquÃ© Ãªtre en pourparlers avec les syndicats et se dit disposÃ©e Ã  parvenir Ã  un accord. L'entreprise souligne qu'elle respecte le droit des employÃ©s Ã  exprimer leurs opinions et rappelle les accords prÃ©cÃ©demment nÃ©gociÃ©s avec la CWA.

Les dÃ©veloppeurs de jeux vidÃ©o affirment qu'il est difficile de se concentrer sur la crÃ©ation lorsque les Ã©quipes sont constamment confrontÃ©es Ã  des annonces de licenciements. Ils pointent Ã©galement du doigt les rÃ©centes hausses de prix des consoles Xbox et l'investissement de plusieurs milliards de dollars de Microsoft dans l'intelligence artificielle, arguant que l'entreprise dispose des ressources financiÃ¨res nÃ©cessaires mais privilÃ©gie d'autres prioritÃ©s. ComparÃ©e aux restructurations prÃ©cÃ©dentes, la situation semble plus tendue, car les inquiÃ©tudes concernent non seulement des Ã©quipes individuelles, mais aussi l'avenir de plusieurs studios renommÃ©s appartenant Ã  Xbox Game Studios.
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