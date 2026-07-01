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Les prix du PS Plus pourraient encore augmenter
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 17:43:50: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLe prix du PS Plus pourrait Ã  nouveau augmenter. Des reprÃ©sentants de Sony l'ont laissÃ© entendre lors d'une rÃ©union avec des investisseurs. Ils ont indiquÃ© que l'entreprise privilÃ©gierait l'augmentation des revenus provenant des clients existants plutÃ´t que l'acquisition de nouveaux abonnÃ©s. Lors de la confÃ©rence, il a Ã©tÃ© annoncÃ© que l'un des principaux objectifs de l'entreprise est d'accroÃ®tre la valeur Ã  long terme de chaque client. Pour ce faire, elle prÃ©voit d'augmenter les revenus d'abonnement et les revenus issus des frais rÃ©currents, tout en amÃ©liorant son efficacitÃ© opÃ©rationnelle. Selon le fabricant, ces initiatives garantiront la rentabilitÃ© du segment PlayStation. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que des dÃ©clarations similaires alimentent les spÃ©culations concernant le prix du PlayStation Plus. Auparavant, aprÃ¨s avoir prÃ©sentÃ© une stratÃ©gie commerciale comparable, Sony avait dÃ©cidÃ© d'augmenter le tarif du service ; certains joueurs s'attendent donc Ã  ce qu'un scÃ©nario similaire se reproduise. L'entreprise a soulignÃ© la hausse des coÃ»ts de maintenance de l'infrastructure rÃ©seau et des serveurs. Sony a ouvertement admis que les dÃ©penses d'exploitation de PlayStation Plus seraient couvertes par les revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par le service lui-mÃªme. Par consÃ©quent, toute augmentation potentielle des coÃ»ts de maintenance de l'infrastructure pourrait se traduire par une hausse des prix des abonnements Ã  l'avenir.

Lors de la rÃ©union avec les investisseurs, les reprÃ©sentants de Sony ont prÃ©sentÃ© plusieurs pistes pour amÃ©liorer la rentabilitÃ© du service. Parmi celles-ci figuraient une stratÃ©gie tarifaire, une part plus importante des abonnements les plus onÃ©reux et une gestion plus efficace des coÃ»ts d'acquisition de contenu pour PlayStation Plus. Cela laisse penser que Sony entend se concentrer principalement sur l'augmentation des revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par sa base d'utilisateurs actuelle dans les annÃ©es Ã  venir. Dans le mÃªme temps, la sociÃ©tÃ© a annoncÃ© que les abonnements PlayStation Plus de niveau supÃ©rieur reprÃ©sentent dÃ©sormais environ 40 % de l'ensemble des abonnements. Sony estime que cela tÃ©moigne d'un fort intÃ©rÃªt pour les formules les plus onÃ©reuses et pourrait l'inciter Ã  dÃ©velopper davantage ce segment de son offre. Le constructeur a Ã©galement annoncÃ© que le service PlayStation Plus avait atteint sa plus forte rentabilitÃ© historique au cours de l'exercice 2025. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'une augmentation de prix est inÃ©vitable, car Sony n'a annoncÃ© aucun changement spÃ©cifique concernant les frais d'abonnement ni aucune date de mise en Å“uvre Ã©ventuelle.
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