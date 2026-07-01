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L'iPhone 18 Pro ne recevra pas le modem C2 d'Apple.
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 16:56:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleD'aprÃ¨s de nouvelles informations issues d'une rÃ©cente fuite, le passage des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max au modem C2 propriÃ©taire d'Apple, largement Ã©voquÃ© auparavant, pourrait ne pas avoir lieu. Alors qu'il avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment affirmÃ© que cette gamme serait la premiÃ¨re gamme phare d'Apple sans modem 5G Snapdragon de Qualcomm, ces nouvelles informations indiquent que l'entreprise continuera d'utiliser les solutions Qualcomm pendant au moins un an. Selon certaines sources internes, les versions iPhone 18 Pro Ã©quipÃ©es du modem C2 seraient destinÃ©es aux marchÃ©s ne prenant pas en charge la technologie mmWave, tandis que les versions avec modem 5G Snapdragon de Qualcomm seraient commercialisÃ©es, notamment aux Ã‰tats-Unis.

Les informations divulguÃ©es suggÃ¨rent Ã©galement qu'Apple continuera d'utiliser sa puce rÃ©seau sans fil propriÃ©taire N1, dÃ©jÃ  prÃ©sentÃ©e. Cela pourrait signifier que la nouvelle puce N2 ne sera pas intÃ©grÃ©e Ã  l'iPhone 18 Pro pour le moment. Cependant, des sources internes affirment avec certitude que la puce A20 Pro sera la premiÃ¨re puce 2 nm d'Apple Ã  bÃ©nÃ©ficier du nouveau packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ce dernier devrait amÃ©liorer le dÃ©bit, rÃ©duire la latence et optimiser la dissipation thermique. Un Neural Engine plus performant est Ã©galement Ã©voquÃ© pour amÃ©liorer les performances de l'IA, et un contact plus Ã©troit entre le processeur et la chambre Ã  vapeur est Ã©galement prÃ©vu pour une dissipation thermique efficace. Toutefois, ces mÃªmes sources insistent sur le fait que ces spÃ©cifications ne sont peut-Ãªtre pas dÃ©finitives et que tout pourrait changer d'ici la sortie des smartphones.
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