Google lance Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash : images de 4 secondes et vidÃ©os modifiables avec du texte

Google vient de lancer deux nouveaux modÃ¨les d'IA pour les dÃ©veloppeurs et les particuliers : Nano Banana 2 Lite , le modÃ¨le de gÃ©nÃ©ration d'images le plus rapide et le plus abordable de la gamme Nano Banana, et Gemini Omni Flash , conÃ§u pour la crÃ©ation et le montage vidÃ©o. Disponibles dÃ¨s aujourd'hui dans Google AI Studio et via l'API Gemini, ils seront Ã©galement bientÃ´t disponibles sur des plateformes grand public comme la Recherche Google , l'application Gemini et d'autres produits Google. Nano Banana 2 Lite (nom de code interne : gemini-3.1-flash-lite-image ) est conÃ§ue pour les utilisateurs ayant besoin de gÃ©nÃ©rer des images en grande quantitÃ© et avec une latence minimale. Sa principale caractÃ©ristique est sa rapiditÃ© : elle produit une image Ã partir dâ€™un texte en seulement 4 secondes , ce qui la rend idÃ©ale pour le prototypage rapide et les flux de travail Ã haute vitesse. CÃ´tÃ© prix, le tarif est de 0,034 $ pour 1 000 images en rÃ©solution 1K : un tarif idÃ©al pour les entreprises gÃ©rant des budgets opÃ©rationnels ou des volumes importants. MalgrÃ© la prioritÃ© donnÃ©e Ã la rapiditÃ©, Google affirme que le modÃ¨le garantit un bon respect des prompteurs , une cohÃ©rence des caractÃ¨res et une lisibilitÃ© optimale du texte dans les images. Nano Banana 2 Lite est le remplacement recommandÃ© pour les utilisateurs de la premiÃ¨re version de Nano Banana (gemini-2.5-flash-image) : selon Google, le remplacement direct offre des avantages immÃ©diats en termes de qualitÃ©, de vitesse et de coÃ»t. Pour information, la gamme est structurÃ©e comme suit :
- Nano Banana 2 Lite : Vitesse maximale, faible latence, volume Ã©levÃ©
- Nano Banana 2 : Ã©quilibre entre qualitÃ© et coÃ»t, usage gÃ©nÃ©ral
- Nano Banana Pro : usage professionnel complexe, prÃ©cision maximale
- Nano Banana (ancienne version) : NÃ©cessite une mise Ã jour, n'est plus recommandÃ©e
Gemini Omni Flash ( gemini-omni-flash-preview ) a Ã©tÃ© annoncÃ© lors de la confÃ©rence Google I/O et est dÃ©sormais disponible pour les dÃ©veloppeurs via une API. Ce modÃ¨le permet de gÃ©nÃ©rer des vidÃ©os Ã partir de texte, d'images et de vidÃ©os , et offre la possibilitÃ© de les Ã©diter Ã l'aide d'instructions en langage naturel, une fonctionnalitÃ© particuliÃ¨rement intÃ©ressante pour les professionnels du contenu multimÃ©dia. Les principales capacitÃ©s comprennent :
-Montage conversationnel : vous modifiez la vidÃ©o en dÃ©crivant avec des mots ce que vous souhaitez changer.
- RÃ©fÃ©rencement multimodal : images, texte et vidÃ©o sont combinÃ©s pour maintenir la cohÃ©rence visuelle.
- Connaissances du monde rÃ©el : Le modÃ¨le s'appuie sur les connaissances de Gemini pour construire des rÃ©cits crÃ©dibles.
- Synchronisation texte-action : le texte et les graphiques sont directement liÃ©s aux actions de la vidÃ©o.
Le prix est de 0,10 $ par seconde de vidÃ©o gÃ©nÃ©rÃ©e , conformÃ©ment Ã Veo 3.1 Fast. Cependant, il existe certaines limitations importantes Ã prendre en compte : la durÃ©e des gÃ©nÃ©rations est actuellement limitÃ©e Ã 10 secondes , le chargement de rÃ©fÃ©rences audio nâ€™est pas encore pris en charge, les vidÃ©os de rÃ©fÃ©rence dâ€™une durÃ©e maximale de 3 secondes sont acceptÃ©es par le schÃ©ma de lâ€™API mais ne sont pas traitÃ©es correctement, et la cohÃ©rence des personnages lors des transitions de scÃ¨ne reste imprÃ©cise. Google indique travailler Ã la rÃ©solution de ces problÃ¨mes.
L'atout majeur que Google souhaite mettre en avant rÃ©side dans le lien entre les deux modÃ¨les : vous gÃ©nÃ©rez une image avec la Nano Banana 2 Lite (rapide et abordable), puis vous la transmettez Ã Omni Flash pour l'animer en vidÃ©o. GrÃ¢ce Ã l'API Interactions, vous pouvez conserver l'historique des sessions et effectuer jusqu'Ã trois modifications successives . Google a dÃ©jÃ publiÃ© plusieurs applications de dÃ©monstration pour illustrer ce processus : une pour se tÃ©lÃ©porter vers des lieux emblÃ©matiques Ã partir d'un selfie, une pour la dÃ©coration d'intÃ©rieur et une pour la crÃ©ation de vidÃ©os produits de type e-commerce. Les deux modÃ¨les utilisent le systÃ¨me de marquage numÃ©rique SynthID de Google , et le contenu gÃ©nÃ©rÃ© est vÃ©rifiable via l'application Gemini, Gemini dans Chrome ou la recherche. Câ€™est une bonne nouvelle en matiÃ¨re de transparence, mÃªme sâ€™il reste Ã voir dans quelle mesure ce systÃ¨me sera rÃ©ellement adoptÃ© en pratique.
- Nano Banana 2 Lite : Vitesse maximale, faible latence, volume Ã©levÃ©
- Nano Banana 2 : Ã©quilibre entre qualitÃ© et coÃ»t, usage gÃ©nÃ©ral
- Nano Banana Pro : usage professionnel complexe, prÃ©cision maximale
- Nano Banana (ancienne version) : NÃ©cessite une mise Ã jour, n'est plus recommandÃ©e
Gemini Omni Flash ( gemini-omni-flash-preview ) a Ã©tÃ© annoncÃ© lors de la confÃ©rence Google I/O et est dÃ©sormais disponible pour les dÃ©veloppeurs via une API. Ce modÃ¨le permet de gÃ©nÃ©rer des vidÃ©os Ã partir de texte, d'images et de vidÃ©os , et offre la possibilitÃ© de les Ã©diter Ã l'aide d'instructions en langage naturel, une fonctionnalitÃ© particuliÃ¨rement intÃ©ressante pour les professionnels du contenu multimÃ©dia. Les principales capacitÃ©s comprennent :
-Montage conversationnel : vous modifiez la vidÃ©o en dÃ©crivant avec des mots ce que vous souhaitez changer.
- RÃ©fÃ©rencement multimodal : images, texte et vidÃ©o sont combinÃ©s pour maintenir la cohÃ©rence visuelle.
- Connaissances du monde rÃ©el : Le modÃ¨le s'appuie sur les connaissances de Gemini pour construire des rÃ©cits crÃ©dibles.
- Synchronisation texte-action : le texte et les graphiques sont directement liÃ©s aux actions de la vidÃ©o.
Le prix est de 0,10 $ par seconde de vidÃ©o gÃ©nÃ©rÃ©e , conformÃ©ment Ã Veo 3.1 Fast. Cependant, il existe certaines limitations importantes Ã prendre en compte : la durÃ©e des gÃ©nÃ©rations est actuellement limitÃ©e Ã 10 secondes , le chargement de rÃ©fÃ©rences audio nâ€™est pas encore pris en charge, les vidÃ©os de rÃ©fÃ©rence dâ€™une durÃ©e maximale de 3 secondes sont acceptÃ©es par le schÃ©ma de lâ€™API mais ne sont pas traitÃ©es correctement, et la cohÃ©rence des personnages lors des transitions de scÃ¨ne reste imprÃ©cise. Google indique travailler Ã la rÃ©solution de ces problÃ¨mes.
L'atout majeur que Google souhaite mettre en avant rÃ©side dans le lien entre les deux modÃ¨les : vous gÃ©nÃ©rez une image avec la Nano Banana 2 Lite (rapide et abordable), puis vous la transmettez Ã Omni Flash pour l'animer en vidÃ©o. GrÃ¢ce Ã l'API Interactions, vous pouvez conserver l'historique des sessions et effectuer jusqu'Ã trois modifications successives . Google a dÃ©jÃ publiÃ© plusieurs applications de dÃ©monstration pour illustrer ce processus : une pour se tÃ©lÃ©porter vers des lieux emblÃ©matiques Ã partir d'un selfie, une pour la dÃ©coration d'intÃ©rieur et une pour la crÃ©ation de vidÃ©os produits de type e-commerce. Les deux modÃ¨les utilisent le systÃ¨me de marquage numÃ©rique SynthID de Google , et le contenu gÃ©nÃ©rÃ© est vÃ©rifiable via l'application Gemini, Gemini dans Chrome ou la recherche. Câ€™est une bonne nouvelle en matiÃ¨re de transparence, mÃªme sâ€™il reste Ã voir dans quelle mesure ce systÃ¨me sera rÃ©ellement adoptÃ© en pratique.
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