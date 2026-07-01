Playstation arrÃªte les jeux physiques dÃ¨s 2028

PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 14:27:39: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Face Ã l'Ã©volution des prÃ©fÃ©rences des consommateurs et du secteur du divertissement en gÃ©nÃ©ral, qui dÃ©laissent les supports physiques au profit du numÃ©rique, la production de disques pour tous les nouveaux jeux sur consoles PlayStation sera arrÃªtÃ©e Ã partir de janvier 2028. AprÃ¨s cette date, les nouveaux jeux seront disponibles uniquement en format numÃ©rique sur le PlayStation Store et chez les revendeurs. Cette transition n'affecte pas les jeux dÃ©jÃ sortis ou Ã paraÃ®tre avant janvier 2028 sur support physique. Pour Sony Interactive Entertainment, il est tout Ã fait "naturel de s'adapter aux tendances de consommation, la prÃ©fÃ©rence gÃ©nÃ©rale pour les supports numÃ©riques dÃ©passant largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux rÃ©pondre aux attentes de notre communautÃ© en matiÃ¨re d'accÃ¨s et de pratique des jeux vidÃ©o" prÃ©cise le communiquÃ© de presse.
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