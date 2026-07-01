 Se connecter 
 Se connecter 
        
Playstation arrÃªte les jeux physiques dÃ¨s 2028
PubliÃ© le: 01/07/2026 @ 14:27:39: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osFace Ã  l'Ã©volution des prÃ©fÃ©rences des consommateurs et du secteur du divertissement en gÃ©nÃ©ral, qui dÃ©laissent les supports physiques au profit du numÃ©rique, la production de disques pour tous les nouveaux jeux sur consoles PlayStation sera arrÃªtÃ©e Ã  partir de janvier 2028. AprÃ¨s cette date, les nouveaux jeux seront disponibles uniquement en format numÃ©rique sur le PlayStation Store et chez les revendeurs. Cette transition n'affecte pas les jeux dÃ©jÃ  sortis ou Ã  paraÃ®tre avant janvier 2028 sur support physique. Pour Sony Interactive Entertainment, il est tout Ã  fait "naturel de s'adapter aux tendances de consommation, la prÃ©fÃ©rence gÃ©nÃ©rale pour les supports numÃ©riques dÃ©passant largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux rÃ©pondre aux attentes de notre communautÃ© en matiÃ¨re d'accÃ¨s et de pratique des jeux vidÃ©o" prÃ©cise le communiquÃ© de presse.
Apple Watch 2027 : Une refonte pourrait ... »« Le PlayStation Store fermera ses portes ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 30-06Jeux VidÃ©osLe Game Pass pourrait perdre de nouveaux jeux. Microsoft gÃ¨le les contrats avec les dÃ©veloppeurs
 30-06Jeux VidÃ©osTest Nitro City Racing (PS5) - Circulez et slalomez Ã  toute berzingue
 29-06Jeux VidÃ©osTest Driftland: The Magic Revival (PS5) - Un jeu de stratÃ©gie qui a son propre rythme
 26-06Jeux VidÃ©osTest and Roger (Nintendo Switch 2) - Tout n'est pas comme il paraÃ®t.
 26-06Jeux VidÃ©osLe thriller psychologique japonais Wasabi prÃ©sente sa nouvelle bande annonce
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
Edpnet
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Hardware
nVidia Shield Android TV
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
  ActualitÃ©s - Archives
 Google01-07
Google lance Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash : images de 4 secondes et vidÃ©os modifiables avec du texte
 Apple01-07
Apple Watch 2027 : Une refonte pourrait rendre tous les bracelets actuels obsolÃ¨tes.
 Jeux VidÃ©os01-07
Playstation arrÃªte les jeux physiques dÃ¨s 2028
 Consoles01-07
Le PlayStation Store fermera ses portes pour PS3 et Vita Ã  partir de cette annÃ©e.
 Windows01-07
Windows Defender prÃ©sente une faille de sÃ©curitÃ© importante
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page