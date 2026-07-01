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Le PlayStation Store fermera ses portes pour PS3 et Vita à partir de cette année.
Publié le: 01/07/2026 @ 14:18:52: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLe PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes sur certains marchés dès cette année, puis à l'échelle mondiale sur PS3 et PS Vita l'année prochaine. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux contenus sur ces appareils après la fermeture du PlayStation Store. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer à télécharger les contenus précédemment achetés après la date de fermeture, et ce, pour une durée indéterminée. Le PlayStation Store évoluant constamment pour prendre en charge les systèmes de commerce modernes, notamment les nouvelles normes de traitement des paiements, les consoles PS3 et PS Vita ne sont plus en mesure de gérer ces mises à jour au niveau requis. Par conséquent, la fermeture du PlayStation Store sur ces appareils se fera selon le calendrier suivant :

- Mexique, Honduras, Nicaragua – Le PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes à partir d'août 2026.
- Autres pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient – ​​Le PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes à partir de fin 2026.
- Dans tous les autres pays, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera ses portes en juillet 2027.
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