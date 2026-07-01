Windows Defender présente une faille de sécurité importante

Bien que Microsoft ait publié un correctif de sécurité mi-avril, une nouvelle vulnérabilité de Windows Defender représente toujours une menace réelle. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a émis un avertissement : cette vulnérabilité, connue sous le nom de BlueHammer, est activement exploitée par des cybercriminels lors d'attaques par rançongiciel. BlueHammer est une vulnérabilité découverte dans Windows Defender qui exploite une condition de concurrence. D'après sa description, cette vulnérabilité permet de détourner le compte SYSTEM, le plus haut niveau d'accès disponible sous Windows. L'obtention de tels privilèges ouvre la voie à un contrôle quasi illimité de l'ordinateur. Les cybercriminels peuvent ainsi exécuter leur propre code, modifier les fichiers système, désactiver les mesures de sécurité et installer des logiciels malveillants supplémentaires. Les experts soulignent que c'est la raison pour laquelle BlueHammer figure sur la liste des vulnérabilités activement exploitées lors des campagnes de ransomware.
Le fabricant de Windows a corrigé cette vulnérabilité le 14 avril, et un correctif a été intégré aux mises à jour standard de Windows. Pour la plupart des utilisateurs, son installation ne nécessite aucune action supplémentaire par rapport à la mise à jour régulière de leur système. Malgré cela, la CISA a signalé que des cybercriminels continuent d'exploiter cette vulnérabilité avec succès. De ce fait, de nombreux ordinateurs restent dépourvus des correctifs nécessaires, même des mois après leur publication. C'est pourquoi l'agence américaine a décidé de rappeler l'importance pour les administrateurs et les utilisateurs d'installer la mise à jour immédiatement. Depuis des années, les experts en sécurité soulignent que le plus grand défi ne consiste pas simplement à détecter les vulnérabilités ou à préparer les mises à jour. Ce qui s'avère bien plus difficile, c'est de garantir que tous les appareils reçoivent effectivement les nouvelles fonctionnalités de sécurité. Un rapport d'Absolute révèle l'ampleur du problème. Selon les données, le délai moyen de déploiement des correctifs critiques sur les ordinateurs exécutant Windows 10 et Windows 11 est désormais de 127 jours. Il y a un an, ce délai était presque deux fois moins long. Même en entreprise, le processus de mise à jour est étonnamment lent. Le délai moyen d'installation des correctifs est d'environ 76 jours, et certains ordinateurs restent sans nouvelles mesures de sécurité encore plus longtemps. Ces longs délais laissent aux cybercriminels une grande marge de manœuvre. Même si un utilisateur utilise une version système obsolète, une vulnérabilité connue depuis des mois peut toujours être exploitée.
BlueHammer est particulièrement dangereux pour une raison bien précise : l’obtention des privilèges SYSTEM permet aux attaquants d’interférer non seulement avec les fichiers utilisateur, mais aussi avec les éléments essentiels au fonctionnement du système d’exploitation lui-même. Dans le cas d’une attaque par rançongiciel, cela peut se traduire par le chiffrement de composants Windows clés, voire de données utilisées au démarrage de l’ordinateur. Les conséquences d’une telle attaque peuvent être bien plus graves que la simple perte de documents ou de photos stockés sur le disque. Les experts en cybersécurité soulignent depuis longtemps que l'installation régulière des mises à jour reste l'une des méthodes les plus simples pour réduire le risque d'incidents similaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler les annonces faites par un hacker opérant sous le pseudonyme de Nightmare Eclipse, à qui l'on attribue la découverte de BlueHammer. L'auteur a publié sur les réseaux sociaux des messages laissant entendre qu'il ne s'agissait que du début d'une série de nouvelles publications. D'après sa déclaration, de nouvelles failles de sécurité dans Windows devraient être révélées en juillet. On ignore encore la nature de ces découvertes et si Microsoft aura le temps de préparer les correctifs nécessaires avant leur publication.
Le fabricant de Windows a corrigé cette vulnérabilité le 14 avril, et un correctif a été intégré aux mises à jour standard de Windows. Pour la plupart des utilisateurs, son installation ne nécessite aucune action supplémentaire par rapport à la mise à jour régulière de leur système. Malgré cela, la CISA a signalé que des cybercriminels continuent d'exploiter cette vulnérabilité avec succès. De ce fait, de nombreux ordinateurs restent dépourvus des correctifs nécessaires, même des mois après leur publication. C'est pourquoi l'agence américaine a décidé de rappeler l'importance pour les administrateurs et les utilisateurs d'installer la mise à jour immédiatement. Depuis des années, les experts en sécurité soulignent que le plus grand défi ne consiste pas simplement à détecter les vulnérabilités ou à préparer les mises à jour. Ce qui s'avère bien plus difficile, c'est de garantir que tous les appareils reçoivent effectivement les nouvelles fonctionnalités de sécurité. Un rapport d'Absolute révèle l'ampleur du problème. Selon les données, le délai moyen de déploiement des correctifs critiques sur les ordinateurs exécutant Windows 10 et Windows 11 est désormais de 127 jours. Il y a un an, ce délai était presque deux fois moins long. Même en entreprise, le processus de mise à jour est étonnamment lent. Le délai moyen d'installation des correctifs est d'environ 76 jours, et certains ordinateurs restent sans nouvelles mesures de sécurité encore plus longtemps. Ces longs délais laissent aux cybercriminels une grande marge de manœuvre. Même si un utilisateur utilise une version système obsolète, une vulnérabilité connue depuis des mois peut toujours être exploitée.
BlueHammer est particulièrement dangereux pour une raison bien précise : l’obtention des privilèges SYSTEM permet aux attaquants d’interférer non seulement avec les fichiers utilisateur, mais aussi avec les éléments essentiels au fonctionnement du système d’exploitation lui-même. Dans le cas d’une attaque par rançongiciel, cela peut se traduire par le chiffrement de composants Windows clés, voire de données utilisées au démarrage de l’ordinateur. Les conséquences d’une telle attaque peuvent être bien plus graves que la simple perte de documents ou de photos stockés sur le disque. Les experts en cybersécurité soulignent depuis longtemps que l'installation régulière des mises à jour reste l'une des méthodes les plus simples pour réduire le risque d'incidents similaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler les annonces faites par un hacker opérant sous le pseudonyme de Nightmare Eclipse, à qui l'on attribue la découverte de BlueHammer. L'auteur a publié sur les réseaux sociaux des messages laissant entendre qu'il ne s'agissait que du début d'une série de nouvelles publications. D'après sa déclaration, de nouvelles failles de sécurité dans Windows devraient être révélées en juillet. On ignore encore la nature de ces découvertes et si Microsoft aura le temps de préparer les correctifs nécessaires avant leur publication.
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