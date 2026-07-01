AMD devrait de nouveau augmenter les prix de ses cartes graphiques.

Ceux qui envisagent d'acheter une nouvelle carte graphique AMD devraient probablement se décider sans tarder. Selon des informations récentes, AMD a informé ses partenaires fabricants de modèles Radeon propriétaires d'une prochaine augmentation de prix des kits GPU. Cette hausse est due à l'augmentation du coût de la mémoire GDDR6 et à des problèmes d'approvisionnement persistants. L'information provient de sources industrielles chinoises : AMD augmentera le prix de son kit GPU d'environ 10 % à partir de juillet. Ce kit comprend la carte graphique et la mémoire GDDR6 fournie aux fabricants. Les partenaires d'AMD, tels que Sapphire, ASUS, PowerColor, XFX et ASRock, utilisent cette solution pour concevoir leurs propres circuits imprimés, systèmes de refroidissement et profils d'overclocking d'usine. Cela élimine la nécessité de négocier l'approvisionnement en mémoire, AMD achetant la mémoire en gros auprès de grands fabricants comme Samsung, SK Hynix et Micron.
Le marché de la mémoire est confronté depuis plusieurs mois à une offre limitée. La demande croissante des fabricants d'accélérateurs d'IA et des centres de données a entraîné une hausse significative des prix des puces DRAM et GDDR. Ce facteur est considéré comme la principale cause des augmentations de prix prévues. Bien que les achats à grande échelle d'AMD lui permettent d'obtenir des conditions plus avantageuses que ses partenaires individuels, l'entreprise ne peut totalement éviter ces hausses de coûts. Le prix des cartes Radeon va-t-il augmenter de 10 % ? Pas nécessairement. Le kit GPU ne représente qu'une partie du coût de production d'une carte graphique. Le prix final inclut le laminage, le refroidissement, l'alimentation, l'assemblage, ainsi que les marges du fabricant et du distributeur. Par conséquent, l'augmentation de prix en magasin peut être inférieure à 10 %. Toutefois, il n'est pas exclu que certains fabricants et détaillants utilisent ces informations sur les hausses de prix à venir pour augmenter leurs prix de vente par anticipation. Tout dépendra de la durée des problèmes de disponibilité de la mémoire.
Pour l'instant, rien n'indique que la situation s'améliorera prochainement. Si la pénurie de GDDR6 persiste, les prochains mois pourraient entraîner de nouvelles hausses de prix, ce qui ne fera certainement pas plaisir à ceux qui envisagent de mettre à niveau leur ordinateur.
Le marché de la mémoire est confronté depuis plusieurs mois à une offre limitée. La demande croissante des fabricants d'accélérateurs d'IA et des centres de données a entraîné une hausse significative des prix des puces DRAM et GDDR. Ce facteur est considéré comme la principale cause des augmentations de prix prévues. Bien que les achats à grande échelle d'AMD lui permettent d'obtenir des conditions plus avantageuses que ses partenaires individuels, l'entreprise ne peut totalement éviter ces hausses de coûts. Le prix des cartes Radeon va-t-il augmenter de 10 % ? Pas nécessairement. Le kit GPU ne représente qu'une partie du coût de production d'une carte graphique. Le prix final inclut le laminage, le refroidissement, l'alimentation, l'assemblage, ainsi que les marges du fabricant et du distributeur. Par conséquent, l'augmentation de prix en magasin peut être inférieure à 10 %. Toutefois, il n'est pas exclu que certains fabricants et détaillants utilisent ces informations sur les hausses de prix à venir pour augmenter leurs prix de vente par anticipation. Tout dépendra de la durée des problèmes de disponibilité de la mémoire.
Pour l'instant, rien n'indique que la situation s'améliorera prochainement. Si la pénurie de GDDR6 persiste, les prochains mois pourraient entraîner de nouvelles hausses de prix, ce qui ne fera certainement pas plaisir à ceux qui envisagent de mettre à niveau leur ordinateur.
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