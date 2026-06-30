Les fabricants de RAM font l'objet de poursuites judiciaires.

La flambée des prix de la mémoire, principalement due à la forte demande du secteur de l'intelligence artificielle, a engendré de nouveaux défis juridiques pour les principaux fabricants de DRAM. Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology, qui contrôlent ensemble environ 95 % du marché mondial de la DRAM, sont visés par une action collective intentée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Les plaignants allèguent que ces entreprises ont intentionnellement limité la production de puces RAM essentielles malgré une demande toujours soutenue de la part des fabricants de smartphones et d'ordinateurs.
Selon les plaignants, particuliers et petites entreprises, les restrictions d'approvisionnement artificielles ont déclenché la « RAMpocalypse », une flambée des prix de la RAM. Dans certains cas, les prix de la DRAM ont augmenté de plusieurs centaines de pour cent, ce qui, d'après la plainte, dépasse largement ce que les facteurs normaux du marché pourraient expliquer. Les consommateurs finaux en subissent déjà les conséquences. Apple a récemment augmenté les prix des ordinateurs Mac, des iPad et de plusieurs autres appareils, invoquant la hausse des coûts de la mémoire et du stockage liée à l'essor de l'intelligence artificielle. D'autres fabricants de PC et de smartphones ont également été contraints de revoir leurs politiques tarifaires ou de reporter le lancement de nouveaux produits. Il sera intéressant de voir la décision finale du tribunal : il s'agit d'une affaire grave.
Selon les plaignants, particuliers et petites entreprises, les restrictions d'approvisionnement artificielles ont déclenché la « RAMpocalypse », une flambée des prix de la RAM. Dans certains cas, les prix de la DRAM ont augmenté de plusieurs centaines de pour cent, ce qui, d'après la plainte, dépasse largement ce que les facteurs normaux du marché pourraient expliquer. Les consommateurs finaux en subissent déjà les conséquences. Apple a récemment augmenté les prix des ordinateurs Mac, des iPad et de plusieurs autres appareils, invoquant la hausse des coûts de la mémoire et du stockage liée à l'essor de l'intelligence artificielle. D'autres fabricants de PC et de smartphones ont également été contraints de revoir leurs politiques tarifaires ou de reporter le lancement de nouveaux produits. Il sera intéressant de voir la décision finale du tribunal : il s'agit d'une affaire grave.
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