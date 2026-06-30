Le Game Pass pourrait perdre de nouveaux jeux. Microsoft gèle les contrats avec les développeurs

Publié le: 30/06/2026 @ 16:24:51: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le catalogue du Xbox Game Pass pourrait ralentir. Selon de récentes informations, Microsoft aurait cessé de conclure des accords avec des développeurs tiers pour ajouter des jeux à son abonnement. Cette information a été révélée par Fernando Rizo de Caboodle Games dans le podcast « The Business of Video Games », animé par Shams Jorjani, directeur d'Arrowhead Studios. Rizo a raconté que lors de l'événement First Playable en Italie, plusieurs studios qui espéraient finaliser leurs contrats lui ont confié avoir « perdu du terrain ». Il pense que l'entreprise a suspendu les négociations le temps de réfléchir à l'avenir du service. Des développeurs indépendants présents à l'événement ont confirmé que les offres formulées en début de négociations ont été retirées et que la signature de nouveaux contrats est suspendue.
Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par la nouvelle direction de Xbox. Microsoft a récemment augmenté les prix de ses consoles et, selon certaines rumeurs, prévoit de fermer d'autres studios, tout en baissant le prix des abonnements Ultimate et PC. Les premiers jeux Call of Duty ont également disparu du catalogue. Si Rizo a raison, cela représente un tournant stratégique. Le modèle économique de Microsoft, qui consistait à débourser jusqu'à 30 millions de dollars pour l'acquisition de jeux tiers par abonnement, est désormais remis en question. Comparé à sa politique d'expansion précédente, cela marque un net resserrement des restrictions budgétaires.
Pour les studios indépendants et de plus petite taille, le Game Pass représentait souvent la principale garantie financière au lancement. Si cette plateforme disparaît, certaines équipes perdront une source de revenus essentielle, et les abonnés verront moins de nouveaux titres de développeurs tiers au fil du temps. Les titres exclusifs comme Gears of War: E-Day et Fable ne seraient pas menacés, et les jeux annoncés comme Persona 6 devraient sortir comme prévu. Ces informations restent à confirmer tant que Microsoft ne s'est pas exprimé… mais il semblerait qu'il ne s'agisse pas de simples rumeurs de quelques développeurs.
Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par la nouvelle direction de Xbox. Microsoft a récemment augmenté les prix de ses consoles et, selon certaines rumeurs, prévoit de fermer d'autres studios, tout en baissant le prix des abonnements Ultimate et PC. Les premiers jeux Call of Duty ont également disparu du catalogue. Si Rizo a raison, cela représente un tournant stratégique. Le modèle économique de Microsoft, qui consistait à débourser jusqu'à 30 millions de dollars pour l'acquisition de jeux tiers par abonnement, est désormais remis en question. Comparé à sa politique d'expansion précédente, cela marque un net resserrement des restrictions budgétaires.
Pour les studios indépendants et de plus petite taille, le Game Pass représentait souvent la principale garantie financière au lancement. Si cette plateforme disparaît, certaines équipes perdront une source de revenus essentielle, et les abonnés verront moins de nouveaux titres de développeurs tiers au fil du temps. Les titres exclusifs comme Gears of War: E-Day et Fable ne seraient pas menacés, et les jeux annoncés comme Persona 6 devraient sortir comme prévu. Ces informations restent à confirmer tant que Microsoft ne s'est pas exprimé… mais il semblerait qu'il ne s'agisse pas de simples rumeurs de quelques développeurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-06Jeux VidéosTest Driftland: The Magic Revival (PS5) - Un jeu de stratégie qui a son propre rythme
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité