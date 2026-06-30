Test Nitro City Racing (PS5) - Circulez et slalomez à toute berzingue

Publié le: 30/06/2026 @ 16:16:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nitro City Racing est un jeu de course urbaine de style arcade. Le concept est d'une simplicité désarmante : vous pilotez sur une autoroute infiniment droite, et votre seul but est de vous faufiler dans le trafic, de frôler les autres usagers pour marquer des points, et de tenir le plus longtemps possible sans finir dans le décor. Le jeu propose trois approches principales. Il y a d'abord le mode Carrière (Défis), une suite de missions qui vous demandent de réaliser des objectifs précis (comme enchaîner 20 frôlements sans crash, rouler 5 kilomètres d'une traite, ou forcer les voitures à se pousser). Ensuite, nous retrouvons le mode Aller Simple / Double Sens qui présente de l'esquive pure, soit avec tout le monde dans le même sens, soit avec la présence d'une voie en contresens pour pimenter l'action. Enfin, la course libre permet de rouler sans pression et d'accumuler de l'argent. Au cours de parties courtes, Nitro City Racing offre un divertissement axé sur les réflexes. La prise en main est immédiate. On accélère et on slalome. Pour s'en sortir lorsque l'autoroute devient un véritable goulot d'étranglement, le jeu intègre deux mécaniques plutôt sympas : Il est possible de klaxonner pour avertir sa présence et d'activer ses phares à l'approche d'un véhicule. L'IA essaie tant bien que mal de changer de voie pour vous laisser passer. Pratique, mais parfois imprévisible. De plus le ralenti (Slow Motion) présente une jauge de "Bullet Time" qui vous permet de ralentir le temps quelques secondes afin de négocier un passage millimétré entre deux bus ou SUV. Au fil de vos exploits, vous accumulez des pièces pour débloquer une demi-douzaine de voitures (allant du vieux coupé sportif à la supercar) et améliorer leurs statistiques (vitesse, maniabilité, freins).
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