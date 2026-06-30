La Chine établit un nouveau record de transmission de données : 51.3 Tbit/s !

Le fabricant chinois de fibres optiques YOFC, en coopération avec China Telecom et Dekoli, a établi un nouveau record mondial de transmission de données longue distance. Lors des tests, un débit de 51,3 Tbit/s a été transmis sur une distance de 206,5 km sans régénération du signal. Point important, l'expérience a été menée sur une liaison commerciale en service, et non en laboratoire. Surtout, il s'agit de la première démonstration de fibre à cœur creux (HCF) atteignant un débit de 1,2 Tbit/s par longueur d'onde sur une telle distance. Les fibres optiques traditionnelles conduisent la lumière à travers un cœur en verre. La technologie HCF, quant à elle, utilise l'air, ce qui permet au signal de se propager plus rapidement et d'être moins sujet à la distorsion. Selon YOFC, cette solution offre une latence jusqu'à 31 % inférieure et des débits de transmission jusqu'à 47 % supérieurs à ceux des fibres optiques traditionnelles. L'entreprise utilise déjà cette technologie pour la liaison entre les bourses de Shenzhen et de Hong Kong, où la latence aller-retour est tombée à moins d'une milliseconde.
L'obtention d'un débit record ne s'est pas limitée à l'augmentation de la puissance du signal. Les ingénieurs ont ajusté dynamiquement la puissance et le débit de transmission pour chaque longueur d'onde, s'affranchissant ainsi des limitations dues à l'absorption de la lumière par les gaz contenus dans le cœur creux. Un nouvel amplificateur optique, capable de fonctionner à des niveaux de puissance allant jusqu'à 33,5 dBm, a également été mis au point, ainsi qu'un système de détection automatique des pannes et des dispositifs de sécurité pour protéger les infrastructures sensibles. Il est indéniable que la croissance des centres de données hébergeant des modèles d'IA exige des communications toujours plus rapides entre les serveurs. La faible latence offerte par HCF permet d'espacer davantage les centres de calcul sans perte de performance notable. On estime que la distance maximale entre les centres de données coopérants pourrait passer d'environ 60 à 90 kilomètres.
Malgré des résultats impressionnants, la technologie HCF n'est pas encore prête pour un déploiement à grande échelle. Les principaux défis restent les coûts de production et la difficulté de connecter ces nouveaux câbles aux fibres optiques traditionnelles, ce qui entraîne toujours une perte de signal significative. Les géants occidentaux travaillent également sur cette technologie. Microsoft la développe suite à l'acquisition de Lumenisity, et AWS admet ouvertement que la demande en fibres optiques à cœur creux dépasse les capacités de production actuelles. Cependant, le record établi par YOFC démontre que la Chine souhaite jouer un rôle de premier plan dans le développement des futurs réseaux optiques et des infrastructures d'intelligence artificielle.
L'obtention d'un débit record ne s'est pas limitée à l'augmentation de la puissance du signal. Les ingénieurs ont ajusté dynamiquement la puissance et le débit de transmission pour chaque longueur d'onde, s'affranchissant ainsi des limitations dues à l'absorption de la lumière par les gaz contenus dans le cœur creux. Un nouvel amplificateur optique, capable de fonctionner à des niveaux de puissance allant jusqu'à 33,5 dBm, a également été mis au point, ainsi qu'un système de détection automatique des pannes et des dispositifs de sécurité pour protéger les infrastructures sensibles. Il est indéniable que la croissance des centres de données hébergeant des modèles d'IA exige des communications toujours plus rapides entre les serveurs. La faible latence offerte par HCF permet d'espacer davantage les centres de calcul sans perte de performance notable. On estime que la distance maximale entre les centres de données coopérants pourrait passer d'environ 60 à 90 kilomètres.
Malgré des résultats impressionnants, la technologie HCF n'est pas encore prête pour un déploiement à grande échelle. Les principaux défis restent les coûts de production et la difficulté de connecter ces nouveaux câbles aux fibres optiques traditionnelles, ce qui entraîne toujours une perte de signal significative. Les géants occidentaux travaillent également sur cette technologie. Microsoft la développe suite à l'acquisition de Lumenisity, et AWS admet ouvertement que la demande en fibres optiques à cœur creux dépasse les capacités de production actuelles. Cependant, le record établi par YOFC démontre que la Chine souhaite jouer un rôle de premier plan dans le développement des futurs réseaux optiques et des infrastructures d'intelligence artificielle.
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