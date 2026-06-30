 Se connecter 
 Se connecter 
        
Apple met la pression sur les Russes. Le Kremlin conseille de passer à Android.
Publié le: 30/06/2026 @ 15:22:43: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSApple a retiré sans préavis de l'App Store russe les applications de VK, le plus grand groupe technologique internet du pays. Cette décision a immédiatement provoqué une réaction des autorités moscovites, et des représentants du Kremlin ont publiquement incité les utilisateurs d'iPhone à passer aux smartphones Android. L'affaire a rapidement pris une tournure politique. Les autorités russes exigent des explications d'Apple, tandis que VK accuse la firme de Cupertino de priver des millions de citoyens de services internet essentiels. L'entreprise affirme que cette décision a été prise unilatéralement, bien qu'elle assure ne pas être soumise à des sanctions occidentales. Elle soutient également que les analyses juridiques effectuées n'ont révélé aucun obstacle empêchant la poursuite de la distribution de ses logiciels. Malgré cela, les utilisateurs de nouveaux appareils iOS ne peuvent plus télécharger ces applications. Le problème ne se limite pas aux nouvelles installations. VK signale que des utilisateurs ayant déjà utilisé l'application ont perdu l'accès à certaines fonctionnalités, notamment les notifications push et d'autres services nécessitant une communication avec l'écosystème Apple.

L'entreprise russe est indignée. Selon ses représentants, la décision d'Apple affecte des millions d'utilisateurs de ses services de réseaux sociaux, de messagerie et de commerce électronique. VK qualifie les actions de la firme américaine d'injustifiées et affirme que l'accès aux services numériques est désormais limité pour les utilisateurs russes d'appareils Apple. L'entreprise souligne également que ses applications restent disponibles sur d'autres plateformes mobiles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également commenté la situation. Les autorités russes demandent des éclaircissements à Apple concernant le retrait de l'application, tout en encourageant les citoyens à utiliser des smartphones Android. L'argument est simple. Le système développé par Google permet toujours d'installer des applications VK depuis plusieurs sources. Ces applications restent disponibles sur Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Store et d'autres plateformes pour appareils Android. Les médias russes présentent cette situation comme une preuve de la plus grande ouverture de l'écosystème Android par rapport aux solutions utilisées par Apple.

Le retrait de l'application VK n'est pas un cas isolé. Quelques semaines auparavant, Apple avait également bloqué l'application russe Max. Ce projet est développé comme une plateforme multifonctionnelle offrant communication, paiements et accès à divers services numériques. Les autorités russes espèrent qu'il deviendra l'équivalent national des super-applications asiatiques. Dans le même temps, certains experts indépendants en cybersécurité soulignent depuis longtemps la controverse entourant Max. Les critiques évoquent la possibilité d'une collecte massive de données utilisateur et l'utilisation potentielle de l'application à des fins de surveillance. Cette situation est d'autant plus intéressante que, jusqu'à récemment, la Russie figurait parmi les pays les plus susceptibles de demander le retrait d'applications de l'App Store. Le dernier rapport de transparence d'Apple révèle qu'en 2025, les autorités russes ont adressé à l'entreprise 1 213 demandes de retrait d'applications, soit le nombre le plus élevé au monde. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Lorsque les applications russes ont commencé à disparaître de l'App Store, les responsables du Kremlin ont critiqué les agissements d'Apple et exigé des explications, et Android est soudainement devenu le système d'exploitation de référence.
La Chine établit un nouveau record de t... »« Une PS6 à plus de 1000 Euros ? Sony con...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 24-06iOSiOS 27 bêta 2 est disponible : toutes les nouvelles fonctionnalités par rapport à la première bêta
 19-06iOSL'iPhone espionne l'App Store. Chaque interaction avec l'écran est enregistrée.
 16-06iOSApple relève le seuil de RAM pour l'IA Siri, ce qui affecte l'iPhone 17 de base
 09-06iOSApple présente de nouvelles fonctionnalités pour la sécurité des enfants
 09-06iOSVotre iPhone pourrait ne pas recevoir iOS 27. Voici la liste.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Hardware
nVidia Shield Android TV
Hardware
conseil matos réseau?
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos30-06
Le Game Pass pourrait perdre de nouveaux jeux. Microsoft gèle les contrats avec les développeurs
 Jeux Vidéos30-06
Test Nitro City Racing (PS5) - Circulez et slalomez à toute berzingue
 Internet30-06
La Chine établit un nouveau record de transmission de données : 51.3 Tbit/s !
 iOS30-06
Apple met la pression sur les Russes. Le Kremlin conseille de passer à Android.
 Consoles30-06
Une PS6 à plus de 1000 Euros ? Sony confirme les craintes des joueurs.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page