Apple a retiré sans préavis de l'App Store russe les applications de VK, le plus grand groupe technologique internet du pays. Cette décision a immédiatement provoqué une réaction des autorités moscovites, et des représentants du Kremlin ont publiquement incité les utilisateurs d'iPhone à passer aux smartphones Android. L'affaire a rapidement pris une tournure politique. Les autorités russes exigent des explications d'Apple, tandis que VK accuse la firme de Cupertino de priver des millions de citoyens de services internet essentiels. L'entreprise affirme que cette décision a été prise unilatéralement, bien qu'elle assure ne pas être soumise à des sanctions occidentales. Elle soutient également que les analyses juridiques effectuées n'ont révélé aucun obstacle empêchant la poursuite de la distribution de ses logiciels. Malgré cela, les utilisateurs de nouveaux appareils iOS ne peuvent plus télécharger ces applications. Le problème ne se limite pas aux nouvelles installations. VK signale que des utilisateurs ayant déjà utilisé l'application ont perdu l'accès à certaines fonctionnalités, notamment les notifications push et d'autres services nécessitant une communication avec l'écosystème Apple.
L'entreprise russe est indignée. Selon ses représentants, la décision d'Apple affecte des millions d'utilisateurs de ses services de réseaux sociaux, de messagerie et de commerce électronique. VK qualifie les actions de la firme américaine d'injustifiées et affirme que l'accès aux services numériques est désormais limité pour les utilisateurs russes d'appareils Apple. L'entreprise souligne également que ses applications restent disponibles sur d'autres plateformes mobiles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également commenté la situation. Les autorités russes demandent des éclaircissements à Apple concernant le retrait de l'application, tout en encourageant les citoyens à utiliser des smartphones Android. L'argument est simple. Le système développé par Google permet toujours d'installer des applications VK depuis plusieurs sources. Ces applications restent disponibles sur Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Store et d'autres plateformes pour appareils Android. Les médias russes présentent cette situation comme une preuve de la plus grande ouverture de l'écosystème Android par rapport aux solutions utilisées par Apple.
Le retrait de l'application VK n'est pas un cas isolé. Quelques semaines auparavant, Apple avait également bloqué l'application russe Max. Ce projet est développé comme une plateforme multifonctionnelle offrant communication, paiements et accès à divers services numériques. Les autorités russes espèrent qu'il deviendra l'équivalent national des super-applications asiatiques. Dans le même temps, certains experts indépendants en cybersécurité soulignent depuis longtemps la controverse entourant Max. Les critiques évoquent la possibilité d'une collecte massive de données utilisateur et l'utilisation potentielle de l'application à des fins de surveillance. Cette situation est d'autant plus intéressante que, jusqu'à récemment, la Russie figurait parmi les pays les plus susceptibles de demander le retrait d'applications de l'App Store. Le dernier rapport de transparence d'Apple révèle qu'en 2025, les autorités russes ont adressé à l'entreprise 1 213 demandes de retrait d'applications, soit le nombre le plus élevé au monde. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Lorsque les applications russes ont commencé à disparaître de l'App Store, les responsables du Kremlin ont critiqué les agissements d'Apple et exigé des explications, et Android est soudainement devenu le système d'exploitation de référence.
L'entreprise russe est indignée. Selon ses représentants, la décision d'Apple affecte des millions d'utilisateurs de ses services de réseaux sociaux, de messagerie et de commerce électronique. VK qualifie les actions de la firme américaine d'injustifiées et affirme que l'accès aux services numériques est désormais limité pour les utilisateurs russes d'appareils Apple. L'entreprise souligne également que ses applications restent disponibles sur d'autres plateformes mobiles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également commenté la situation. Les autorités russes demandent des éclaircissements à Apple concernant le retrait de l'application, tout en encourageant les citoyens à utiliser des smartphones Android. L'argument est simple. Le système développé par Google permet toujours d'installer des applications VK depuis plusieurs sources. Ces applications restent disponibles sur Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Store et d'autres plateformes pour appareils Android. Les médias russes présentent cette situation comme une preuve de la plus grande ouverture de l'écosystème Android par rapport aux solutions utilisées par Apple.
Le retrait de l'application VK n'est pas un cas isolé. Quelques semaines auparavant, Apple avait également bloqué l'application russe Max. Ce projet est développé comme une plateforme multifonctionnelle offrant communication, paiements et accès à divers services numériques. Les autorités russes espèrent qu'il deviendra l'équivalent national des super-applications asiatiques. Dans le même temps, certains experts indépendants en cybersécurité soulignent depuis longtemps la controverse entourant Max. Les critiques évoquent la possibilité d'une collecte massive de données utilisateur et l'utilisation potentielle de l'application à des fins de surveillance. Cette situation est d'autant plus intéressante que, jusqu'à récemment, la Russie figurait parmi les pays les plus susceptibles de demander le retrait d'applications de l'App Store. Le dernier rapport de transparence d'Apple révèle qu'en 2025, les autorités russes ont adressé à l'entreprise 1 213 demandes de retrait d'applications, soit le nombre le plus élevé au monde. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Lorsque les applications russes ont commencé à disparaître de l'App Store, les responsables du Kremlin ont critiqué les agissements d'Apple et exigé des explications, et Android est soudainement devenu le système d'exploitation de référence.
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