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Une PS6 à plus de 1000 Euros ? Sony confirme les craintes des joueurs.
Publié le: 30/06/2026 @ 15:21:19: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesIl semblerait que les rumeurs récentes évoquant un prix de la PS6 de 900 $ voire 1 000 $ se confirment, ou du moins c'est ce que l'on peut conclure des récents commentaires de Sony à ce sujet. Le lancement de la PlayStation 6 interviendra probablement durant une période extrêmement difficile pour l'industrie électronique. Le prix des composants essentiels, notamment la RAM et les SSD, reste élevé, et le coût de production d'une console moderne devrait être nettement supérieur à celui des générations précédentes. Selon certaines estimations, le coût de ces seuls composants pourrait avoisiner les 1 000 $. De ce fait, le prix que les joueurs devront payer est de plus en plus sujet à interrogations. Lors d'une réunion avec les investisseurs, les représentants de Sony ont clairement indiqué que l'entreprise n'envisageait pas d'augmenter significativement le prix de la nouvelle console. Le constructeur a souligné avoir récemment relevé les prix de certains de ses appareils hors du Japon, sans que l'intérêt des consommateurs ne soit remis en question. Cela pourrait signaler un changement de stratégie par rapport aux générations précédentes, où la vente de consoles à perte était souvent compensée par les bénéfices générés par les jeux et les services.

Sony n'a pas encore dévoilé le prix de la PlayStation 6, mais ses déclarations n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Si le constructeur ne souhaite réellement pas subventionner significativement la console, son prix final pourrait s'avérer plus élevé que prévu. Pour beaucoup, franchir le seuil psychologique des 1 000 $ pourrait les dissuader d'acheter la console à sa sortie. Un élément intéressant de la déclaration de Sony résidait dans l'importance accordée au PlayStation Portal. L'entreprise laisse de plus en plus entendre que l'avenir de l'écosystème PlayStation ne reposera pas uniquement sur la console classique connectée à un téléviseur. Les experts prévoient l'arrivée sur le marché, en même temps que la PlayStation 6, de nouveaux appareils portables et de solutions exploitant davantage le cloud gaming. Cette approche offrirait un moyen plus abordable d'accéder à la nouvelle génération de consoles sans avoir à acheter la console la plus chère. Il nous faut encore attendre les détails officiels concernant la PlayStation 6, ainsi que la sortie de cette console, prévue au plus tôt pour la fin de l'année prochaine.
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