Les pilotes AMD causent des problÃ¨mes : baisses de performances dans les jeux et plus encore.

Des utilisateurs signalent des problÃ¨mes avec les pilotes graphiques AMD, pouvant entraÃ®ner la dÃ©sactivation de la mÃ©moire Smart Access Memory sous Windows 10. Ceci peut se traduire par des ralentissements en jeu, une instabilitÃ© du systÃ¨me et, dans certains cas, des plantages d'applications. L'entreprise est au courant du problÃ¨me et travaille Ã sa rÃ©solution. La technologie Smart Access Memory permet au processeur d'accÃ©der Ã l'intÃ©gralitÃ© de la mÃ©moire vidÃ©o (VRAM) de la carte graphique, et non Ã une simple partie. Dans les jeux compatibles, cela peut amÃ©liorer sensiblement les performances et attÃ©nuer certains ralentissements liÃ©s au rendu. Cependant, des rapports rÃ©cents indiquent que cette fonctionnalitÃ© cesse de fonctionner sur certains ordinateurs Windows 10, mÃªme avec une configuration matÃ©rielle adÃ©quate. Il s'agit du dernier cas en date de dÃ©faillance de pilotes AMD survenu en peu de temps. Dans le cas prÃ©cÃ©dent, le bug empÃªchait Windows 10 de dÃ©tecter correctement les cartes graphiques Radeon. De nombreux utilisateurs ont rÃ©solu ce problÃ¨me en dÃ©sinstallant les pilotes Ã l'aide de DDU en mode sans Ã©chec, puis en les rÃ©installant hors connexion. Cependant, aprÃ¨s cette opÃ©ration, certains utilisateurs ont constatÃ© un autre problÃ¨me.
Dans le logiciel AMD Adrenalin, la fonction Smart Access Memory a Ã©tÃ© automatiquement dÃ©sactivÃ©e, bien que les paramÃ¨tres du BIOS soient restÃ©s inchangÃ©s et que le BAR redimensionnable et le dÃ©codage supÃ©rieur Ã 4G soient toujours activÃ©s. De plus, des utilisateurs signalent des messages rÃ©pÃ©tÃ©s de modification matÃ©rielle sous Windows 10, ce qui pourrait indiquer un conflit entre le pilote AMD Adrenalin 26.1.1 et le systÃ¨me d'exploitation. La dÃ©sactivation de la mÃ©moire Smart Access Memory limitant l'utilisation de la mÃ©moire de la carte graphique par le processeur, certains jeux peuvent Ãªtre plus lents ou moins stables. AMD analyse actuellement les signalements et travaille Ã la rÃ©solution de ce problÃ¨me, mais n'a pas encore communiquÃ© de date de sortie. Certains utilisateurs ont trouvÃ© des solutions temporaires. RÃ©activer la fonction de taux de rafraÃ®chissement variable dans l'application Radeon Software et vÃ©rifier le taux de rafraÃ®chissement du moniteur semblent efficaces. D'autres indiquent qu'un redÃ©marrage de leur ordinateur Ã plusieurs reprises a suffi, mais ces solutions ne fonctionnent pas pour tous. Le problÃ¨me actuel est cependant plus grave car il concerne une fonctionnalitÃ© qui influe sur les performances de jeu, pouvant entraÃ®ner une baisse de ces derniÃ¨res. La mÃ©moire Ã accÃ¨s intelligent (Smart Access Memory) est l'une des technologies qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel des cartes graphiques Radeon modernes dans les jeux compatibles.
Dans le logiciel AMD Adrenalin, la fonction Smart Access Memory a Ã©tÃ© automatiquement dÃ©sactivÃ©e, bien que les paramÃ¨tres du BIOS soient restÃ©s inchangÃ©s et que le BAR redimensionnable et le dÃ©codage supÃ©rieur Ã 4G soient toujours activÃ©s. De plus, des utilisateurs signalent des messages rÃ©pÃ©tÃ©s de modification matÃ©rielle sous Windows 10, ce qui pourrait indiquer un conflit entre le pilote AMD Adrenalin 26.1.1 et le systÃ¨me d'exploitation. La dÃ©sactivation de la mÃ©moire Smart Access Memory limitant l'utilisation de la mÃ©moire de la carte graphique par le processeur, certains jeux peuvent Ãªtre plus lents ou moins stables. AMD analyse actuellement les signalements et travaille Ã la rÃ©solution de ce problÃ¨me, mais n'a pas encore communiquÃ© de date de sortie. Certains utilisateurs ont trouvÃ© des solutions temporaires. RÃ©activer la fonction de taux de rafraÃ®chissement variable dans l'application Radeon Software et vÃ©rifier le taux de rafraÃ®chissement du moniteur semblent efficaces. D'autres indiquent qu'un redÃ©marrage de leur ordinateur Ã plusieurs reprises a suffi, mais ces solutions ne fonctionnent pas pour tous. Le problÃ¨me actuel est cependant plus grave car il concerne une fonctionnalitÃ© qui influe sur les performances de jeu, pouvant entraÃ®ner une baisse de ces derniÃ¨res. La mÃ©moire Ã accÃ¨s intelligent (Smart Access Memory) est l'une des technologies qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel des cartes graphiques Radeon modernes dans les jeux compatibles.
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