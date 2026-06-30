Les pilotes AMD causent des problÃ¨mes : baisses de performances dans les jeux et plus encore.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les pilotes AMD causent des problÃ¨mes : baisses de performances dans les jeux e...
PubliÃ© le: 30/06/2026 @ 15:19:08: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDDes utilisateurs signalent des problÃ¨mes avec les pilotes graphiques AMD, pouvant entraÃ®ner la dÃ©sactivation de la mÃ©moire Smart Access Memory sous Windows 10. Ceci peut se traduire par des ralentissements en jeu, une instabilitÃ© du systÃ¨me et, dans certains cas, des plantages d'applications. L'entreprise est au courant du problÃ¨me et travaille Ã  sa rÃ©solution. La technologie Smart Access Memory permet au processeur d'accÃ©der Ã  l'intÃ©gralitÃ© de la mÃ©moire vidÃ©o (VRAM) de la carte graphique, et non Ã  une simple partie. Dans les jeux compatibles, cela peut amÃ©liorer sensiblement les performances et attÃ©nuer certains ralentissements liÃ©s au rendu. Cependant, des rapports rÃ©cents indiquent que cette fonctionnalitÃ© cesse de fonctionner sur certains ordinateurs Windows 10, mÃªme avec une configuration matÃ©rielle adÃ©quate. Il s'agit du dernier cas en date de dÃ©faillance de pilotes AMD survenu en peu de temps. Dans le cas prÃ©cÃ©dent, le bug empÃªchait Windows 10 de dÃ©tecter correctement les cartes graphiques Radeon. De nombreux utilisateurs ont rÃ©solu ce problÃ¨me en dÃ©sinstallant les pilotes Ã  l'aide de DDU en mode sans Ã©chec, puis en les rÃ©installant hors connexion. Cependant, aprÃ¨s cette opÃ©ration, certains utilisateurs ont constatÃ© un autre problÃ¨me.

Dans le logiciel AMD Adrenalin, la fonction Smart Access Memory a Ã©tÃ© automatiquement dÃ©sactivÃ©e, bien que les paramÃ¨tres du BIOS soient restÃ©s inchangÃ©s et que le BAR redimensionnable et le dÃ©codage supÃ©rieur Ã  4G soient toujours activÃ©s. De plus, des utilisateurs signalent des messages rÃ©pÃ©tÃ©s de modification matÃ©rielle sous Windows 10, ce qui pourrait indiquer un conflit entre le pilote AMD Adrenalin 26.1.1 et le systÃ¨me d'exploitation. La dÃ©sactivation de la mÃ©moire Smart Access Memory limitant l'utilisation de la mÃ©moire de la carte graphique par le processeur, certains jeux peuvent Ãªtre plus lents ou moins stables. AMD analyse actuellement les signalements et travaille Ã  la rÃ©solution de ce problÃ¨me, mais n'a pas encore communiquÃ© de date de sortie. Certains utilisateurs ont trouvÃ© des solutions temporaires. RÃ©activer la fonction de taux de rafraÃ®chissement variable dans l'application Radeon Software et vÃ©rifier le taux de rafraÃ®chissement du moniteur semblent efficaces. D'autres indiquent qu'un redÃ©marrage de leur ordinateur Ã  plusieurs reprises a suffi, mais ces solutions ne fonctionnent pas pour tous. Le problÃ¨me actuel est cependant plus grave car il concerne une fonctionnalitÃ© qui influe sur les performances de jeu, pouvant entraÃ®ner une baisse de ces derniÃ¨res. La mÃ©moire Ã  accÃ¨s intelligent (Smart Access Memory) est l'une des technologies qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel des cartes graphiques Radeon modernes dans les jeux compatibles.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 23-06AMDAMD publie FSR 4.1 pour Radeon RX 7000 1
 22-06AMDAMD prÃ©pare une Radeon dotÃ©e de 36 Go de mÃ©moire
 16-06AMDAMD retire-t-il le GPU intÃ©grÃ© des processeurs Ryzen ? Zen 6 pourrait tout miser sur lâ€™IA.
 11-06AMDAMD Zen 6 pourrait dÃ©passer les 6,5 GHz
 10-06AMDAMD confirme la prolongation de la crise du marchÃ© de la mÃ©moire
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
Edpnet
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Hardware
nVidia Shield Android TV
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
  ActualitÃ©s - Archives
 Consoles30-06
Une PS6 Ã  plus de 1000 Euros ? Sony confirme les craintes des joueurs.
 AMD30-06
Les pilotes AMD causent des problÃ¨mes : baisses de performances dans les jeux et plus encore.
 Consoles30-06
Un nouvel Ã©cran LCD semble prÃ©vu pour la Switch 2.
 Tablettes29-06
Les nouvelles tablettes Galaxy Tab seraient dotÃ©es d'une encoche dans l'Ã©cran.
 Apple29-06
Apple abandonnera les processeurs M6 Pro et M6 Max
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page