Un nouvel Ã©cran LCD semble prÃ©vu pour la Switch 2.

Nintendo prÃ©parerait une version amÃ©liorÃ©e de l'Ã©cran de la Switch 2. Cette information provient d'une annonce sur une plateforme de revente chinoise oÃ¹ un Ã©cran LCD inÃ©dit pour la console serait apparu. Les informations publiÃ©es indiquent que ce nouvel Ã©cran serait fabriquÃ© par Sharp. La Switch 2 actuellement disponible, quant Ã elle, utilise un Ã©cran Innolux. D'aprÃ¨s Nintendo Patents Watch, le composant nouvellement dÃ©couvert diffÃ¨re au niveau des circuits, des connecteurs et des cÃ¢bles. Cela pourrait indiquer une refonte majeure de l'Ã©cran, plutÃ´t qu'une simple modification technique. L'Ã©cran porte la rÃ©fÃ©rence LS079T1SX10P, suggÃ©rant qu'il s'agit d'un Ã©cran LCD LTPS de 7,9 pouces de Sharp avec une rÃ©solution de 1080p. Un prÃ©cÃ©dent rapport financier de Sharp apporte un Ã©lÃ©ment supplÃ©mentaire : l'entreprise y dÃ©clarait que son usine de Hakusan avait dÃ©veloppÃ© ses ventes d'applications mobiles depuis septembre 2025. Le lien avec la Switch 2 reste toutefois Ã confirmer. Nintendo n'a pas encore annoncÃ© de version amÃ©liorÃ©e de l'Ã©cran de la Switch 2.
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