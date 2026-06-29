Les nouvelles tablettes Galaxy Tab seraient dotÃ©es d'une encoche dans l'Ã©cran.

Samsung prÃ©parerait une refonte majeure du design de sa gamme Galaxy Tab, rapprochant enfin leur apparence de celle des smartphones. D'aprÃ¨s des animations ayant fuitÃ© de la future interface One UI 9, les nouvelles tablettes pourraient abandonner la large encoche au profit d'un poinÃ§on plus moderne pour la camÃ©ra frontale, offrant ainsi un Ã©cran plus Ã©purÃ© et harmonieux. SamMobile a dÃ©couvert ces changements en analysant la version bÃªta de One UI 9. Les animations liÃ©es Ã la rotation de l'appareil montrent des tablettes avec la camÃ©ra frontale positionnÃ©e dans le poinÃ§on. Deux emplacements sont possibles : sur le cÃ´tÃ© long et sur le cÃ´tÃ© court, correspondant Ã la maniÃ¨re dont l'appareil s'adapte Ã son orientation.
Il est important de noter que One UI 8.5, basÃ© sur Android 16, ne comporte pas de tels Ã©lÃ©ments d'interface. Il s'agit donc probablement de nouvelles solutions de conception pour One UI 9 et Android 17. Actuellement, les modÃ¨les haut de gamme comme les Galaxy Tab S11 Ultra et S10 Ultra utilisent encore une encoche pour la camÃ©ra frontale. Le passage Ã un Ã©cran perforÃ© pourrait constituer une avancÃ©e majeure pour la future Galaxy Tab S12 Ultra, permettant des bordures plus fines et un rapport Ã©cran/corps plus Ã©levÃ©. Au-delÃ des changements visuels, One UI 9, selon les fuites, proposera d'autres amÃ©liorations, notamment des fonctionnalitÃ©s d'IA plus avancÃ©es, des animations plus fluides et une intÃ©gration plus poussÃ©e Ã l'Ã©cosystÃ¨me Galaxy. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur.
Il est important de noter que One UI 8.5, basÃ© sur Android 16, ne comporte pas de tels Ã©lÃ©ments d'interface. Il s'agit donc probablement de nouvelles solutions de conception pour One UI 9 et Android 17. Actuellement, les modÃ¨les haut de gamme comme les Galaxy Tab S11 Ultra et S10 Ultra utilisent encore une encoche pour la camÃ©ra frontale. Le passage Ã un Ã©cran perforÃ© pourrait constituer une avancÃ©e majeure pour la future Galaxy Tab S12 Ultra, permettant des bordures plus fines et un rapport Ã©cran/corps plus Ã©levÃ©. Au-delÃ des changements visuels, One UI 9, selon les fuites, proposera d'autres amÃ©liorations, notamment des fonctionnalitÃ©s d'IA plus avancÃ©es, des animations plus fluides et une intÃ©gration plus poussÃ©e Ã l'Ã©cosystÃ¨me Galaxy. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur.
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