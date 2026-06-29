Apple abandonnera les processeurs M6 Pro et M6 Max

Selon Bloomberg, Apple revoit sa stratÃ©gie concernant les processeurs : les futurs Mac pourraient suivre un schÃ©ma de lancement totalement diffÃ©rent des prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations de la sÃ©rie M. Au lieu de la gamme M6 complÃ¨te habituelle, Apple envisagerait de ne lancer que le processeur M6 d'entrÃ©e de gamme. D'aprÃ¨s des sources internes, cette puce Ã©quipera le MacBook Pro 14 pouces mis Ã jour et possiblement d'autres modÃ¨les Mac plus abordables. Apple ne dÃ©velopperait pas de versions M6 Pro ou M6 Max, ce qui marquerait la premiÃ¨re fois qu'une gÃ©nÃ©ration de la sÃ©rie M serait commercialisÃ©e sans versions haut de gamme. L'entreprise accÃ©lÃ©rerait le dÃ©ploiement de technologies initialement prÃ©vues pour des versions ultÃ©rieures afin de mieux prendre en charge les charges de travail d'IA et les tÃ¢ches graphiques plus exigeantes.
Le processeur M6 sera la premiÃ¨re puce Apple pour Mac gravÃ©e en 2 nanomÃ¨tres par TSMC, remplaÃ§ant ainsi la technologie 3 nanomÃ¨tres des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. Il devrait Ã©galement offrir une bande passante mÃ©moire d'environ 200 Go/s, contre environ 153 Go/s pour le M5. Parmi les autres amÃ©liorations attendues, citons une architecture mÃ©moire repensÃ©e, des cÅ“urs de processeur plus rapides, un Neural Engine mis Ã jour pour les tÃ¢ches d'IA, un encodage et un dÃ©codage vidÃ©o amÃ©liorÃ©s, ainsi qu'un GPU mis Ã jour avec 12 cÅ“urs graphiques contre 10 pour le M5. PlutÃ´t prometteur.
Le processeur M6 sera la premiÃ¨re puce Apple pour Mac gravÃ©e en 2 nanomÃ¨tres par TSMC, remplaÃ§ant ainsi la technologie 3 nanomÃ¨tres des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. Il devrait Ã©galement offrir une bande passante mÃ©moire d'environ 200 Go/s, contre environ 153 Go/s pour le M5. Parmi les autres amÃ©liorations attendues, citons une architecture mÃ©moire repensÃ©e, des cÅ“urs de processeur plus rapides, un Neural Engine mis Ã jour pour les tÃ¢ches d'IA, un encodage et un dÃ©codage vidÃ©o amÃ©liorÃ©s, ainsi qu'un GPU mis Ã jour avec 12 cÅ“urs graphiques contre 10 pour le M5. PlutÃ´t prometteur.
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