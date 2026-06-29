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Lenovo prÃ©vient : la RAM bon marchÃ© ne reviendra pas
PubliÃ© le: 29/06/2026 @ 17:02:31: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielIl y a quelques mois Ã  peine, de nombreux analystes pensaient que la forte hausse des prix de la RAM et des SSD Ã©tait temporaire. Cependant, les derniÃ¨res prÃ©visions de Lenovo nuancent ces attentes. Lors de la ConfÃ©rence internationale sur le supercalcul (ISC 2026), les reprÃ©sentants des fabricants ont adressÃ© un message particuliÃ¨rement alarmant au secteur : lâ€™Ã¨re de la mÃ©moire bon marchÃ© pourrait bien toucher Ã  sa fin. Selon l'entreprise, la crise actuelle n'est pas une perturbation temporaire du marchÃ©, mais le dÃ©but d'une rÃ©alitÃ© totalement nouvelle pour les fabricants d'ordinateurs, les centres de donnÃ©es et les utilisateurs ordinaires. L'un des Ã©lÃ©ments les plus commentÃ©s de la prÃ©sentation de Lenovo Ã  l'ISC 2026 Ã©tait une diapositive intitulÃ©e Â« Guide en cinq Ã©tapes pour survivre Ã  l'apocalypse de la RAM Â». Ce terme fait directement rÃ©fÃ©rence Ã  la crise qui sÃ©vit depuis des mois sur le marchÃ© de la mÃ©moire. Comme l'a rapportÃ© ComputerBase, les reprÃ©sentants de l'entreprise ont notamment dÃ©clarÃ© lors de la prÃ©sentation : Â« Ce ne sera plus jamais comme l'annÃ©e derniÃ¨re. Â» Bien que leurs propos aient Ã©tÃ© tenus avec le sourire, le message Ã©tait clair : Lenovo estime que les prix historiquement bas de la mÃ©moire observÃ©s dÃ©but 2025 Ã©taient l'exception, et non la rÃ¨gle. Selon le fabricant, un retour Ã  ce niveau de prix pourrait ne pas se produire avant de nombreuses annÃ©es.

D'aprÃ¨s Lenovo, l'Ã©conomie du marchÃ© de la mÃ©moire DRAM et NAND a profondÃ©ment changÃ©. L'Ã©norme demande gÃ©nÃ©rÃ©e par le secteur de l'intelligence artificielle implique que mÃªme l'ouverture de nouvelles usines ne se traduit pas nÃ©cessairement par des baisses de prix significatives. Les entreprises qui dÃ©veloppent des infrastructures d'IA ont des besoins en mÃ©moire colossaux. Les centres de donnÃ©es qui exÃ©cutent des modÃ¨les d'IA gÃ©nÃ©rative rÃ©servent leurs stocks des annÃ©es Ã  l'avance, accaparant ainsi une part importante de la production mondiale. Lenovo prÃ©voit que mÃªme les nouvelles capacitÃ©s de production lancÃ©es dans la seconde moitiÃ© de la dÃ©cennie seront rapidement occupÃ©es par le secteur en pleine croissance de l'IA. Les reprÃ©sentants de Lenovo citent en exemple les initiatives des principaux fabricants de mÃ©moire. Ils mentionnent notamment le projet de SK Hynix de tripler sa capacitÃ© de production d'ici 2034. D'aprÃ¨s Lenovo, de tels investissements massifs tÃ©moignent de la confiance des fabricants dans une demande soutenue et des marges attractives. Si les entreprises anticipaient un retour rapide Ã  la surproduction et Ã  la baisse des prix, il serait difficile de justifier des dÃ©penses de plusieurs milliards de dollars pour l'extension des usines. Micron et SK Hynix font des prÃ©visions similaires. Ces deux fabricants prÃ©viennent que la disponibilitÃ© limitÃ©e de la mÃ©moire pourrait persister jusqu'Ã  la fin de la dÃ©cennie.

Lenovo souligne Ã©galement un autre problÃ¨me. Les plateformes serveur modernes nÃ©cessitent des capacitÃ©s de mÃ©moire toujours plus importantes pour exploiter pleinement les performances des nouveaux processeurs. L'annÃ©e prochaine, des serveurs Ã©quipÃ©s de 16 canaux mÃ©moire par processeur seront disponibles sur le marchÃ©. ConcrÃ¨tement, cela signifie que mÃªme une configuration relativement basique pourrait nÃ©cessiter environ un tÃ©raoctet de RAM. Il y a encore quelques annÃ©es, de telles capacitÃ©s Ã©taient rÃ©servÃ©es exclusivement aux systÃ¨mes d'entreprise les plus avancÃ©s. Aujourd'hui, elles deviennent la norme dans les centres de donnÃ©es modernes. La hausse des prix de la mÃ©moire n'affecte pas seulement les petits fabricants. Selon de prÃ©cÃ©dents articles de presse, Apple aurait mÃªme cherchÃ© Ã  s'approvisionner en DRAM auprÃ¨s du fabricant chinois CXMT, qui figure sur la liste des entitÃ©s soumises Ã  restrictions du Pentagone. Ces types d'activitÃ©s dÃ©montrent Ã  quel point une rÃ©serve de mÃ©moire supplÃ©mentaire est devenue prÃ©cieuse. ParallÃ¨lement, les fabricants consacrent une part croissante de leur capacitÃ© de production Ã  la mÃ©moire HBM, utilisÃ©e dans les accÃ©lÃ©rateurs d'IA. Ce segment offre des marges nettement supÃ©rieures Ã  celles des modules DDR5 traditionnels utilisÃ©s dans les ordinateurs personnels.

L'analyse de Lenovo rÃ©vÃ¨le un constat intÃ©ressant : l'attrait croissant des systÃ¨mes utilisant des accÃ©lÃ©rateurs GPU avec mÃ©moire HBM. Toutefois, cet engouement n'est pas dÃ» Ã  une baisse du prix des accÃ©lÃ©rateurs eux-mÃªmes, mais Ã  la forte augmentation du coÃ»t de la mÃ©moire systÃ¨me traditionnelle. Si une application peut stocker une part importante de ses donnÃ©es directement dans la mÃ©moire HBM situÃ©e Ã  proximitÃ© de la puce graphique, la demande globale en mÃ©moire DDR5, plus coÃ»teuse, diminue considÃ©rablement. Cela peut se traduire par des Ã©conomies substantielles lors de dÃ©ploiements Ã  grande Ã©chelle. Le marchÃ© de la mÃ©moire a connu Ã  plusieurs reprises des pÃ©riodes de pÃ©nurie et de surproduction. L'histoire montre que les pics de prix sont gÃ©nÃ©ralement suivis d'une correction. Cette fois-ci, la situation pourrait Ãªtre diffÃ©rente. Les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, les contrats pluriannuels signÃ©s par les opÃ©rateurs de centres de donnÃ©es et l'importance croissante de la mÃ©moire HBM laissent penser que les modules de RAM exceptionnellement bon marchÃ© de 2024-2025 pourraient bientÃ´t appartenir au passÃ©. Si les prÃ©visions de Lenovo se rÃ©alisent, les utilisateurs d'ordinateurs et les entreprises qui construisent des infrastructures informatiques devront s'habituer Ã  des prix de la mÃ©moire beaucoup plus Ã©levÃ©s pendant une pÃ©riode plus longue.
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