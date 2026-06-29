Netflix fait encore des siennes. DÃ©sormais, chaque profil aura sa propre adresse e-mail.

Netflix a discrÃ¨tement entamÃ© le dÃ©ploiement d'un changement majeur concernant l'expÃ©rience utilisateur de sa plateforme depuis sa lutte contre le partage de mots de passe. Les utilisateurs du monde entier ont commencÃ© Ã recevoir des messages leur demandant d'associer une adresse e-mail distincte Ã presque chaque profil de leur compte. Pour certains abonnÃ©s, cela marque la fin du modÃ¨le simple qui a fait la renommÃ©e du service pendant des annÃ©es. Les profils qui servaient auparavant d'espaces dÃ©diÃ©s aux membres d'un mÃªme foyer commencent Ã ressembler Ã des comptes utilisateurs indÃ©pendants. Comme l'a confirmÃ© un reprÃ©sentant de l'entreprise, la nouvelle solution a commencÃ© Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©e auprÃ¨s des utilisateurs le 15 juin. Le processus de mise en Å“uvre se dÃ©roulera par Ã©tapes et couvrira progressivement un plus grand nombre de comptes. Auparavant, il Ã©tait possible de crÃ©er plusieurs profils avec un seul abonnement sans avoir Ã saisir d'identifiants de connexion distincts. Cela permettait aux membres d'une mÃªme famille de passer facilement d'un profil Ã l'autre sur le mÃªme tÃ©lÃ©viseur ou appareil.
La situation a changÃ©. Netflix exige de plus en plus que chaque profil (Ã l'exception des profils enfants) soit associÃ© Ã une adresse e-mail unique et Ã ses propres identifiants de connexion. Une fois cette procÃ©dure terminÃ©e, le profil fonctionne presque comme un compte distinct au sein de l'Ã©cosystÃ¨me Netflix. Cette nouvelle politique constitue la derniÃ¨re Ã©tape des efforts dÃ©ployÃ©s par la plateforme pour limiter le partage d'accÃ¨s en dehors d'un mÃªme foyer. L'attribution d'adresses Ã©lectroniques individuelles permet Ã Netflix d'identifier plus prÃ©cisÃ©ment les utilisateurs du service. L'entreprise peut ainsi mettre en Å“uvre plus facilement des mesures de sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaires, telles que la vÃ©rification de connexion et l'authentification Ã deux facteurs. Pour les utilisateurs partageant un seul tÃ©lÃ©viseur Ã la maison, ces dÃ©marches administratives supplÃ©mentaires s'avÃ¨rent toutefois frustrantes. De nombreux abonnÃ©s constatent qu'il suffisait auparavant de quelques secondes pour changer de profil, alors qu'ils doivent dÃ©sormais gÃ©rer plusieurs identifiants. Les commentaires en ligne ne manquent pas, de la part de personnes qui qualifient le nouveau systÃ¨me d'inutilement compliquÃ©.
Cependant, l'aspect le plus controversÃ© de ces changements concerne la question des donnÃ©es personnelles. Les dÃ©tracteurs soulignent que l'exigence d'un plus grand nombre d'adresses Ã©lectroniques permet Ã la plateforme d'obtenir des informations encore plus dÃ©taillÃ©es sur chaque utilisateur. La politique de confidentialitÃ© de Netflix alimente Ã©galement la polÃ©mique. L'entreprise indique que les adresses Ã©lectroniques peuvent Ãªtre partagÃ©es avec ses partenaires marketing et publicitaires. Bien que des pratiques similaires soient courantes dans le secteur numÃ©rique, certains utilisateurs estiment que les nouvelles rÃ¨gles pourraient conduire Ã un profilage d'audience et Ã une personnalisation des publicitÃ©s encore plus prÃ©cis. Ces changements auront un impact particulier sur ceux qui utilisaient leur profil de maniÃ¨re non conventionnelle. Au fil des ans, de nombreux abonnÃ©s ont crÃ©Ã© des profils distincts, non pas pour les membres de leur famille, mais pour des genres de films et de sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es spÃ©cifiques. Certains classaient les documentaires, les films d'action, la science-fiction et les films qu'ils revoyaient sÃ©parÃ©ment. Cette mÃ©thode leur permettait de mieux organiser leurs recommandations et leur historique de visionnage. Avec la mise en place des nouvelles rÃ¨gles, la gestion d'un systÃ¨me similaire pourrait nÃ©cessiter plusieurs adresses Ã©lectroniques. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifie la fin d'une mÃ©thode pratique pour organiser leur bibliothÃ¨que.
Bien que l'entreprise affirme que les identifiants individuels visent Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© et Ã faciliter l'utilisation du service sur diffÃ©rents appareils, la tendance est claire : Netflix s'Ã©loigne progressivement de l'idÃ©e d'un compte familial partagÃ©, accessible sans formalitÃ©s supplÃ©mentaires. Les profils ne sont plus de simples options de personnalisation. Ils deviennent de plus en plus des identitÃ©s utilisateur Ã part entiÃ¨re, avec leurs propres identifiants de connexion, paramÃ¨tres et historique d'activitÃ©. Cela confÃ¨re Ã la plateforme un contrÃ´le accru sur l'utilisation du service.
La situation a changÃ©. Netflix exige de plus en plus que chaque profil (Ã l'exception des profils enfants) soit associÃ© Ã une adresse e-mail unique et Ã ses propres identifiants de connexion. Une fois cette procÃ©dure terminÃ©e, le profil fonctionne presque comme un compte distinct au sein de l'Ã©cosystÃ¨me Netflix. Cette nouvelle politique constitue la derniÃ¨re Ã©tape des efforts dÃ©ployÃ©s par la plateforme pour limiter le partage d'accÃ¨s en dehors d'un mÃªme foyer. L'attribution d'adresses Ã©lectroniques individuelles permet Ã Netflix d'identifier plus prÃ©cisÃ©ment les utilisateurs du service. L'entreprise peut ainsi mettre en Å“uvre plus facilement des mesures de sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaires, telles que la vÃ©rification de connexion et l'authentification Ã deux facteurs. Pour les utilisateurs partageant un seul tÃ©lÃ©viseur Ã la maison, ces dÃ©marches administratives supplÃ©mentaires s'avÃ¨rent toutefois frustrantes. De nombreux abonnÃ©s constatent qu'il suffisait auparavant de quelques secondes pour changer de profil, alors qu'ils doivent dÃ©sormais gÃ©rer plusieurs identifiants. Les commentaires en ligne ne manquent pas, de la part de personnes qui qualifient le nouveau systÃ¨me d'inutilement compliquÃ©.
Cependant, l'aspect le plus controversÃ© de ces changements concerne la question des donnÃ©es personnelles. Les dÃ©tracteurs soulignent que l'exigence d'un plus grand nombre d'adresses Ã©lectroniques permet Ã la plateforme d'obtenir des informations encore plus dÃ©taillÃ©es sur chaque utilisateur. La politique de confidentialitÃ© de Netflix alimente Ã©galement la polÃ©mique. L'entreprise indique que les adresses Ã©lectroniques peuvent Ãªtre partagÃ©es avec ses partenaires marketing et publicitaires. Bien que des pratiques similaires soient courantes dans le secteur numÃ©rique, certains utilisateurs estiment que les nouvelles rÃ¨gles pourraient conduire Ã un profilage d'audience et Ã une personnalisation des publicitÃ©s encore plus prÃ©cis. Ces changements auront un impact particulier sur ceux qui utilisaient leur profil de maniÃ¨re non conventionnelle. Au fil des ans, de nombreux abonnÃ©s ont crÃ©Ã© des profils distincts, non pas pour les membres de leur famille, mais pour des genres de films et de sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es spÃ©cifiques. Certains classaient les documentaires, les films d'action, la science-fiction et les films qu'ils revoyaient sÃ©parÃ©ment. Cette mÃ©thode leur permettait de mieux organiser leurs recommandations et leur historique de visionnage. Avec la mise en place des nouvelles rÃ¨gles, la gestion d'un systÃ¨me similaire pourrait nÃ©cessiter plusieurs adresses Ã©lectroniques. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifie la fin d'une mÃ©thode pratique pour organiser leur bibliothÃ¨que.
Bien que l'entreprise affirme que les identifiants individuels visent Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© et Ã faciliter l'utilisation du service sur diffÃ©rents appareils, la tendance est claire : Netflix s'Ã©loigne progressivement de l'idÃ©e d'un compte familial partagÃ©, accessible sans formalitÃ©s supplÃ©mentaires. Les profils ne sont plus de simples options de personnalisation. Ils deviennent de plus en plus des identitÃ©s utilisateur Ã part entiÃ¨re, avec leurs propres identifiants de connexion, paramÃ¨tres et historique d'activitÃ©. Cela confÃ¨re Ã la plateforme un contrÃ´le accru sur l'utilisation du service.
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