Intel Nova Lake-S pourrait battre un record : consommation Ã©lectrique jusquâ€™Ã  474 W pour un processeur de bureau

Les futurs processeurs Nova Lake-S d'Intel offriront apparemment non seulement le plus grand bond en avant en matiÃ¨re de performances depuis des annÃ©es, mais promettent Ã©galement d'Ãªtre parmi les puces pour PC grand public les plus gourmandes en Ã©nergie jamais conÃ§ues. D'aprÃ¨s les derniÃ¨res fuites, les prochains modÃ¨les phares de Blue devraient atteindre une limite de puissance PL2 de 474 W. Actuellement, de telles valeurs sont plutÃ´t associÃ©es aux plateformes HEDT et aux stations de travail professionnelles. Des fuites provenant d'initiÃ©s reconnus du secteur indiquent que les modÃ¨les haut de gamme Nova Lake-S, dotÃ©s d'une architecture Ã double cÅ“ur, proposeront jusqu'Ã 52 cÅ“urs. Cette conception Ã©tendue expliquerait la limite PL2 exceptionnellement Ã©levÃ©e, qui correspond Ã la consommation Ã©lectrique maximale atteinte lors de charges de travail brÃ¨ves et trÃ¨s intenses. Une fois cette limite dÃ©passÃ©e, le processeur repasse Ã la limite PL1. Bien qu'Intel n'ait pas encore confirmÃ© ces paramÃ¨tres, on sait d'ores et dÃ©jÃ que la plateforme nÃ©cessitera un refroidissement trÃ¨s performant et une alimentation Ã©lectrique robuste.
ParallÃ¨lement aux informations faisant Ã©tat de besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s, des photos de cartes mÃ¨res Z990 dotÃ©es de trois connecteurs EPS Ã 8 broches ont fait surface. Ceci pourrait laisser penser qu'ils seront nÃ©cessaires pour exploiter pleinement le potentiel des processeurs Ã 52 cÅ“urs. Cependant, selon la source de la fuite, ce n'est pas le cas. Le connecteur supplÃ©mentaire serait une dÃ©cision du fabricant de la carte mÃ¨re et n'aurait aucune incidence sur la puissance disponible ni sur les performances du processeur. Certains modÃ¨les Z990 disposeront de trois connecteurs, tandis que d'autres n'en auront que deux. Intel devrait Ã©galement introduire une division des cartes mÃ¨res en classes de puissance, comprenant des modÃ¨les prenant en charge des processeurs avec un TDP de 35 W, 65 W, 125 W et 175 W. L'installation d'un systÃ¨me plus puissant sur une carte mÃ¨re moins puissante limitera automatiquement ses performances. ParallÃ¨lement, toutes les cartes mÃ¨res Ã©quipÃ©es du chipset Z990 devraient Ãªtre compatibles avec les processeurs Ã 44 et 52 cÅ“urs. Il convient toutefois de noter que les spÃ©cifications de la plateforme n'ont pas encore Ã©tÃ© officiellement approuvÃ©es et pourraient Ã©voluer avant son lancement.
ParallÃ¨lement aux informations faisant Ã©tat de besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s, des photos de cartes mÃ¨res Z990 dotÃ©es de trois connecteurs EPS Ã 8 broches ont fait surface. Ceci pourrait laisser penser qu'ils seront nÃ©cessaires pour exploiter pleinement le potentiel des processeurs Ã 52 cÅ“urs. Cependant, selon la source de la fuite, ce n'est pas le cas. Le connecteur supplÃ©mentaire serait une dÃ©cision du fabricant de la carte mÃ¨re et n'aurait aucune incidence sur la puissance disponible ni sur les performances du processeur. Certains modÃ¨les Z990 disposeront de trois connecteurs, tandis que d'autres n'en auront que deux. Intel devrait Ã©galement introduire une division des cartes mÃ¨res en classes de puissance, comprenant des modÃ¨les prenant en charge des processeurs avec un TDP de 35 W, 65 W, 125 W et 175 W. L'installation d'un systÃ¨me plus puissant sur une carte mÃ¨re moins puissante limitera automatiquement ses performances. ParallÃ¨lement, toutes les cartes mÃ¨res Ã©quipÃ©es du chipset Z990 devraient Ãªtre compatibles avec les processeurs Ã 44 et 52 cÅ“urs. Il convient toutefois de noter que les spÃ©cifications de la plateforme n'ont pas encore Ã©tÃ© officiellement approuvÃ©es et pourraient Ã©voluer avant son lancement.
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