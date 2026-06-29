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Microsoft retire les fonctionnalités d'IA d'Edge.
Publié le: 29/06/2026 @ 00:27:00: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursMicrosoft retire l'une de ses fonctionnalités d'IA du navigateur Edge. L'entreprise a confirmé l'arrêt du déploiement de la recherche intelligente dans l'historique de navigation. Pourtant, cette fonctionnalité était apparue pour certains utilisateurs avec la mise à jour Edge 138. L'annonce est apparue dans la feuille de route mise à jour de Microsoft 365, où l'entreprise a indiqué qu'elle n'allait pas poursuivre le développement de cette fonctionnalité et a présenté ses excuses aux utilisateurs pour les désagréments occasionnés par cette décision. Cependant, elle n'a pas expliqué les raisons de cet abandon. L'idée initiale était de permettre aux utilisateurs de retrouver une page déjà consultée en saisissant une description ou un terme similaire, même s'ils ne se souvenaient plus du nom exact du site ou avaient fait une faute de frappe lors de leur recherche. Microsoft a également assuré que cette fonctionnalité utiliserait un modèle d'IA fonctionnant localement sur l'ordinateur, garantissant ainsi que les données de l'historique de navigation ne quitteraient pas l'appareil ni ne seraient envoyées vers le cloud. De plus, les administrateurs informatiques ont eu la possibilité de gérer la disponibilité de cette fonctionnalité à l'aide de politiques système appropriées, ce qui leur a permis de décider si la recherche intelligente dans l'historique serait activée sur les ordinateurs des entreprises et des organisations.

La solution a suscité des réactions mitigées dès le départ. Certains utilisateurs s'inquiétaient pour la confidentialité de leurs données et doutaient de leur capacité à rester exclusivement sur leur appareil. D'autres ont souligné qu'une nouvelle fonctionnalité d'IA dans le navigateur ne résolvait aucun problème concret et ne faisait qu'accroître le nombre d'éléments basés sur l'IA dans les produits Microsoft. Du point de vue de sa conception, la solution ressemblait à la recherche intelligente disponible dans d'autres services utilisant des modèles de langage, mais dans ce cas, elle était destinée à fonctionner uniquement sur l'historique de navigation local au lieu de rechercher des ressources en ligne. Microsoft développe depuis un certain temps des fonctionnalités liées à l'IA dans Windows 11 et ses applications, tout en s'engageant à fournir des solutions plus ciblées pour Copilot. Les représentants de l'entreprise insistent sur le fait que l'avenir de Windows sera étroitement lié à l'IA basée sur des agents. Dans ce cas précis, les voix insatisfaites de la communauté ont probablement joué un rôle déterminant. Microsoft prend en compte les commentaires des utilisateurs depuis un certain temps et, par conséquent, a supprimé certaines fonctionnalités jugées problématiques.
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