Les coûts de production de la PS6 auraient augmenté de $200

Il y a trois mois, le leaker Kepler_L2 annonçait que les composants de la PlayStation 6 coûtaient environ 760 dollars, alimentant les discussions autour d'un prix de vente potentiel de 699 dollars, en supposant que le constructeur soit disposé à subventionner les coûts de production. Plus tard, le site Moore's Law Is Dead a présenté des estimations similaires, avoisinant les 743 dollars, ce qui n'a fait qu'attiser le débat sur le coût réel de la nouvelle console. Cependant, au cours des semaines suivantes, la situation sur le marché des composants s'est dégradée presque mois après mois. La hausse des prix de la RAM et des supports de stockage, conjuguée aux contraintes d'approvisionnement, a commencé à impacter non seulement le marché des PC, mais aussi celui des consoles. On peut citer en exemple le prix de la Steam Machine, augmenté d'environ 300 dollars par rapport aux prévisions initiales, ainsi que les hausses de prix successives des consoles Xbox Series X/S de Microsoft. Dans un message récent sur le forum NeoGAF, Kepler_L2 a indiqué que le prix des composants de la PlayStation 6 a augmenté d'environ 200 $, approchant le seuil psychologique des 1 000 $, ce qui remet en question les estimations de prix précédentes. De plus, même la version numérique, dépourvue d'un composant (le lecteur de disque), pourrait être proposée aux alentours de 999 $.
Il estime toutefois qu'un report du lancement de la PS6 n'a aucun sens, car une nouvelle hausse des prix de la mémoire et des supports de stockage ne ferait qu'aggraver la situation. Par ailleurs, cela ne résout pas non plus le problème du coût élevé des composants. Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations, Sony n'ayant ni annoncé la PS6 ni communiqué de date de sortie estimée. Toutefois, si la situation du marché ne se normalise pas, il ne serait pas surprenant que le prix de la console augmente. Les rumeurs concernant la sortie de la PS6 sont aussi changeantes que la météo. Certains spéculent sur une arrivée sur le marché autour de 2029/2030, tandis que d'autres affirment qu'elle sera lancée plus tôt, dès 2028. Kepler_L2, qui publie depuis des années des informations sur les processeurs et cartes graphiques AMD, citant un message d'un utilisateur du forum NeoGAF, avance que les coûts supplémentaires pourraient inciter Sony à sortir la console plus tôt.
Il estime toutefois qu'un report du lancement de la PS6 n'a aucun sens, car une nouvelle hausse des prix de la mémoire et des supports de stockage ne ferait qu'aggraver la situation. Par ailleurs, cela ne résout pas non plus le problème du coût élevé des composants. Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations, Sony n'ayant ni annoncé la PS6 ni communiqué de date de sortie estimée. Toutefois, si la situation du marché ne se normalise pas, il ne serait pas surprenant que le prix de la console augmente. Les rumeurs concernant la sortie de la PS6 sont aussi changeantes que la météo. Certains spéculent sur une arrivée sur le marché autour de 2029/2030, tandis que d'autres affirment qu'elle sera lancée plus tôt, dès 2028. Kepler_L2, qui publie depuis des années des informations sur les processeurs et cartes graphiques AMD, citant un message d'un utilisateur du forum NeoGAF, avance que les coûts supplémentaires pourraient inciter Sony à sortir la console plus tôt.
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