Windows 11 26H2 est étonnamment léger. La mise à jour sera quasiment imperceptible.

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Windows 11 26H2 est étonnamment léger. La mise à jour sera quasiment impercep...
Publié le: 29/06/2026 @ 00:20:31: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLa mise à jour Windows 11 26H2 sera étonnamment légère. Il s'agira en effet d'un petit package d'activation de seulement 174 Ko, destiné aux ordinateurs exécutant déjà les versions 24H2 et 25H2. La petite taille de la mise à jour peut paraître surprenante, surtout si l'on considère que les utilisateurs de Windows 11 23H2 devront télécharger un package d'environ 6,5 Go. Cette différence s'explique par une approche de développement système différente que Microsoft utilise depuis plusieurs années. L'entreprise utilise actuellement une branche de développement commune pour les versions ultérieures de Windows 11. Cela signifie que les fonctionnalités prévues pour la version 26H2 sont déployées plus tôt sur les ordinateurs dans le cadre des mises à jour mensuelles, mais restent cachées et inactives jusqu'au lancement officiel de la nouvelle version.

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs de Windows 11 24H2 ou 25H2 disposent déjà de la plupart des nouvelles fonctionnalités. À l'automne, le système téléchargera uniquement un petit paquet qui activera les fonctionnalités déjà installées et modifiera le numéro de build de 26200 à 26300. La situation est différente pour les ordinateurs exécutant Windows 11 23H2. Cette version ayant été développée à partir d'une branche antérieure du code source, la migration vers la version 26H2 nécessite une approche différente. Elle implique le téléchargement de plusieurs gigaoctets de données et une réinstallation complète du système. Microsoft explique qu'une branche de développement commune permet de limiter les modifications apportées au système lui-même. Par conséquent, les versions successives diffèrent principalement par les fonctionnalités actives, tandis que le code source reste inchangé.

Comparée à la mise à jour Windows 11 24H2 de 2024, qui nécessitait le téléchargement d'une image système complète, la transition de 25H2 à 26H2 sera beaucoup plus simple et beaucoup moins contraignante pour les utilisateurs et les administrateurs.
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