Les États-Unis assouplissent leur réglementation sur l'IA. Mythos 5 est approuvé

Publié le: 29/06/2026 @ 00:17:21: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'administration américaine a pris une mesure surprenante à l'encontre de l'un des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés au monde. Après des semaines de restrictions, le gouvernement a accepté de rétablir partiellement l'accès à Claude Mythos 5 d'Anthropic. Cependant, cela ne signifie pas une réouverture complète. La version la plus avancée du système, Fable 5, reste inaccessible à la plupart des utilisateurs. Les autorités américaines s'impliquent de plus en plus dans le contrôle du développement et de la diffusion des modèles d'IA les plus puissants. Le lancement de ces nouveaux systèmes ressemble de moins en moins aux lancements de produits technologiques traditionnels. Aujourd'hui, il s'apparente davantage à la délivrance d'autorisations spéciales. Anthropic a annoncé que le gouvernement américain a autorisé la rediffusion du modèle Claude Mythos 5 auprès d'un groupe spécifique d'organisations opérant dans le secteur des infrastructures critiques. Il s'agit notamment d'entités responsables de la sécurité énergétique, des télécommunications et des systèmes d'information stratégiques. L'entreprise a diffusé l'information via la plateforme X, en soulignant que l'accès reste limité aux seules institutions américaines agréées. D'après les informations fournies par Reuters et Bloomberg, la décision a été officiellement approuvée par le département du Commerce américain. Plus de 100 organisations et entreprises opérant aux États-Unis pourront bénéficier de ces nouvelles règles.
La plus grande inconnue demeure l'avenir de Fable 5. Cette version était censée toucher un public beaucoup plus large et devenir le produit phare d'Anthropic. Cependant, le gouvernement n'a pas encore autorisé sa sortie publique. L'entreprise a confirmé être en pourparlers avec le gouvernement fédéral, mais n'a pas précisé de date pour une éventuelle levée des restrictions. Cela signifie que les capacités les plus avancées de l'IA de nouvelle génération restent sous le contrôle strict des autorités américaines. Les documents publiés contiennent une autre décision importante. Selon Reuters, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a décidé de lever certaines restrictions concernant les travailleurs non américains. La nouvelle réglementation n'exige plus que les travailleurs étrangers employés par des entreprises ayant accès à Mythos 5 obtiennent des licences d'exportation spéciales. Cette modification s'applique également aux personnes travaillant directement chez Anthropic. Il s'agit d'un assouplissement important des restrictions précédentes. Jusqu'à récemment, ces restrictions s'appliquaient même aux employés de l'entreprise nés hors des États-Unis.
Anthropic n'est pas la seule entreprise à déployer ses modèles par étapes. La veille, OpenAI annonçait la sortie de GPT-5.6. Ce système n'a pas non plus été immédiatement accessible à tous les utilisateurs. Dans un premier temps, seul un groupe restreint de partenaires et d'organisations désignés par l'entreprise y aura accès. Un déploiement plus large du modèle est prévu d'ici la fin de l'année. Il devient de plus en plus évident que les systèmes d'IA les plus puissants ne sont plus de simples services accessibles en cliquant sur un bouton « s'inscrire ». Les gouvernements les considèrent comme des technologies stratégiques, au même titre que les semi-conducteurs de pointe ou les systèmes de défense. Il y a quelques années encore, les dates de sortie des nouveaux modèles étaient décidées exclusivement par les entreprises technologiques. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. L'administration américaine participe activement à la définition des personnes autorisées à utiliser les systèmes les plus récents et des conditions d'accès. Le déblocage partiel de Mythos 5 démontre que Washington n'a pas l'intention d'entraver totalement le développement de l'IA. Parallèlement, le gouvernement entend conserver un contrôle total sur la distribution des outils les plus avancés, et l'ère des déploiements gratuits d'IA touche à sa fin.
La plus grande inconnue demeure l'avenir de Fable 5. Cette version était censée toucher un public beaucoup plus large et devenir le produit phare d'Anthropic. Cependant, le gouvernement n'a pas encore autorisé sa sortie publique. L'entreprise a confirmé être en pourparlers avec le gouvernement fédéral, mais n'a pas précisé de date pour une éventuelle levée des restrictions. Cela signifie que les capacités les plus avancées de l'IA de nouvelle génération restent sous le contrôle strict des autorités américaines. Les documents publiés contiennent une autre décision importante. Selon Reuters, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a décidé de lever certaines restrictions concernant les travailleurs non américains. La nouvelle réglementation n'exige plus que les travailleurs étrangers employés par des entreprises ayant accès à Mythos 5 obtiennent des licences d'exportation spéciales. Cette modification s'applique également aux personnes travaillant directement chez Anthropic. Il s'agit d'un assouplissement important des restrictions précédentes. Jusqu'à récemment, ces restrictions s'appliquaient même aux employés de l'entreprise nés hors des États-Unis.
Anthropic n'est pas la seule entreprise à déployer ses modèles par étapes. La veille, OpenAI annonçait la sortie de GPT-5.6. Ce système n'a pas non plus été immédiatement accessible à tous les utilisateurs. Dans un premier temps, seul un groupe restreint de partenaires et d'organisations désignés par l'entreprise y aura accès. Un déploiement plus large du modèle est prévu d'ici la fin de l'année. Il devient de plus en plus évident que les systèmes d'IA les plus puissants ne sont plus de simples services accessibles en cliquant sur un bouton « s'inscrire ». Les gouvernements les considèrent comme des technologies stratégiques, au même titre que les semi-conducteurs de pointe ou les systèmes de défense. Il y a quelques années encore, les dates de sortie des nouveaux modèles étaient décidées exclusivement par les entreprises technologiques. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. L'administration américaine participe activement à la définition des personnes autorisées à utiliser les systèmes les plus récents et des conditions d'accès. Le déblocage partiel de Mythos 5 démontre que Washington n'a pas l'intention d'entraver totalement le développement de l'IA. Parallèlement, le gouvernement entend conserver un contrôle total sur la distribution des outils les plus avancés, et l'ère des déploiements gratuits d'IA touche à sa fin.
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