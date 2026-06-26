Depuis des années, Google construit un écosystème de services où la messagerie, la recherche et les outils d'IA sont de plus en plus imbriqués. Les dernières alertes concernant Gemini montrent que cette facilité d'utilisation a un prix : l'accès aux données les plus sensibles des utilisateurs. Paradoxalement, le chatbot de Google lui-même, interrogé sur la confidentialité, admet que les utilisateurs doivent vérifier attentivement leurs paramètres s'ils ne souhaitent pas que leurs e-mails soient analysés par l'IA. Gemini fonctionne comme un assistant au sein de Gmail, capable de résumer les longs échanges, de répondre aux questions sur le contenu des messages et d'organiser la boîte de réception. Concrètement, cela signifie traiter le contenu des e-mails en temps réel. Cette fonctionnalité suscite un débat croissant, car si Google assure aux utilisateurs qu'elle n'utilise pas les messages privés pour entraîner ses principaux modèles d'IA, l'étendue de cet accès soulève des questions quant au contrôle dont dispose l'utilisateur. L'entreprise souligne que les données Gmail ne sont pas utilisées pour entraîner Gemini comme modèle de référence et ne sont pas stockées de manière à permettre une utilisation ultérieure. Cependant, des critiques font remarquer que la simple analyse du contenu par l'assistant implique un accès technique à la boîte de réception, ce qui soulève des problèmes de confidentialité.
Parallèlement, Google déploie une fonctionnalité appelée « Historique des services de recherche », activée par défaut sur de nombreux comptes. Ce mécanisme collecte des données provenant de la Recherche et d'autres services Google, notamment les interactions, les contenus multimédias et l'activité des utilisateurs. Ces informations sont destinées à alimenter le développement de systèmes d'intelligence artificielle générative. Pour certains utilisateurs, le problème ne réside pas dans la collecte de données en elle-même, mais dans le fonctionnement par défaut de cette fonctionnalité. Modifier les paramètres exige une intervention volontaire et, en pratique, cela détermine qui limite réellement l'accès à leurs données. « Ils intègrent par défaut des fonctionnalités d'IA intrusives dans votre compte, misant sur le fait que la plupart des utilisateurs sont trop fatigués ou trop occupés pour fouiller dans les paramètres et les désactiver », explique Gemini, ajoutant que « prendre deux minutes pour activer cette fonctionnalité est l'un des rares moyens de reprendre activement le contrôle de vos données ».
Le chatbot Gemini a également donné son avis. Interrogé sur la controverse concernant l'accès à Gmail, il a souligné que les utilisateurs devraient prêter attention aux paramètres de confidentialité et aux options de désactivation des fonctionnalités intelligentes. Par ailleurs, l'IA a fait remarquer que certains avertissements de la concurrence étaient de nature promotionnelle et visaient à inciter les utilisateurs à changer de service. Par exemple, Proton Mail, soucieux de la protection de la vie privée, souligne que la fonctionnalité Gmail « a été activée sans le consentement de l'utilisateur » et encourage les utilisateurs de Gmail à migrer leurs comptes de messagerie vers son service. De son côté, Gemini, en tant que « partie prenante », approuve cette suggestion : « Si vous souhaitez empêcher Gemini d'analyser vos e-mails et de vous aider avec l'application Gmail, suivez les étapes décrites dans ce lien ! »
Pour empêcher Gemini d'analyser votre Gmail :
Sur un ordinateur (navigateur web) : Site web Gmail ➔ Icône d’engrenage ➔ Afficher tous les paramètres ➔ Onglet Général ➔ Défilez jusqu’à « Fonctionnalités intelligentes » ➔ DÉCOCHEZ « Activer les fonctionnalités intelligentes » ➔ Enregistrez les modifications.
Sur mobile (application Gmail) : Application Gmail ➔ Menu à trois lignes ➔ Paramètres ➔ Sélectionnez votre compte ➔ DÉCOCHEZ « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation ».
Pour empêcher l'entraînement multimédia de l'IA de recherche Google basé sur vos données :
Sur n'importe quel appareil (navigateur) : Accédez à myactivity.google.com ➔ Historique de recherche ➔ Faites défiler jusqu'aux cases à cocher ➔ DÉCOCHEZ « Enregistrer les médias ».
Parallèlement, Google déploie une fonctionnalité appelée « Historique des services de recherche », activée par défaut sur de nombreux comptes. Ce mécanisme collecte des données provenant de la Recherche et d'autres services Google, notamment les interactions, les contenus multimédias et l'activité des utilisateurs. Ces informations sont destinées à alimenter le développement de systèmes d'intelligence artificielle générative. Pour certains utilisateurs, le problème ne réside pas dans la collecte de données en elle-même, mais dans le fonctionnement par défaut de cette fonctionnalité. Modifier les paramètres exige une intervention volontaire et, en pratique, cela détermine qui limite réellement l'accès à leurs données. « Ils intègrent par défaut des fonctionnalités d'IA intrusives dans votre compte, misant sur le fait que la plupart des utilisateurs sont trop fatigués ou trop occupés pour fouiller dans les paramètres et les désactiver », explique Gemini, ajoutant que « prendre deux minutes pour activer cette fonctionnalité est l'un des rares moyens de reprendre activement le contrôle de vos données ».
Le chatbot Gemini a également donné son avis. Interrogé sur la controverse concernant l'accès à Gmail, il a souligné que les utilisateurs devraient prêter attention aux paramètres de confidentialité et aux options de désactivation des fonctionnalités intelligentes. Par ailleurs, l'IA a fait remarquer que certains avertissements de la concurrence étaient de nature promotionnelle et visaient à inciter les utilisateurs à changer de service. Par exemple, Proton Mail, soucieux de la protection de la vie privée, souligne que la fonctionnalité Gmail « a été activée sans le consentement de l'utilisateur » et encourage les utilisateurs de Gmail à migrer leurs comptes de messagerie vers son service. De son côté, Gemini, en tant que « partie prenante », approuve cette suggestion : « Si vous souhaitez empêcher Gemini d'analyser vos e-mails et de vous aider avec l'application Gmail, suivez les étapes décrites dans ce lien ! »
Pour empêcher Gemini d'analyser votre Gmail :
Sur un ordinateur (navigateur web) : Site web Gmail ➔ Icône d’engrenage ➔ Afficher tous les paramètres ➔ Onglet Général ➔ Défilez jusqu’à « Fonctionnalités intelligentes » ➔ DÉCOCHEZ « Activer les fonctionnalités intelligentes » ➔ Enregistrez les modifications.
Sur mobile (application Gmail) : Application Gmail ➔ Menu à trois lignes ➔ Paramètres ➔ Sélectionnez votre compte ➔ DÉCOCHEZ « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation ».
Pour empêcher l'entraînement multimédia de l'IA de recherche Google basé sur vos données :
Sur n'importe quel appareil (navigateur) : Accédez à myactivity.google.com ➔ Historique de recherche ➔ Faites défiler jusqu'aux cases à cocher ➔ DÉCOCHEZ « Enregistrer les médias ».
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